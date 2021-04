Bieg Poland Business Run co roku gromadzi tysiące biegaczy z wielu firm gotowych pomagać potrzebującym. Tegoroczny, 10. bieg Poland Business Run zaplanowano na 5 września.

Dotychczas zawodnicy biegnący w sztafecie startowali w okolicach wrocławskiej Hali Stulecia, na terenie parku Szczytnickiego. W 2020 roku ze względu na pandemię impreza zmieniła formułę na wirtualną, w ramach której pracownicy firm i korporacji z całego świata biegli po samodzielnie wybranej czterokilometrowej trasie, a udokumentowane wyniki przesyłali za pomocą specjalnej aplikacji. W ten sposób zebrano środki na wsparcie 71 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie do protez, nauki chodu czy cennej rehabilitacji.

Uczestnicy Poland Business Run fot. Materiały prasowe

Pomogli wielu osobom

– W całej historii biegu pomogliśmy „stanąć na nogi” już setkom osób – opowiada Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. – Ale nie zrobilibyśmy tego sami. Niezmiernie cieszy nas wciąż rosnące zainteresowanie zarówno firm wystawiających swoje drużyny, jak i samych biegaczy. Bardzo doceniamy także zaangażowanie firm, które od wielu lat pozostają sponsorami biegu.

Fundacja na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, pomogła wielu osobom na terenie Dolnego Śląska. Jedną z takich osób jest Krzysiek Ozga – wrocławianin, u którego w grudniu 2014 zdiagnozowano nowotwór kości udowej. Po przebytych operacjach i zabiegach, konieczna okazała się amputacja kończyny. Dzięki biegaczom Wrocław Business Run 2018, Krzysztofowi udało się zakupić upragnioną protezę nogi.

– Dzięki Fundacji Poland Business Run uzyskałem pomoc w zakupie protezy przy bardzo wysokiej amputacji. Dodatkowo od razu po otrzymaniu nowej kończyny miałem możliwość skorzystania ze specjalnego turnusu rehabilitacyjnego w Centrum Rehabilitacji „Znowu w Biegu” w Krakowie. Dzięki temu od samego początku nauczyłem się prawidłowo poruszać. Jestem zachwycony tym, jak wielu biegaczy we Wrocławiu zaangażowało się w pomoc dla mnie i wielu innych osób. To wsparcie było dla mnie nieocenione – mówi Krzysztof Ozga.

Trwają poszukiwania beneficjentów

Kolejne osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mogą zgłaszać się, by dołączyć do grona beneficjentów tegorocznego biegu. Fundacja Poland Business Run dofinansowuje zakup protez lub sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitację, konsultacje medyczne i pomoc psychologiczną.

Pleti: – Gorąco zachęcam do przekazywania informacji dalej. Nie tylko o biegu, ale też o poszukiwaniach beneficjentów. Zależy nam, by dotrzeć do jak największej grupy osób, którym takie wsparcie jest potrzebne.

By zostać beneficjentem Poland Business Run 2021, należy wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami wysłać pocztą na adres Fundacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie polandbusinessrun.pl. Na dodatkowe pytania o dofinansowania odpowiadają specjaliści, dostępni od wtorku do piątku w godz. od 11 do 15 pod numerem tel. 504 458 979 lub pod adresem k.kaniewska@polandbusinessrun.pl.