Wrocławianie od kilku dni przebywają na zgrupowaniu w tureckiej Antalyi. Pierwszym rywalem Śląsk podczas obozu przygotowawczego miał być Slovan Bratysława, jednak ze względu na przypadki koronawirusa w zespole gości zmieniono przeciwnika, którym został FK Novi Pazar, zespół zajmujący 14. miejsce w serbskiej Superlidze.

Śląsk był zespołem zdecydowanie lepszym i pewnie pokonał Serbów 4:1. W meczu nie zagrał kapitan drużyny Krzysztof Mączyński, który narzekał na drobny ból w kolanie. Sztab szkoleniowy nie chciał ryzykować i nie wystawił zawodnika do gry.

W kolejnych pojedynkach Śląsk we wtorek zmierzy się z Olimpikiem Donieck, a 22 stycznia z Crveną Zvezdą Belgrad. Zgrupowanie w Turcji potrwa do 25 stycznia – wówczas Śląsk wróci do Polski. Pierwszy mecz ligowy w 2021 r. wrocławianie zagrają 1 lutego na wyjeździe ze Stalą Mielec.

Przypomnijmy, że po pierwszej rundzie drużyna trenera Vitezslava Lavicki zajmuje czwarte miejsce w tabeli i ma pięć punktów straty do Pogoni Szczecin oraz Rakowa Częstochowa. Liderem jest Legia Warszawa, do której wrocławianie tracą sześć punktów.

Śląsk Wrocław - Novi Pazar 4:1 (2:1)

Bramki dla Śląska: Pich (z karnego), Sobota, Pawłowski, gol samobójczy

Śląsk: Putnocky – Cotugno, Puerto, Tamas, Stiglec - Pawłowski, Lewkot, Sobota, Praszelik, Pich - Exposito.

Po przerwie zagrali: Szromnik, Musonda, Celeban, Pawelec, Wypart, Pałaszewski, Makowski, Samiec-Talar, Szpakowski, Zylla, Piasecki.