W czasie trwającej pandemii pojawiają się apele lekarzy, którzy proszą o oddawanie osocza krwi przez ozdrowieńców. Z badań wynika, że to jeden z niewielu środków skutecznie wspomagających leczenie chorych na koronawirusa z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Epidemia koronawirusa. Osocze ratuje życie

- Do tej pory nie wynaleziono leku, który całkowicie niszczyłby wirusa SARS-CoV-2 - mówi doktor Małgorzata Szymczyk-Nużka, zastępca dyrektora ds. medycznych RCKiK we Wrocławiu. - Terapia osoczem od ozdrowieńców działa pomocniczo i pomaga leczyć najciężej chorych pacjentów. Potrzebni są więc dawcy, którzy mają przeciwciała i mogą się nimi dzielić. To bardzo ważne, że sportowcy dają innym przykład i pokazują tym samym, że to nic strasznego. Oddając swoją krew, ratujemy ludzkie życie - podkreśla.