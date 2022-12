Korki samochodowe wszędzie się nasilają. Dlatego czas przejazdu pociągiem staje się coraz atrakcyjniejszy

Spółka Koleje Dolnośląskie powstała zresztą m.in. po to, by ratować takie połączenia. Chodziło o to, by mieć mniejsze koszty funkcjonowania niż spółki z grupy PKP, które miały wtedy monopolistyczną pozycję. W KD całą organizację trzeba było zbudować od początku. Na tych bocznych liniach zaczęliśmy zdobywać doświadczenie. Obecnie obsługujemy trzy na cztery połączenia na Dolnym Śląsku.

Jakie znaczenie ma dziś otwieranie połączeń takich jak do Chocianowa, które ma ruszyć w połowie grudnia?

– Popatrzmy, jak rozbudowana jest sieć połączeń lokalnych w Republice Czeskiej. 20–30 lat temu polska kolej wyszła z obsługi bardzo wielu połączeń. To się okazało fatalne dla całego systemu transportu publicznego. Pojawił się problem wykluczenia komunikacyjnego. My zaczęliśmy jeździć po tych liniach, których nikt nie chciał obsługiwać, i dzisiaj okazuje się, że wozimy na nich dziesiątki tysięcy pasażerów miesięcznie. A gdybyśmy je zsumowali, to nawet miliony.

Te linie kiedyś upadły z powodu polityki stopniowego wygaszania popytu. Powodowała ona, że z pociągów nie dało się korzystać. My działamy odwrotnie. Na liniach bocznych mamy siedem–osiem par pociągów dziennie, na głównych – po kilkanaście. Takiej rozbudowanej oferty przewozowej potrzebują pasażerowie. Jeśli doda się do tego przyzwoity tabor, utrzymywany w dobrym stanie, okazuje się, że ludzie wracają do kolei.

Ilu pasażerów korzysta z takich linii?

– Najlepszym przykładem jest nasze połączenie do Trzebnicy, uruchomione w 2009 r. Teraz tę linię obsługuje 16 par pociągów, a w szczycie trudno do nich wejść. A przecież ta linia przez 20 lat była nieczynna i miała być wykorzystana jako ścieżka rowerowa. W tym roku po 22 latach udało nam się uruchomić linię Wrocław–Sobótka–Świdnica. Miesięcznie notujemy tam blisko 70 tys. pasażerów. Podobna liczba pasażerów korzysta z połączenia Wrocław–Jelcz-Laskowice przez Wojnów. Szczytowe pociągi jeżdżą pełne, i to niedługo po uruchomieniu połączenia.

Czy takie połączenia opłacają się same w sobie, czy dopiero w sieci?

– O rentowności możemy mówić w skali całej sieci. My osiągamy bardzo wysoką rentowność, na poziomie 60 proc. Ale przede wszystkim transport publiczny jest bardzo potrzebny. Na Dolnym Śląsku kolej stanowi podstawowy system komunikacyjny, z którego mogą korzystać mieszkańcy, którzy nie chcą lub nie mogą podróżować własnym samochodem. Istotne jest, że czas przejazdu pociągiem staje się coraz bardziej atrakcyjny. Zresztą pomimo inwestycji drogowych korki się nasilają, nie tylko w tych największych miastach. Dlatego rośnie znaczenie transportu kolejowego.

Jaki tabor przewidujecie na linie takie jak do Chocianowa? Akurat to połączenie mają obsługiwać te najstarsze szynobusy?

– Ta linia wraca na mapę komunikacyjną po ponad 20 latach. Po tylu latach nieobecności kolei pasażerowie będą wracać stopniowo. Na początku będzie obsługiwana tymi najmniejszymi autobusami szynowymi SA-135, z mniej więcej 70 miejscami siedzącymi i proporcjonalnie większą liczbą miejsc stojących. Rozkład jazdy przewiduje uruchomienie ośmiu par połączeń na dobę w relacji Legnica–Chojnów–Chocianów.

Jeśli chodzi o Świeradów-Zdrój, czy macie już plany, co tam będzie jeździło?

– Oferty przewozowej jeszcze nie znamy, ale tam również będą jeździły jedno- lub dwuczłonowe autobusy szynowe. Linia na razie nie będzie elektryfikowana, więc nie będzie można kierować tam pojazdów elektrycznych.

Ta linia ma też potencjał turystyczny, który warto wykorzystać, ale tu również potrzebna jest odpowiednia oferta. Na przykład do Szklarskiej Poręby 20 lat temu były dwa–trzy połączenia na dobę, a pociąg jechał tam z Wrocławia pięć godzin. Przy obecnym czasie przejazdu i częstotliwości połączeń cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem pasażerów. Mam nadzieję, że Świeradów-Zdrój również uda się w ten sposób udostępnić. Dzisiaj bez samochodu dotarcie tam nie jest łatwym zadaniem.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Czy do obsługi lokalnych linii nie trzeba będzie jednak zainwestować w nowocześniejszy tabor?

– Pociągi co 10–12 lat przechodzą tzw. naprawę główną, która jest wykorzystywana do modernizacji. Tu dobrym przykładem są szynobusy SA-109, popularnie zwane Kolzamami. Zakres modernizacji jest taki, żeby te pojazdy jak najmniej odbiegały od nowo zakupionego taboru.

W dłuższej perspektywie chcecie rozwijać model przesiadkowy. Dlaczego?

– Dzisiaj na Dolnym Śląsku z transportu kolejowego korzysta dwa razy więcej pasażerów niż jeszcze 10 lat temu. To powoduje, że musimy rozbudowywać model przesiadkowy. Główne ciągi komunikacyjne będą obsługiwane przede wszystkim przez pociągi pięcioczłonowe – obecnie spółka dysponuje 16 tego typu pojazdami, ale jesteśmy już na etapie dostaw następnych 20 pociągów o takiej wielkości. Mają 250 miejsc siedzących i równie dużą liczbę miejsc stojących.

W regionalnych hubach takich jak Legnica czy Kłodzko istnieje możliwość przesiadki na skomunikowane połączenia lokalne, do mniejszych pociągów. Jeśli nie ma przeszkód w postaci remontów torów czy stacji, staramy się to tak zorganizować, żeby przesiadka była jak najmniej uciążliwa dla pasażerów. Wzorujemy się na kolejach czeskich, które mają rozbudowany system przesiadek. To jest optymalny model, jeśli chcemy zapewnić dostępność komunikacyjną i wygodny transport kolejowy dla jak największej liczby mieszkańców regionu, przy zachowaniu racjonalnych kosztów.

Na linii do Trzebnicy przydałyby się jednak pojemniejsze pociągi, takie typowo aglomeracyjne.

– My jesteśmy przewoźnikiem o charakterze regionalnym, nie dysponujemy taborem typowo aglomeracyjnym czy wręcz miejskim. Natomiast przy zainteresowaniu samorządów takimi przewozami w jakiejś perspektywie czasu bylibyśmy w stanie zainwestować w takie pociągi.

W tej chwili kierujemy do obsługi połączeń aglomeracyjnych coraz większe pociągi. Tu przykładem są trójczłonowe pociągi hybrydowe, które na liniach w aglomeracji wrocławskiej zastępują pojazdy dwuczłonowe. Mają znacznie większą pojemność, poza tym istnieje możliwość konfiguracji wnętrz, np. zmniejszenia liczby miejsc siedzących. Ograniczeniem rozwoju przewozów w aglomeracji wrocławskiej jest stan infrastruktury kolejowej. W tej chwili trudno jest zwiększyć liczbę połączeń, dlatego w przyszłości będziemy się starali skierować na te linie pociągi pięcioczłonowe.

Zapowiadacie w tym roku rekord liczby pasażerów.

– Tak, do końca roku przewieziemy 16 mln pasażerów.

Rekord rekordem, ale czy to dużo, czy mało? Potrzebne jest jakieś porównanie.

– W 2008 r. z całej siatki połączeń na Dolnym Śląsku korzystało 10 mln pasażerów. Teraz jedynie KD przewożą o 6 mln więcej, a przecież Polregio też obsługują miliony pasażerów. Można szacować, że z kolei na Dolnym Śląsku korzysta dziś nawet trzykrotnie więcej osób niż dekadę temu. Oczywiście możemy porównać się do podobnych przewoźników w innych krajach, jednak tam uwarunkowania techniczne, finansowe i organizacyjne od wielu lat są na zupełnie innym poziomie, niż ma to miejsce w Polsce.

Czy te 16 mln pasażerów to wasz górny pułap możliwości przy obecnych uwarunkowaniach?

– Będziemy mieli coraz pojemniejszy tabor, bardzo ważna jest też rozbudowa połączeń na wielu lokalnych liniach, w tym obecnie nieczynnych, w planach mamy również uruchamianie większej liczby pociągów przyspieszonych. Jeśli nie wydarzy się nic złego w rodzaju pandemii, to w następnych latach liczba pasażerów korzystających z usług Kolei Dolnośląskich będzie z roku na rok wzrastać.

Rozmawiał Sławomir Szymański