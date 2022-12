Koleje Dolnośląskie wracają na Nadodrzankę. Pojadą do Wołowa i Ścinawy

Coraz więcej osób wybiera podróż pociągiem. Dlatego wszystko wskazuje, że rekordowy pod tym względem będzie cały rok 2022 Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

– Dla pasażerów oznacza to uatrakcyjnienie oferty połączeń i uzupełnienie jej o możliwość korzystania z pociągów elektrycznych Kolei Dolnośląskich na nowo obsługiwanej linii Wrocław – Głogów. Jako samorząd województwa konsekwentnie rozwijamy kolej z myślą o codziennej, wygodnej komunikacji dla Dolnoślązaków – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa: – Koleje Dolnośląskie systematyczne rozbudowują zarówno swój nowoczesny tabor, jak i siatkę połączeń na Dolnym Śląsku. Nowe składy pojawią się m.in. na Nadodrzance. Naszym celem jest likwidowanie miejsc wykluczonych komunikacyjnie w całym regionie. Koleje Dolnośląskie kolejny raz biją rekord frekwencji przewozowej. To najlepszy dowód na to, że nasze działania są skuteczne i spełniają oczekiwania Dolnoślązaków.

Będzie ponad 15 milionów pasażerów

Już w maju tego roku KD odnotowały rekord przewozów w skali miesiąca. Jak informował przewoźnik, do jego pociągów wsiadło prawie półtora miliona osób. I nie był to koniec tendencji wzrostowej. Coraz więcej osób wybiera podróż pociągiem. Dlatego wszystko wskazuje na to, że rekordowy pod tym względem będzie cały rok 2022.

Damian Stawikowski, prezes zarządu Kolei Dolnośląskich: – Po raz pierwszy w historii spółki przekroczymy liczbę 15 milionów przewiezionych pasażerów. Miesiąc październik był dla nas najlepszy w historii, łącznie z naszych usług skorzystało ponad 1,5 mln osób. W 2023 r. planujemy zwiększyć pracę eksploatacyjną z 10 do 12 mln km, więc jestem przekonany, że będzie to dla nas kolejny rok pełen sukcesów.

Rozrasta się sieć kolejowa

Sieć połączeń KD systematycznie się rozwija. Przypomnijmy, że od połowy grudnia tego roku pociągi regionalnego przewoźnika dojadą do Chocianowa. W ten sposób połączenia kolejowe wracają tam w ogóle po 22 latach przerwy. Tę linię przejął i wyremontował samorząd wojewódzki (czyli Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).

Niedawno uruchomiono połączenia na nowo wyremontowanych liniach do Jelcza-Laskowic przez Wrocław Wojnów, a latem tego roku do Świdnicy przez Kobierzyce i Sobótkę (obie te linie należą do PKP PLK). Kursują tam pociągi KD.

Nowością tegoroczną jest również powrót na kolejową mapę Lądka-Zdroju i Stronia Śl. Na razie uruchomiono tu jednak autobusy regionalnego przewoźnika, a nie pociągi, chociaż całe połączenie funkcjonuje w krajowej sieci kolejowej. Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie? Wynika to z faktu, że są trudności z przejęciem tej linii. Na przeszkodzie stoi podobno niejasna struktura własnościowa. A dopóki ta trasa nie zostanie przejęta, nie ma szans na jej rewitalizację i powrót pociągów.

– Komunikacja zastępcza KD cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów i mieszkańców, to świetne rozwiązanie komunikacyjne, kiedy od kilku lat mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym naszego regionu. Docelowo robimy wszystko, aby linia kolejowa nr 322 Stronie Śląskie – Kłodzko została jak najszybciej zrewitalizowana i przywrócony został ruch pasażerski. Są zapowiedzi UMWD o przejęciu linii kolejowej i jej wyremontowaniu – mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego.

Więcej szczęścia mają Pogórze i Góry Izerskie. Coraz bliżej jest powrót pociągów na trasie z Gryfowa Śl. do Świeradowa-Zdroju. W tym roku rozpoczął się remont odcinka Gryfów – Mirsk. Niedługo powinna wystartować rewitalizacja odcinka do Świeradowa. Być może pasażerowie KD pojadą do tego uzdrowiska już w przyszłym roku. Cała ta linia została przejęta przez samorząd wojewódzki. W planach jest również przywrócenie pociągów do Kowar i Karpacza, a także Góry czy Srebrnej Góry. Jest też szansa, że połączenia kolejowe wrócą między innymi do Złotoryi (mają być na to pieniądze z programu "Kolej Plus").

[Nadodrzanka]

Nowe połączenie Kolei Dolnośląskich prowadzi po odcinku Nadodrzanki, czyli linii kolejowej nr 273 między Wrocławiem a Szczecinem. Ta zwyczajowa nazwa bierze się stąd, że ta magistrala prowadzi wzdłuż Odry, zresztą często ją przecinając. To ważna linia w polskiej sieci, również dla przewozów towarowych. Tą trasą przewożone są między innymi ładunki z południa kraju do portów na Pomorzu Zachodnim.

Budowę Nadodrzanki, pod koniec lat 60. XIX wieku, rozpoczęło Towarzystwo Kolei Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej, planując połączenie tą drogą Bałtyku z Adriatykiem. Początkowo magistrala prowadziła z Legnicy, a w 1874 roku otwarto kolejny odcinek wzdłuż Odry, prowadzący przez Wołów do Wrocławia. Na początku lat 80. XX wieku linia została zelektryfikowana.