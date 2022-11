Górnicza orkiestra witała pociągi

5 stycznia 2009 uruchomiono połączenie na trasie Bystrzyca Kłodzka–Wałbrzych Miasto przez Nową Rudę. To była reaktywacja, bo regularny ruch pasażerski między Kłodzkiem a Wałbrzychem od kilku lat był już zawieszony. PKP PLK musiały najpierw wykonać remont trasy. Powrót pociągów w Nowej Rudzie witała orkiestra górnicza, a w Jedlinie samorządowcy w eleganckich cylindrach, czarnych płaszczach i białych szalach.

W drugiej połowie 2009 roku pociągiem KD można było pojechać również z Wrocławia do Legnicy, Jeleniej Góry (wtedy jeszcze przez Zebrzydową i Lwówek Śl.) oraz do wspomnianej Trzebnicy. To drugie połączenie zostało otwarte na linii przejętej od PKP PLK i wyremontowanej przez samorząd wojewódzki. W 2009 roku pociągi KD przejechały 804 tys. kilometrów. Dla porównania: w tym roku będzie to ok. 10 milionów kilometrów, a w planach na 2023 jest prawie 12 milionów.

Stan po wielkim cięciu

Skromne początki Kolei Dolnośląskich nie robią dziś może wrażenia. Wtedy zresztą też mówiono, że ten przewoźnik „jeździ po krzakach", ze względu na fatalny stan infrastruktury i fakt, że nie były to linie główne. Jednak otwieranie połączeń kolejowych było w tamtych warunkach nowością. Jeszcze kilka lat wcześniej na Dolnym Śląsku doszło do ich masowej wycinki.

Do roku 2000 zamknięto w regionie ponad 40 lokalnych linii kolejowych. Zlikwidowano m.in. połączenia: Malczyce–Jawor, Złotoryja–Lwówek Śląski i Złotoryja–Chojnów, Lubań Śląski–Leśna, Prochowice Śląskie–Legnica, Gryfów Śląski–Lubomierz, Kobierzyce–Łagiewniki czy Wrocław Psie Pole–Trzebnica. W 2000 roku pociągi stracił też Karpacz, a ostatnie pociągi pasażerskie przejechały trasą z Wrocławia przez Sobótkę i Świdnicę do Jedliny-Zdroju. Na tym nie koniec. Na przykład w 2004 roku wstrzymano ruch pasażerskich na trasie z Kłodzka przez Lądek-Zdrój do Stronia Śląskiego.

Stacja Kultury w Świeradowie Fot. Materiały prasowe UM Świeradów-Zdrój

Zwykle na takich lokalnych liniach najpierw wygaszano popyt, czyli sprawiano, że nikomu nie opłacało się nimi jeździć. Sposobem na to było zmniejszanie liczy kursów lub likwidowanie skomunikowań. Przykładem może być linia Świeradów-Zdrój–Gryfów Śląski. W 1994 roku, po przyjeździe ze Świeradowa na pociąg do Jeleniej Góry czekało się w Gryfowie od 6 do 25 minut. Rok później, po zmianie rozkładu jazdy, kto przyjechał do Gryfowa o 8.43 rano, musiał na taką przesiadkę czekać 238 minut, czyli prawie cztery godziny. Niedługo później połączenie zlikwidowano, bo pasażerowie nie byli nim zainteresowani.

Do tego dochodził fatalny stan infrastruktury, pogarszający się od lat 80. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, na początku XXI wieku polska sieć kolejowa liczyła ponad 19 tys. km, a standardy i normy techniczne spełniał tylko jeden odcinek o długości 224 km (Centralna Magistra Kolejowa). W 2005 roku pociąg pośpieszny potrzebował prawie 3,5 godz. na przejechanie trasy z Wrocławia Głównego do Jeleniej Góry. Kto mógł, wybierał podróż samochodem. A w wielu miejscowościach i miastach w ogóle pozbawionych połączeń kolejowych często po prostu nie było innego wyjścia.

Sieć pokrywa region

W 2010 roku pociągi KD pojechały między innymi do Węglińca i Zgorzelca. W styczniu 2011 w rozkładzie jazdy po raz pierwszy pojawiło się połączenie do Szklarskiej Poręby. Pociągi KD pojawiły się również na trasach ze Zgorzelca do Jeleniej Góry przez Lubań Śl. oraz z Wrocławia do Jelcza-Laskowic.

W 2013 roku przewoźnik uruchomił połączenie Kłodzko–Kudowa-Zdrój. Na tej linii ruch został zawieszony w 2010 roku i dopiero po protestach i naciskach samorządów PKP PLK wyremontowały tory, co pozwoliło przywrócić pociągi. Lwówek Śl. miał mniej szczęścia. Tam ruch został wstrzymany w 2016 roku, ze względu na bardzo zły stan techniczny torów.

Kamieniem milowym w rozwoju regionalnego przewoźnika było wprowadzenie większych pociągów elektrycznych oraz powiązanie największych miast w regionie. Od 2013 bezpośrednie połączenie z Wrocławiem zyskała Świdnica, rok później przedłużono je do Dzierżoniowa. W tym samym roku pociągi KD ruszyły na pełnej trasie Wrocław Główny–Jelenia-Góra. Od 2015 można już było pojechać z Wrocławia do Kłodzka najkrótszą trasą przez Strzelin, a w kierunku północnym do Rawicza. W 2018 roku doszła Oleśnica, rok później Milicz i Krotoszyn oraz Lubin i Głogów. Pociągi dotarły również do Bielawy Zachodniej. Odcinek z Dzierżoniowa został przejęty i odnowiony przez samorząd wojewódzki.

Niedawno uruchomiono połączenia na nowo wyremontowanych liniach do Jelcza-Laskowic przez Wrocław-Wojnów, a latem tego roku do Świdnicy przez Kobierzyce i Sobótkę (obie te linie należą do PKP PLK).

Nowością tegoroczną jest również powrót na kolejową mapę Lądka-Zdroju i Stronia Śl. Na razie uruchomiono tak jednak autobusy KD, a nie pociągi, ponieważ są trudności z przejęciem tej linii przez samorząd wojewódzki. Na przeszkodzie stoi niejasna struktura własnościowa.

Od grudnia tego roku pociągi znowu dojadą do Chocianowa, po 22 latach przerwy. Tę linię przejął i wyremontował samorząd. W tym samym miesiącu KD przejmą też część połączeń z Wrocławia do Wołowa i Ścinawy.

Coraz bliżej jest powrotu połączenia z Gryfowa Śl. do Świeradowa-Zdroju. W tym roku rozpoczął się remont odcinka Gryfów-Mirsk. Niedługo powinna się rozpocząć rewitalizacja odcinka do Świeradowa. Być może, pasażerowie KD pojadą do tego uzdrowiska już w przyszłym roku. Cała ta linia została przejęta przez samorząd wojewódzki. W planach jest również przywrócenie pociągów do Kowar i Karpacza, a także Góry czy Srebrnej Góry. Jest też szansa, że wrócą między innymi do Złotoryi (mają być na to pieniądze z programu Kolej Plus).

Rozbudowa sieci połączeń i wprowadzanie nowoczesnego taboru przyciąga pasażerów. W maju tego roku KD odnotowały rekord przewozów w skali miesiąca. Jak informuje przewoźnik, do jego pociągów wsiadło prawie półtora miliona osób. Poprzedni rekord padł w październiku 2019, kiedy KD przewiozły 1,38 mln podróżnych.