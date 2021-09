Niskoemisyjny transport jest jednym z priorytetowych spraw, na którą stawia Unia Europejska. Transport odpowiada bowiem za 25 proc. emisji gazów cieplarnianych we wspólnocie i niestety udział ten stale rośnie, w przeciwieństwie na przykład do energetyki, gdzie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat udało się ograniczyć emisje o ponad 40 proc.

- Dzieje się tak za przyczyną gwałtownie rosnącego sektora drogowych przewozów towarowych, ale także rosnącego ruchu samochodów prywatnych, głównie w miastach. W ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu, która ma nas doprowadzić do neutralności klimatycznej w 2050 r., zobowiązaliśmy się do redukcji emisji w transporcie o 90 proc., niezbędne są radykalne zmiany zarówno technologiczne, jak i społeczne - mówi Jacek Wasik, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

- Zatem absolutnie konieczne staje się z jednej strony wdrażanie nowych, nieemisyjnych paliw, jak czysta energia elektryczna czy wodór, a z drugiej strony zapewnienie kompleksowej oferty ekologicznego i niezawodnego transportu publicznego, docierającego nawet do najbardziej oddalonych miejsc - przekonuje Wasik.

Wrocław ma problem z emisjami

Inaczej niż pyły zawieszone, które pochodzą we Wrocławiu nadal głównie z pieców, dwutlenek azotu, czyli NO2, pochodzi w znacznej mierze z samochodowych silników. Z przeprowadzonych badań w Warszawie i Krakowie wynika, że auta powodują ok. 75 proc. emisji dwutlenku azotu. Urzędnicy wrocławscy zapowiedzieli też, że wykonają osobne badania i w naszym mieście.

Dwutlenek azotu to jedna z trucizn, która wpływa na zdrowie ludzi. Według badań przeprowadzonych w tysiącu europejskich miast przez barceloński instytut IS Global z uwagi na dwutlenek azotu rocznie umiera 254 wrocławian. Tę liczbę trzeba dopisać do tysiąca tych, którzy umierają przez pyły zawieszone.

- Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenie dwutlenku azotu może prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych, nasilenia chorób układu oddechowego, zwłaszcza astmy, co prowadzi do objawów oddechowych (takie jak kaszel, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu), wzrostu liczby hospitalizacji i wizyt na izbach przyjęć, chemicznego zapalenia i obrzęku płuc w wyniku reakcji dwutlenku węgla z płynami ustrojowymi i powstawaniu kwasu azotawego oraz azotowego - podkreśla dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Długotrwała ekspozycja na podwyższone stężenia dwutlenku azotu może przyczyniać się do rozwoju astmy, zwiększać podatność na infekcje układu oddechowego (bakteryjne i wirusowe), osłabiać funkcje obronne płuc, przyczyniać się do zwiększonej śmiertelności u osób chorujących na astmę, a także u dzieci i osób starszych znajdujących się w grupie ryzyka - dodaje Drzeniecka-Osiadacz.

Dwutlenek azotu przyczynia się do tzw. smogu Los Angeles. Smog tego typu, czyli fotochemiczny, pojawia się, gdy mieszanka spalin wchodzi w reakcję ze światłem słonecznym i tworzy ozon, który może powodować trudności w oddychaniu.

Unia mówi: zróbcie coś!

Na smog transportowy w polskich miastach zwróciła uwagę Bruksela. Komisja wezwała Polskę (przez co należy rozumieć nie tylko rząd, ale całe państwo) do spełnienia wymogów dyrektywy z 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Unijne standardy nie są wypełniane we Wrocławiu, a także w Warszawie, Krakowie i na Górnym Śląsku. - Sprawozdania pokazują, że środki wprowadzone w celu wyeliminowania przekroczeń dwutlenku azotu nie są wystarczające, aby okresy przekroczenia były jak najkrótsze - stwierdziła Unia.

Jeśli sytuacja nie poprawi się, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potem, po ewentualnym wyroku, zawnioskować też o kary.

Dlatego w rządzie pojawił się pomysł wdrożenia stref czystej emisji. Nie chodzi tutaj o to, by wszyscy przesiedli się do samochodów elektrycznych, a ograniczenie ruchu tych najstarszych aut, np. z silnikiem Diesla sprzed 2006 r., a z benzynowym sprzed 2001 r.

- Pod względem spalin ośmioletnie są lepsze niż piętnastoletnie, a nie są aż tak drogie. Z badań w Krakowie wynika, że siedem procent najstarszych aut odpowiada za jedną czwartą zanieczyszczeń - przekonywał Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego.

Niestety, projekt wprowadzenia takich stref w polskich miastach (a obowiązkowo tam, gdzie łamane są normy) został przez rząd wyrzucony do kosza.

Rowery są najbardziej eko

Najbardziej niskoemisyjnym środkiem transportu jest oczywiście komunikacja rowerowa, która nie powoduje żadnych emisji. Wrocław jest zresztą miastem, gdzie jest silna tradycja jeżdżenia na dwóch kółkach. Na licznych zdjęciach z lat 20. i 30. XX wieku widać liczne drogi rowerowe, które po wojnie zostały często przebudowane lub porzucone.

Mieszkańcy Wrocławia coraz chętniej wsiadają na rower. Według kompleksowych badań ruchu w latach 2012–2018 liczba rowerzystów we Wrocławiu wzrosła o blisko 70 proc. Zgodnie z badaniami firmy Smart Citizen po rower sięga 32 proc. mieszkańców Gądowa-Popowic Południowych – średnio raz na cztery dni.

Według polityki rowerowej magistratu udział ruchu rowerowego powinien wynosić 20 procent. Ten cel jednak nie został osiągnięty.

W wynikach ubiegłorocznego panelu obywatelskiego, które według deklaracji prezydenta Jacka Sutryka są wiążące dla urzędu miejskiego, znalazło się kilka postulatów dotyczących rowerów.

To m.in. tworzenie większej ilości wydzielonych dróg dla rowerów (88 proc.) czy poprawa infrastruktury dla ruchu rowerowego (91 proc.), co obejmuje m.in. połączenie infrastruktury rowerowej w sieć, w tym z gminami ościennymi, czy rozwijanie parkingów rowerowych. W perspektywie pięciu lat należy wyremontować istniejącą już infrastrukturę.

Rowery we Wrocławiu Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Obecnie trwa m.in. budowa dróg rowerowych przy ul. Suchej i Swobodnej. Nadal brakuje jednak spójnej sieci wygodnych i bezpiecznych tras rowerowych, zwłaszcza w centrum.

- Nadal nie ma mamy kompleksowego planu na przyszłość. Realizujemy w dużej mierze inwestycje zapowiadane jeszcze w czasach prezydentury Rafała Dutkiewicza - mówi Cezary Grochowski z Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej. - Niemal na każdym wylocie z centrum brakuje wydzielonej trasy rowerowej. W którymś miejscu szlak się urywa. Tak jest np. na ul. Świdnickiej od południa, na Traugutta od wschodu, na Kazimierza Wielkiego, nie mówiąc już o Pomorskiej. A przecież to właśnie od dobrego dojazdu do centrum zależy wygoda poruszania się rowerami - przekonuje przedstawiciel środowiska rowerowego.

Urzędnicy konsultowali ostatnio plan rowerowych zmian do 2030 roku. W propozycjach nowych szlaków dla cyklistów znalazła się m.in. budowa odcinków tras przy ul. Nowowiejskiej, ul. Kochanowskiego czy przy pl. Społecznym.

Wrocławianie zgłosili też liczne pomysły na nowe drogi rowerowe do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, a co roku pomysły rowerowe zyskują poparcie mieszkańców.

Np. w ramach "Rowerowego Wrocławia" (projekt nr 15) mieszkańcy chcą zrealizować rowerowe połączenie ul. Racławickiej z al. Hallera, dwukierunkową drogę dla rowerów po zachodniej stronie ul. Widok i likwidację schodków w przejeździe pomiędzy ul. Szewską a ul. Świdnicką. Projekt nr 76 dotyczy zaś budowy jednokierunkowych dróg rowerowych na ul. Sudeckiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ślężą i z ul. Pułtuską.

Głosowanie w WBO rozpocznie się 24 września, a zakończy 11 października.

Nową alternatywę dla tradycyjnych pojazdów stanowią również rowery elektryczne. To rozwiązanie np. dla osób, dla których wysiłek fizyczny jest zbyt ciężki.

Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

- Zwykłe rowery mogą być dla wielu osób zbyt trudne z uwagi na wysiłek, ale elektryfikacja sprawia, że można dojeżdżać nawet z odległych osiedli albo spoza miasta. System roweru miejskiego mógłby objąć także flotę tych elektrycznych. Warto, żeby miasto wspierało dostawy rowerowe, np. przez budowę systemu wypożyczalni rowerów cargo - przekonuje Krzysztof Smolnicki z Fundacji Ekorozwoju.

Ze stu elektrycznych rowerów można skorzystać w ramach akcji firmy Nextbike do końca października. Wyróżniają się żółtym kolorem, a minuta wypożyczenia kosztuje 49 gr.

Rower elektryczny jest wyposażony w silnik, który wspomaga jazdę aż do osiągnięcia 25 km na godz. Mogą z niego korzystać osoby starsze niż 13 lat, o wzroście powyżej 150 cm i wadzie nie większej niż 115 kg.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest organizowany każdego roku od 16 do 22 września w całej Europie. Celem działań jest zachęcanie lokalnych władz do wprowadzania zrównoważonych środków transportu w miastach i promowania ich wśród mieszkańców.

Zwieńczeniem tygodnia jest Dzień bez Samochodu (22 września), w ramach którego podróż MPK Wrocław będzie bezpłatna. Liczne miasta europejskie wyłączają na ten dzień niektóre ulice w mieście z ruchu, jednak do tej akcji Wrocław się nie przyłączył.