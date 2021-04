Północ Wrocławia jest bardzo różnorodnym miejscem. To z jednej strony Karłowice, czyli miasto ogród z centralnym ryneczkiem (pl. Piłsudskiego) i wydziałem Uniwersytetu Wrocławskiego, blokowo-jednorodzinna Różanka czy też bardziej sielskie, choć rozbudowujące się Polanowice, stanowiące administracyjną jedność z Poświętnem i Ligotą.

W całym mieście znane jest Psie Pole, czyli osiedle, które do 1928 r. było oddzielnym miastem, wraz z należącymi do niego formalnie Zakrzowem i Kłokoczycami. Do 1990 r. cała północna i wschodnia część miasta należały do dzielnicy o nazwie Psie Pole, która nadal jest używana m.in. przez urząd skarbowy i prokuraturę.

Ta część Wrocławia jest bliżej centrum, niż się wydaje. Z wrocławskiego Rynku na rynek Psiego Pola jest w linii prostej 6,9 km, czyli mniej niż na Stadion Miejski. Jak będzie się zmieniać ta okolica w najbliższych latach?

Co z transportem?

Najważniejszym wyzwaniem transportowym na północy miasta jest budowa trasy tramwajowej na Psie Pole, o której mówi się od wielu lat. Jej powstanie było jednym z postulatów ubiegłorocznego panelu obywatelskiego.

Na razie jednak trzeba wybrać przebieg trasy, w miejskich dokumentach były bowiem rozważane m.in. warianty przez ul. Krzywoustego, przez Kowale lub nawet od Swojczyc – do pętli zarówno przy ul. Litewskiej, jak i na Zakrzowie. Magistrat zapowiadał konsultacje społeczne w tej sprawie.

Dla poprawy komunikacji w tym obszarze miasta na razie powstaje buspas, który umożliwi ominięcie zakorkowanego odcinka przez autobusy. Pas autobusowy przy ul. Krzywoustego zostanie poprowadzony od zjazdu z estakady w rejonie mostu na rzece Widawie do skrzyżowania na wysokości istniejącego wyjazdu z parkingu centrum Korona. Budowa odcinka o długości ok. 1,2 km ma być gotowa w drugiej połowie tego roku.

Buspas zostanie poprowadzony po dodatkowych pasach ruchu oraz z wykorzystaniem jezdni bocznej ul. Krzywoustego, obsługującej obecnie parking przy CH "Korona". Zgodnie z założeniami ma obsłużyć 14 linii autobusowych (118, 121, 128, 130, 131, 141, 151, 904, 911, 914, 921, 924 oraz N i D) kursujących z Psiego Pola w stronę centrum. To oznacza, że mogą się po nim poruszać nawet 42 autobusy na godzinę.

Magistrat planuje także inne zmiany w transporcie miejskim. Linia A ma być wydłużona do Sołtysowic i umożliwić mieszkańcom osiedla bezpośredni dojazd do centrum, to jednak wymaga remontu zdewastowanej ul. Koszarowej na Karłowicach.

– Rozpoczęto już proces przygotowania przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Koszarowej. To pierwszy krok do umożliwienia przedłużenia linii A do Sołtysowic – mówi Patryk Załęczny z urzędu miejskiego.

Remontu doczekała się już ul. Berenta na Karłowicach, która łączy osiedle z miastem oraz umożliwia objechanie przejazdów kolejowych przy ul. Sołtysowickiej i al. Poprzecznej.

W ramach zakończonej w styczniu inwestycji przebudowano ulice o łącznej długości 700 m, w których zastosowano wzmocnioną konstrukcję o grubości do metra, powstało ponad 5 tys. m kw. nawierzchni chodników i miejsc postojowych. Wykonano pięć nowoczesnych przystanków autobusowych z wyświetlaczami pasażerskimi, a nowe przejścia dla pieszych zostały doświetlone.

– Rozszerzaliśmy zakres prac o przebudowę kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznej wraz z wymianą oświetlenia – podkreśla Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

W najbliższych latach możliwa jest także budowa dalszego ciągu obwodnicy śródmiejskiej omijającej Polanowice i Sołtysowice, a łączącej się z ul. Krzywoustego.

– W 2021 r. ogłosimy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Gdy będzie gotowa, ustalimy możliwy harmonogram realizacji zadania, biorąc pod uwagę możliwości pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych – zapowiada Elżbieta Urbanek, dyrektorka departamentu infrastruktury i transportu urzędu miejskiego.

Kolej na północ

Na północy miasta będzie się rozwijać także kolej. Remontowana jest linia nr 292 między Sołysowicami a Jelczem-Miłoszycami. Zgodnie z założeniem pociągi będą kursować do Dworca Głównego, dzięki czemu z Sołtysowic mają jeździć znacznie częściej niż obecnie. Przeciągający się remont powinien zakończyć się pod koniec 2021 r., a na trasę trafią nowo zakupione pociągi Kolei Dolnośląskich.

Do remontu ma iść też linia kolejowa nr 143 z Wrocławia do Oleśnicy i Kluczborka. Wtedy ma się także poprawić sytuacja na Sołtysowicach, gdyż Polskie Linie Kolejowe skrócą czas zamknięcia szlabanów na al. Poprzecznej.

Załęczny: – Zaplanowane jest m.in. wprowadzenie nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym w obrębie stacji Wrocław Sołtysowice, co daje szansę na poprawę sytuacji.

Poszerzony ma zostać wiadukt przy al. Boya-Żeleńskiego, przez który można dziś przejechać tylko w jedną stronę, a ruchem kieruje sygnalizacja świetlna.

– PLK uzgodniły z Urzędem Miasta we Wrocławiu wstępne warunki budowy nowego wiaduktu w przypadku zapewnienia finansowania dla projektu – wyjaśniał Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Na Zakrzowie przewidziany jest nowy przystanek kolejowy, który umożliwi skomunikowanie nie tylko okolicy znajdującego się tam os. Sobieskiego, ale też nowej zabudowy, którą zaplanowano w tym obszarze w ramach programu "Mieszkanie plus".

Nowe, ładniejsze parki

Najwięcej, gdy chodzi o zieleń, na północy Wrocławia dzieje się na zielonych od dawna Karłowicach. W latach 2017–2019 zagospodarowano skwer przy ul. Zawalnej, przy pętli tramwajowej, na granicy z Różanką.

– Inwestycja objęła uporządkowanie terenu, budowę ciągu komunikacyjnego z miejscami wypoczynku. Zieleń zostanie nasadzona w ramach kompensaty przez Wrocławskie Inwestycje – informuje Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.

W 2019 r. dzięki funduszom z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego pojawiła się też toaleta w parku przy ul. Kasprowicza. Na Polanie Karłowickiej wybudowano drugą część boiska i oświetlenie, nowe lampy wraz z siłownią terenową ZZM zamontował zaś na skwerze Bełzy, w okolicach Akademii Wojsk Lądowych. W parkach pojawiły się też nowe kosze na śmieci.

Plany ZZM dotyczą również Poświętnego. W 2018 r. uporządkowano wysypisko przy ul. Pakosławskiej, a potem przygotowano teren m.in. pod zasadzenie 250 drzew w ramach akcji "Wrośnij we Wrocław".

Na niezagospodarowanym terenie zielonym o powierzchni ok. 5 ha znajduje się niewielki stawik.

Wykonana na zlecenie zieleni miejskiej koncepcja przewiduje podzielenie całego obszaru na dwie ogólne strefy: aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz strefę uspokojoną z ogrodami, polanami i łąkami kwietnymi. W tej drugiej części zaprojektowano ukrytą ścieżkę do spokojnych spacerów, a także altanę jako miejsce spotkań osób starszych. W zielonym klinie architekci zaproponowali miejsca do uprawiania sportu (m.in. boiska, niewielki tor rowerowy typu pumptrack i siłownię plenerową), ogrodzony wybieg dla psów, toaletę publiczną, a także plac do organizacji imprez plenerowych o powierzchni 1 tys. m kw.

Park na Poświętnem TOMASZ PIETRZYK

Centrum całego założenia ma stanowić niewielki strumyk, wzdłuż którego zaplanowano drogi dla pieszych i rowerzystów. Obok strumienia przewidziano rozlewiska, które mają być ekologicznymi zbiornikami na wodę opadową.

W tym roku na remont tego terenu ZZM przewidział 600 tys. zł. Pierwszy etap obejmie budowę jednego z dwóch placów zabaw oraz ciągu komunikacyjnego od ul. Poświęckiej.

W planach ZZM na ten rok dla północy miasta pojawił się też zieleniec przy ul. Melioranckiej na Lipie Piotrowskiej (280 tys. zł), park rekreacyjny przy ul. Gorlickiej na Psim Polu (360 tys. zł) oraz rewitalizacja Jeziorka Pawłowickiego (400 tys. zł).

W 2022 r. zostanie wykonane oświetlenie w parku przy ul. Długosza, a w 2023 r. ma się zakończyć pierwszy etap finansowanego z funduszu rady osiedla remontu parku przy ul. Osobowickiej i ul. Łużyckiej.

Największy balon w kraju

Na północy Wrocławia, na niewielkich wiejskich Kłokoczycach, powstało wielkie centrum sportowe. Prace nad budową obiektu zakończyły się pod koniec 2019 r.

Wielki balon nad boiskiem to największa tego typu konstrukcja w Polsce. W przeciwieństwie do innych balonów ten posiada podwyższony sufit w newralgicznych miejscach – nad bramkami. Dzięki temu zawodnicy z łatwością będą w stanie wykonywać stałe fragmenty gry z bocznych sektorów boiska.

Nowoczesna konstrukcja zapewnia o 50 proc. lepsze zachowanie ciepła, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w miesiącach zimowych. Pod balonem do dyspozycji jest aż siedem boisk o wymiarach 20 na 40 m, a każde dostępne do wynajmu przez siedem dni w tygodniu.

Obok balonu powstało boisko dla Ślęzy Wrocław. Docelowo obiekt pomieści niecały 1 tys. kibiców, a cała trybuna ma być zadaszona.

– Drzwi naszych obiektów są otwarte dla każdego. Zapraszamy kluby na treningi i mecze towarzyskie, a akademie z całego kraju na turnieje organizowane przez Ślęzę Wrocław – mówi Katarzyna Ziobro, szefowa Ślęzy.

Wizualizacja kompleksu sportowego na Kłokoczycach. Na pierwszym planie nowa hala fot. Materiały Ślęzy

Zaraz obok powstanie nowa lekkoatletyczna hala sportowa. Będzie to pierwszy kryty obiekt lekkoatletyczny na Dolnym Śląsku, ale przeznaczony przede wszystkim do treningów, a nie do organizacji wielkich zawodów. Z hali będą też korzystały koszykarki Ślęzy, które dziś trenują i rozgrywają mecze ligowe w obiekcie AWF Wrocław, położonym w kompleksie Stadionu Olimpijskiego.

Zawodnicy będą mogli korzystać m.in. z czterotorowej bieżni 200 m, skoczni w dal, skoczni wzwyż oraz skoczni do skoku o tyczce czy rzutni do pchnięcia kulą. W planach przewidziana jest również profesjonalnie wyposażona strefa fitness oraz siłownie.

Budowa potrwa do końca 2022 r., a koszt inwestycji to ok. 50 mln zł.

Dalsze plany

W dokumentach miejskich można znaleźć też bardziej dalekosiężne plany. W studium zagospodarowania przestrzennego Wrocławia został przewidziany remont linii kolejowej nr 292 na odcinku od Sołtysowic do stacji Osobowice, z przeznaczeniem pod nową trasę kolei miejskiej.

Zgodnie z planem pociąg miałby się zatrzymywać przy ul. Sołtysowickiej, Żmigrodzkiej (przy Marino), a potem jechać w kierunku Mikołajowa m.in. przez istniejący przystanek Różanka.

Studium przewiduje również m.in. budowę trasy tramwajowej w ul. Kamieńskiego na Polanowice. Wzdłuż linii kolejowej Wrocław–Oleśnica powinna powstać wydzielona zielona trasa pieszo-rowerowa ("greenway") łącząca Karłowice, Sołtysowice i Psie Pole, wraz z mostem na rzece Widawie.