Rozmowa z prof. Maciejem Kruszyną

Sławek Szymański: W analizie z 2014 roku zaproponował pan budowę tunelu pomiędzy dworcami Świebodzkim a Głównym. Nie zmienił pan zdania?

Maciej Kruszyna: – Uruchomienie Dworca Świebodzkiego jest zasadne właściwie tylko wtedy, jeśli byłby przelotowy, a to wymaga wprowadzenia ruchu pod ziemię. To się nie zmieniło. Było sporo innych tego typu propozycji, ale mogą rozbić się o to, że jeśli tunel nie dochodzi do Dworca Głównego, to robi się długi, a przez to mniej realny.