W najbliższą niedzielę (14 marca) wchodzi w życie sezonowa korekta kolejowego rozkładu jazdy pociągów. W barwach Kolei Dolnośląskich wyjedzie na tory 18 nowych składów, m.in. do Kątów Wrocławskich i Malczyc, a niektóre z Dusznik-Zdroju do Kudowy-Zdroju zostaną wydłużone. Od 24 kwietnia Koleje Dolnośląskie będą kursować też do popularnych turystycznych miejscowości w Czechach: Trutnova czy Adrspachu.

- Te połączenia sezonowe do Czech to dla nas naturalny krok po przywróceniu kursowania połączeń międzynarodowych w styczniu. Pasażerowie chętnie z nich korzystają - mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik KD.