Mamy „Europejski Rok Kolei”. Tak zdecydowała Unia Europejska, uznając, że transport szynowy jest najbardziej przyjazny środowisku. Emituje on do atmosfery ponad 1 proc. dwutlenku węgla, który powstaje w wyniku działalności transportowej. Natomiast samochodowy aż 73 proc., a samolotowy i morski po 13 proc.

– Nasza przyszła mobilność musi być zrównoważona, bezpieczna, wygodna i przystępna cenowo. Kolej oferuje to wszystko, a nawet wiele więcej – mówi Adina Valean, europejska komisarz ds. transportu.

– Bez pociągów nie dojedziemy do stacji „Neutralność klimatyczna w 2050 roku” – nie ma wątpliwości Jakub Majewski, prezes fundacji ProKolej, która pod koniec marca organizuje konferencję „Kolej dla klimatu”, gdzie eksperci przedstawią raport wpływu pociągów na ochronę środowiska.

Pociąg Kolei Dolnośląskich wjeżdża na Dworzec Główny we Wrocławiu Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Z unijnym wsparciem

Ta transformacja na torach ma być dotowana z Brukseli. Z Krajowego Planu Odbudowy na modernizację linii kolejowych, taboru, a także na inwestycje w terminale przeładunkowe ma trafić ok. 2,7 mld euro. Stan torów nie napawał optymizmem: w 2005 r. jedynie 25 proc. linii w kraju ocenianych było jako dobre, a 28 proc. jako niezadowalające. W 2019 r. wskaźniki się zmieniły – już 65 proc. tras było w dobrym stanie, a 13 proc. w niezadowalającym.

W projekcie KPO, który kilka dni temu prezentował premier Mateusz Morawiecki, wskazano, że do pierwszej połowy 2026 r. inwestycje obejmą 530 km linii o znaczeniu krajowym, ale też regionalnym. Jest tylko jeden kłopot. Beneficjentem pieniędzy będzie zarządca torów, czyli PKP PLK. Z jakich pieniędzy Dolny Śląsk wyremontuje więc 400 km linii, które ma w planach przejąć od kolei?

Władze województwa, które ten projekt realizują od 2018 r., liczą na rządowy program „Kolej Plus”, do którego wpisały m.in. reaktywację połączeń pasażerskich z Dworca Świebodzkiego do Środy Śląskiej, Wołowa i Jaworzyny Śląskiej, wycenianą na ok. 500 mln zł. Biorą też pod uwagę Regionalny Program Operacyjny, tyle że został on mocno okrojony, więc Dolny Śląsk ma dostać z niego zaledwie 870 mln euro, czyli o 6 mld zł mniej niż w poprzednim europejskim rozdaniu. Sytuacji nie poprawi 143 mln euro dorzucone przez szefa KPRM Michała Dworczyka, bo oprócz linii kolejowych samorządowe Koleje Dolnośląskie muszą zainwestować też w ekologiczny tabor.

Kolej. Co mknie po szynach

Tymoteusz Myrda, który w zarządzie województwa odpowiada za kolej, informował 1 marca na Facebooku: „Im więcej tras kolejowych należeć będzie do Dolnego Śląska, tym więcej taboru będziemy potrzebować do ich obsługi”.

Szacuje, że do stworzenia spójnego rozkładu jazdy na wszystkich liniach przejmowanych i rewitalizowanych przez Dolny Śląsk potrzeba jeszcze około ośmiu spalinowych i sześciu–ośmiu elektrycznych pociągów: – Są to na razie plany, bo odnowienie kolejowej infrastruktury zajmuje sporo czasu, ale musimy określić, czego potrzeba, by Dolnoślązacy mieli coraz lepszy dostęp do publicznego transportu.

Koleje Dolnośląskie posiadają dzisiaj 25 pociągów spalinowych i 32 elektryczne. Myrda podaje, że latach 2022–2030 Fundusz Kolejowy powinien dysponować większymi środkami na finansowanie regionalnych przewozów pasażerskich oraz utrzymanie i rozwój taboru regionalnych przewoźników: „Większa powinna być też rezerwa celowa budżetu państwa, przekazywana województwom na te zadania”.

Powrót pociągów na trasę Dzierżoniów-Bielawa UMWD

Takie stanowisko przyjęto podczas ostatniego Konwentu Marszałków Województw RP: „Zapewnienie po 2021 r. finansowania z tych dwóch źródeł pozwoli województwom utrzymać długoterminowe kontrakty z przewoźnikami, zachować i rozwijać siatkę połączeń i – co najważniejsze – odbudowywać transport kolejowy jako bezpieczny, ekonomiczny i ekologiczny środek komunikacji pasażerskiej”.

Z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie pociągów wynika, że „średni wiek taboru eksploatowanego w latach 2018–2019 nie uległ zasadniczej poprawie i wynosił: w przypadku lokomotyw elektrycznych ok. 34 lat, spalinowych 42 lata, wagonów z miejscami do siedzenia ok. 29 lat, wagonów z miejscami do leżenia ok. 35 lat, elektrycznych zespołów trakcyjnych ok. 25 lat”.

To nie koniec. Jeszcze trzy lata temu 27 proc. składów regionalnych i aglomeracyjnych miało „czterdziestkę” i oprócz awarii „prowadziły do niespełniania oczekiwań pasażerów w zakresie wyposażenia pociągów w: klimatyzację, dostęp do internetu, miejsc dla rowerów i większego bagażu, urządzeń ułatwiających wsiadanie i wysiadanie z wagonów przez osoby o ograniczonej zdolności ruchowej”.

W Kolejach Dolnośląskich takich problemów nie ma. Spółka inwestuje w tabor. Kiedy w ubiegłym roku rozstrzygnęła przetarg na dostawę nowych, elektrycznych składów PES-y za ponad 145 mln zł, marszałek dolnośląski Cezary Przybylski mówił, że samorząd będzie gwarantem kredytu na te pociągi.

Nowoczesny tabor ma pojawić się na torach dzięki Brukseli. W KPO odnotowano: „Podejmowanie skutecznych działań w zakresie odnowy taboru i zwiększenia udziału pojazdów wykorzystujących nowoczesne rozwiązania techniczne, w szczególności w odniesieniu do efektywności energetycznej i wpływu na środowisko, jest niezbędne dla zachęcenia społeczeństwa do zmiany nawyków transportowych i zwiększenia udziału transportu zbiorowego w pracy przewozowej”. Nakreślony plan jest taki: wsparcie finansowe zakupu 38 pociągów 7-wagonowych składów piętrowych wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi dla PKP IC. Jeden skład to koszt 115 mln zł.

Myrda: „Widzimy, że rząd zaczyna dostrzegać znaczenie transportu pasażerskiego i widzi potrzebę jego rekonstrukcji, niezbędnej do likwidacji problemu wykluczenia komunikacyjnego, uniemożliwiającego mieszkańcom mniejszych miejscowości aktywność zawodową lub edukację w oczekiwanym przez nich kierunku. Mamy nadzieję, że rozumienie tego problemu znajdzie swój przejaw w zwiększeniu środków, którymi mogą dysponować samorządy województw na realizację tego kierunku rozwoju Polski”.

Koleje Dolnośląskie. Coraz więcej pasażerów

Dolnoślązaków nie trzeba już przekonywać do podróży kolejami. W ostatnich latach rosła liczba pasażerów, choć ta tendencja została przyhamowana przez epidemię. W 2019 r. KD przewiozły ponad 14 mln pasażerów, a w ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa niewiele ponad 9 mln. Natomiast Polregio w 2019 r. – ponad 15 mln, a w 2020 r. – 8.

Koleje Dolnośląskie mat. prasowe

– To był trudny rok dla całego sektora transportu publicznego – mówi prezes KD Damian Stawikowski. – Lecz pomimo ogólnego spadku liczby pasażerów zwiększyliśmy udział w rynku przewozów pasażerskich. Analizując wyniki przewozowe, widać związek pomiędzy wprowadzaniem obostrzeń w różnych obszarach życia społecznego a znacznymi okresowymi spadkami liczby pasażerów. Gdy te ograniczenia znoszono, podróżni wracali.

Przyjazna środowisku kolej to też dbałość o szczegóły. W ubiegłym roku „Wyborcza” pisała, że w blisko połowie pociągów nie ma toalet z obiegiem zamkniętym, czyli fekalia wypadają z pojazdów wprost na tory. Tak jest m.in. w IC, które zapewnia, że do końca 2023 r. wszystkie WC zmodernizuje. W Polregio modernizacji wymagają dwie trzecie taboru, czyli łącznie około 800 pociągów, choć w niektórych przypadkach odnawia się tylko toalety, bez kompleksowych robót.

Ekologiczna kolej to też dworce. Rok temu na II Kongresie Rozwoju Kolei Krzysztof Mamiński, prezes PKP, opowiadał o Innowacyjnych Dworcach Systemowych: – Stosowane są w nich nowoczesne rozwiązania ekologiczne, takie jak pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i oświetlenie LED-owe. Wykorzystuje się też wodę deszczową.

Przyznał wtedy, że spółka przymierza się również do inwestycji w elektromobilność, w tym w rozwój usługi car-sharingu samochodów elektrycznych i przydworcowe stacje ładowania. Z kolei we współpracy z Grupą PGE na terenach należących do PKP mają powstać projekty fotowoltaiczne do produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Wrocław i okolice

Mocna inwestycja w kolej przydałaby się także w aglomeracji wrocławskiej. Do stolicy Dolnego Śląska każdego dnia (to dane sprzed pandemii) wjeżdżało 250 tys. aut. Korki i smog to była codzienność. Kolej aglomeracyjna mogłaby to zmienić, ale przez lata nie udało się jej zbudować.

Kilka miesięcy temu władze województwa zapowiadały, że w ciągu trzech miesięcy przygotują wspólnie z miastem pełną koncepcję układu sieci, zakresy inwestycji infrastrukturalnych, zapotrzebowanie na tabor i oczywiście szacowany koszt całego przedsięwzięcia. Na realizację trzeba jednak poczekać.

Przybylski: – Należy zaznaczyć, że stworzenie systemu WKM będzie procesem wieloetapowym, realizowanym przez kilkanaście najbliższych lat, stosownie do możliwości i inwestycji w rozwój infrastruktury.

