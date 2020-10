W połowie przyszłego roku na trasie Trzebnica–Wrocław–Sobótka–Świdnica zaczną jeździć nowe, hybrydowe impulsy 2. Sześć trzyczłonowych elektryczno-spalinowych składów Kolejom Dolnośląskim dostarczy Newag. Kontrakt na 170 mln zł brutto podpisano w ubiegłym tygodniu.

– To w tej chwili największe zamówienie na tego typu pojazdy w Polsce – mówi marszałek Cezary Przybylski. – Dolny Śląsk stanie się jednym z dwóch województw, w których będą jeździć pociągi hybrydowe, a Koleje Dolnośląskie będą jedynym eksploatującym je przewoźnikiem posiadającym je na własność.

Pociąg Impuls II od Newagu dla Kolei Dolnośląskich fot. materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Bez zanieczyszczeń w miastach

Nowosądecki Newag jako pierwsza firma w kraju przecierała szlak hybrydom. Premierowy impuls 2 zaprezentowała we wrześniu ubiegłego roku na targach kolejowych Trako i od razu zainteresowała samorządowców. Zbigniew Konieczek, prezes Newagu, nie był tym zdziwiony.

– Na polskim rynku jest zapotrzebowanie na tego typu produkt. Szacujemy, że w kraju potrzeba ok. 50 takich zespołów trakcyjnych – przyznał w rozmowie z portalem rynek-kolejowy.pl.

Dwie hybrydy Newag dostarczy na Pomorze Zachodnie. Cztery takie składy Newag wykona też dla Kolei Wielkopolskich, a podróżni będą nimi jeździć na liniach z Poznania do Wągrowca i Gołańczy, a także z Poznania do Wolsztyna. Skąd taka popularność hybryd?

Pasażerowie Kolei Dolnośląskich na Dworcu Głównym we Wrocławiu Fot. Kornelia Głowacka-Wolf/ Agencja Gazeta

Patryk Wild, szef sejmikowej komisji polityki rozwoju regionalnego i gospodarki, wyjaśniał: – Hybrydowy napęd nowych pociągów pozwoli na przemieszczanie się w granicach miasta, nie emitując żadnych zanieczyszczeń.

Do 160 km na godz.

To istotny argument, ale nie jedyny. Impulsy 2 na pokład będą mogły zabrać 315 pasażerów, także tych niepełnosprawnych. Składy zostaną wyposażone w klimatyzację i bezprzewodowy ogólnodostępny internet, a na trasie mogą rozwinąć prędkość od 120 do 160 km na godz.

To w ostatnim czasie kolejna inwestycja Kolei Dolnośląskich. Pod koniec września w bydgoskiej Pesie przewoźnik zamówił pięć pięcioczłonowych elektrycznych elfów 2 za ponad 145 mln zł brutto z opcją na dostawę kolejnych 20 składów. KD mogą z niej skorzystać przez rok od podpisania umowy.

Skorzystają? To zależy od tego, czy dolnośląski samorząd dostanie dofinansowanie na zakup taboru z ogłoszonego niedawno Krajowego Programu Odbudowy. Gdyby wiosek został pozytywnie rozpatrzony, wartość zamówienia na elfy 2, zabierające na pokład 540 pasażerów, zwiększyłaby się do ponad 700 mln zł.

KD przy zakupie składów posiłkują się również kredytami w mBanku: ponad 170 mln zł na pociągi i ponad 58 mln zł na zapłatę podatku VAT od ich zakupu.

Dla kolei aglomeracyjnej

Te umowy już zostały podpisane, a za 22 miesiące elfy wyjadą na trasy Oleśnica–Wrocław Główny–Siechnice–Jelcz-Laskowice oraz Wrocław Główny–Wrocław Wojnów–Jelcz-Laskowice.

– Nowe pociągi pozwolą na rozwój kolei aglomeracyjnej Wrocławia – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa odpowiedzialny za kolej w regionie.

Pociąg Kolei Dolnośląskich Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

I podkreśla: – To projekt ważny z wielu względów: uwolni miasto od korków, pozwoli na dalszy jego rozwój, a przede wszystkim wpisze się w naszą strategię walki z wykluczeniem komunikacyjnym na Dolnym Śląsku.

Gdzie dojedziesz pociągiem

Czym dzisiaj Koleje Dolnośląskie wożą pasażerów? Mają 25 pojazdów spalinowych i 32 elektryczne.

Te pierwsze kursują m.in. na trasach: Legnica–Jawor–Dzierżoniów–Kamieniec Ząbkowicki, Wałbrzych–Kłodzko, Kłodzko–Kudowa-Zdrój i Trzebnica–Wrocław, mimo że blisko połowa tej trasy na odcinku Wrocław Psie Pole–Wrocław Główny jest zelektryfikowana. Elektryczne kursują m.in. na szlaku Wrocław–Legnica i jego przedłużeniu w kierunku Lubina i Głogowa oraz na trasie Bolesławiec–Węgliniec–Lubań Śląski/Zgorzelec, Wrocław–Wałbrzych–Jelenia Góra–Szklarska Poręba, Wrocław–Międzylesie przez Strzelin i Kłodzko i Wrocław–Krotoszyn przez Oleśnicę i Milicz.

Nie tylko klimatyzacja

Czy składy elektryczne – poza napędem – różnią się od spalinowych? KD przekonują, że nie. Pasażer jednak zauważy, które z nich są nowe, a które od dawna eksploatowane. Im starszy pociąg, tym mniej w nim dodatkowego wyposażenia – chodzi np. o klimatyzację. Na 57 pojazdów jest ona w 54. W składzie EN57-1703 nie ma jej wcale, a w kabinie maszynisty jest w dwóch spalinowych pojazdach SA109.

Bartłomiej Rodak, rzecznik KD, informuje, że wszystkie pojazdy są wyposażone w rampy wjazdowe dla osób niepełnosprawnych i WC. – W pojazdach elektrycznych serii Impuls podróżni mają do dyspozycji gniazdka do ładowania telefonów i laptopów. Obecnie wszystkie 27 pojazdów tej serii (czyli ponad 47 proc. całego taboru) posiada dostęp do internetu. Pozostała część floty będzie sukcesywnie doposażana w nadajniki wi-fi przy okazji prac serwisowych i naprawczych – dodaje.

Nowe życie mają dostać dwa wyprodukowane w 2004 r. kolzamy obsługujące m.in. linie z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego i Lubawki. Ciągle się psuły, więc idą do kapitalnego remontu, który obejmie pełny demontaż podzespołów i zespołów zużytych lub uszkodzonych na fabrycznie nowe.

Na to zadanie KD ogłosiły przetarg, ale spółka w większości serwisuje i naprawia pociągi u siebie, na terenie bazy serwisowej przy ul. Pątnowskiej w Legnicy. Jeżeli to konieczne, wysyła je do wykonawcy. Z kolzamami tak się nie da. Zakład z siedzibą w Raciborzu zawiesił działalność i zdążył zbudować jedynie 10 takich spalinowych zespołów trakcyjnych 212M serii SA109.

Naprawią i umyją

Koleje Dolnośląskie postanowiły rozbudować swoją legnicką bazę. W sierpniu rozstrzygnięto ogłoszony na początku czerwca przetarg na jej projekt. Rozpoczęcie budowy planowane jest na trzeci kwartał 2021 r.

– Rozbudowa zaplecza technicznego to obok planów zakupu taboru najważniejsza inwestycja, która znacznie przyspieszy rozwój naszej oferty. Jestem przekonany, że przy wsparciu środków europejskich będziemy mogli uruchomić nasz rozbudowany kompleks serwisowo-remontowy na przełomie 2022 i 2023 r. – podkreśla Damian Stawikowski, prezes KD.

Pociąg Kolei Dolnośląskich Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej. Chodzi o 30 mln zł, prawie 14 mln zł Koleje Dolnośląskie przeznaczą ze środków własnych.

Stawikowski: – Rozbudowując legnicką bazę serwisową, chcemy w przyszłości samodzielnie wykonywać naprawy i przeglądy okresowe pociągów do poziomu P4. Dzięki temu zaoszczędzimy na serwisowaniu pojazdów kupionych kilka lat temu.

Poziom P4 to przegląd techniczny co trzy–pięć lat, kiedy sprawdzany jest stan techniczny pojazdu z wymianą zespołów i podzespołów składu. Wyższy jest tylko poziom P5, który oznacza gruntowną modernizację pociągu na wyższy standard, np. z wymianą WC z obiegiem zamkniętym.

Dolnośląski przewoźnik, inwestując w halę, w której pociągi są również myte, chce skrócić czas wykonywania przeglądu taboru i wyłączenia go z bieżącej eksploatacji. Serwisowa hala główna będzie więc duża, z czterema torami o długości 120 m, z których jeden będzie przeznaczony na całoroczną nowoczesną myjnię automatyczną. Koleje Dolnośląskie chcą wyposażyć się również m.in. w tokarkę podtorową, instalację do opróżniania nieczystości oraz nową stację paliw.

– Mocno stawiamy na kolej, bo to transport szybki, bezpieczny, a także ekologiczny – podkreśla marszałek Przybylski. – Przejmowanie kolejnych tras kolejowych i zakup nowych pociągów to ważne elementy naszej strategii rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego. Bez efektywnego transportu nie ma mowy o dynamicznym rozwoju regionu, dlatego traktujemy nasze działania jako inwestycję w przyszłość. Zapewniam, że zarówno w procesie przejmowania i uruchamiania linii kolejowych, jak i w dalszych zakupach taboru nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.