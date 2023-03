"Mamy teraz dyktaturę kobiet". Intelektualna prowokacja czy obraz współczesnej Polski?

Spotkanie z Anną Marią Potocka odbędzie się w Concordia Design Wrocław fot. Materiały prasowe

W tamtym wywiadzie mówiła sporo o roli kobiet i mężczyzn. Pytana o tych drugich odpowiedziała: „W domu nie trzymam". Po latach Potocka napisała książkę zatytułowaną „Kobieta postfeministyczna. Dyktatura kobiet".

To publikacja, o której prawie wszyscy zgodnie milczą. Mężczyźni i kobiety - z różnych powodów. Dostaje się i jednym, i drugim. Mężczyznom, bo przez wieki tworzyli mentalne, kulturowe i polityczne więzienie dla kobiet. Kobietom, bo dziś - zdaniem autorki - biorą odwet. A krzywda, choć go tłumaczy, to nie usprawiedliwia. Zwycięstwo zobowiązuje bowiem do jakości.

Książka Potockiej jest bezpardonową wiwisekcją stanu współczesnych relacji damsko-męskich. Pomieszania strachu, konformizmu i zagubienia. Arcyfeministyczny tekst, który nie ma najmniejszych szans stać się lekturą obowiązkową w Polsce.

Czy we współczesnej Polsce można mówić o dyktaturze kobiet? Czy to tylko intelektualna prowokacja? A może zachęta, by kobiety jeszcze intensywniej walczyły o swoje prawa? Na te i inne pytania Maria Anna Potocka odpowie podczas spotkania w Concordia Design Wrocław zatytułowanego: „Krajobraz po bitwie, czyli w co grają współczesne kobiety".

Spotkanie rozpocznie się w środę, 8 marca, o godz. 18. Wstęp jest wolny, wystarczy zapisać się przez stronę organizatorów.