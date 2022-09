TRŁ Wrocław! po raz drugi

Halę Stulecia wypełni aż 180 wystawców i marek z całej Polski - będą meble, ceramika i plakaty. A do tego ogromna strefa Targów Mamaville - imprezy dla rodziców i dzieci, z ponad 60 wystawcami, a także warsztatami i spotkaniami. Druga edycja TRŁ Wrocław! ma być zdaniem organizatorów jeszcze większa, jeszcze ciekawsza i jeszcze głośniejsza od zeszłorocznej.

- Kochamy świetny polski design i kochamy Wrocław. Rok temu aż 7 tysięcy gości odwiedziło debiut Targów Rzeczy Ładnych w Hali Stulecia. Było wspaniale i nie mogliśmy doczekać się powrotu. Sukces pierwszej edycji przyciągnął na TRŁ Wrocław! jeszcze więcej niesamowitych marek - będzie ich o 70 więcej niż przed rokiem - mówią organizatorzy Targów Rzeczy Ładnych - Ajka Mroczkowska, Anna Pruszyńska i Paweł Stremski. Obiecują święto ładnych, mądrych, ekologicznych i inspirujących rzeczy.

Wśród wystawców spodziewać się można takich, którzy rzadko pojawiają się na targowych imprezach, jak i tych, dla których będzie to wrocławski debiut.

Targi Rzeczy Ładnych. Ceramika (nie tylko) z Instagrama

W strefie z polską ceramiką i porcelaną swoje najnowsze i najpopularniejsze kolekcje zaprezentuje ponad 40 marek. Wśród nich po raz pierwszy we Wrocławiu będzie m.in. Trzask Ceramics - ulubiona ceramiczna marka polskiego Instagrama, do której stoiska na warszawskich edycjach targów zawsze ustawiają się kolejki, a jego zawartość znika niemal do ostatniej sztuki.

- To ceramiczny fenomen z warszawskiego Żoliborza, którego fankom i fanom polskiego designu nie trzeba przedstawiać. To Marta i Olek - cudowni twórcy, których szczerość i uśmiech zarażają dziesiątki tysięcy fanów na Instagramie i Tik Toku - przedstawiają twórców marki organizatorzy targów.

Trzask Ceramics po raz pierwszy zaprezentują się we Wrocławiu Fot. Mat. prasowe TRŁ

Wrocławska marka Ende Ceramics zaprezentuje kolekcję z ilustracjami Aleksandry Waliszewskiej. Na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych już zachęca do zakupów na targach:" Kto był, ten wie, że takich okazji nie spotkacie nigdzie indziej… Będą nowości i będą baaardzo przecenione produkty. A może warto pomyśleć już teraz o prezentach świątecznych?".

Wrocławska marka Ende Ceramics zaprezentuje kolekcję z ilustracjami Aleksandry Waliszewskiej Fot. Mat. prasowe TRŁ

Święto polskiego plakatu

Strefa plakatów i ilustracji to hit i wyróżnik każdej edycji Targów Rzeczy Ładnych. Zaprezentują się w niej wiodący polscy ilustratorzy, ale również debiutanci, których plakaty niedługo może znać cała Polska.

Na TRŁ Wrocław! zobaczymy między innymi słynną "Lolitę" - kultowy plakat Bartosza Kosowskiego i kilkadziesiąt innych jego prac, które dziś są klasyką polskiej ilustracji. "Lolita" powstała na ekspozycję poświęconą reżyserowi Stanleyowi Kubrickowi w galerii Spoke Art w San Francisco i zdobyła serię prestiżowych nagród. Kosowski zasłynął także przedstawieniem Władimira Putina w kominiarce na okładce magazynu "Time".

Plakat ''Lolita'' Bartosza Kosowskiego Bartosz Kosowski/Materiały prasowe Targi Rzeczy Ładnych

Plakaty architektoniczne będzie można zobaczyć na stoiskach Adama Kosika, którego Solpolu nie można przegapić.

- Nie ukrywam, że najbardziej inspiruje mnie architektura i kontekst, w którym znajduję się człowiek. Ostatnio szukam tematów mniej miejskich, widoków na mniej betonowe otoczenie. Mam wyjątkową słabość do powojennego modernizmu, do architektury, której jest wokół nas coraz mniej - mówi twórca. Popularyzować architekturę będzie też Centrum Architektury - wydawca książek o architekturze i mieście.

Ilustratorki udowodnią, że polska ilustracja jest kobietą. Wśród nich zabłysną między innymi Justyna Frąckiewicz, Malwina Hajduk, Paula Dudek, Alina Rybacka-Gruszczyńska, Jagoda Stączek i Zuza Kamińska.

Debiutować na targach będą Cud Kolektyw i Weronika Bielawska. - Posługuję się obrazem wszędzie tam, gdzie może zastąpić on tekst. Lubię obserwować ludzkie zachowania i najczęściej to właśnie one stanowią inspirację moich prac. Podczas słuchania podcastów kryminalnych zajmuję się także projektowaniem identyfikacji wizualnych - mówi o swojej pracy twórczyni.

Sztuka meblowania

Targi Rzeczy Ładnych to także meble od lokalnych, wielokrotnie nagradzanych manufaktur, które już podbiły rynek nie tylko polskiego niezależnego wzornictwa.

We Wrocławiu będzie można zobaczyć i kupić kolekcje takich marek jak: Szyszka Design, Plywood Project, Wood & Paper czy Pastform Furniture.

Na TRŁ Wrocław! swoją kolekcję pokaże m.in. Pastform Furniture Fot. Mat. prasowe TRŁ

- Polecamy przyjść, dotknąć, otworzyć wszystkie szuflady i szafki, porozmawiać z nami - zaprasza do odwiedzin Plywood Project. Meble poznańskiej manufaktury poznał już niemal cały świat. - Nasze meble najczęściej lądują w USA, a szczególnie upodobała sobie nas cała Kalifornia i Nowy Jork. Ale są także inne kierunki jak Australia, Wielka Brytania, Kanada, no i oczywiście Polska. To te najczęstsze kierunki, ale są też Emiraty Arabskie, Honolulu, Japonia, Izrael… - wymienia rynki zbytu Plywood Project, właściciel firmy Dariusz Gapski.

Meble Plywood Project zyskują popularność na całym świecie Fot. Mat. prasowe TRŁ



W meblowej strefie vintage zorganizowane będzie z kolei stoisko z produktami kultowego projektanta Dietera Ramsa - jednego z najważniejszych projektantów wzornictwa XX wieku, związanego przez wiele lat z firmą Braun. Takich zaskoczeń na TRŁ Wrocław! będzie więcej. My Alpaca pokaże ekskluzywne i stylowe produkty z wełny alpak, a Stolarnia Dęborzyce zaprezentuje pokaz stolarskiego rzemiosła na żywo.

Zieleń i aromaty

Strefę roślin i kwiatów przygotują pomysłodawczynie wrocławskiego Projektu Rośliny. Na ich stoisku nie tylko zobaczycie i kupicie rośliny w każdym wydaniu, ale też weźmiecie udział w warsztatach. Ola Sieńko i Weronika Muszkieta napisały książkę "Projekt Rośliny", a ich starania niedawno dostrzegł polski "Vogue", pokazując ich wrocławską zieloną oazę jako jedno z top 5 najciekawszych miejsc we Wrocławiu.

Projekt Rośliny prowadzi zieloną oazę we Wrocławiu Fot. Mat. prasowe TRŁ

TRŁ oddziałują na wszystkie zmysły. W świat aromatów i relaksu zwiedzających wprowadzi selekcja marek ekologicznych i reprezentujących kategorię wellness - m.in. ekologiczne kosmetyki, świece i mnóstwo produktów, które pomagają lepiej dbać o siebie.

Dla dzieci i rodziców

W targowy weekend w Hali Stulecia towarzyszące Targom Rzeczy Ładnych najpopularniejsze w Polsce Targi dla Mamy i Dziecka - Mamaville zaprezentują produkty dla dzieci i rodziców na ponad 60 stoiskach.

Targi Rzeczy Ładnych to największe targi niezależnego designu w Polsce. Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Na TRŁ Wrocław! powstanie "mamavillowe" miasteczko, gdzie dzieci i rodzice nie będą się nudzić. Najmłodsi będą mogli poszaleć na dmuchańcu, a opiekunowie znaleźć dla nich inspirujące zabawki.

Spotkania, warsztaty i wykłady towarzyszące targom związane będą ze współczesnym rodzicielstwem. Rodzice dowiedzą się, jak dbać o maluchy, ale młode mamy także o tym, jak wrócić do formy po ciąży. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Program spotkań i najnowsze informacje o tym wydarzeniu znajdują się na stronie: www.mamaville.pl.

Najbliższy weekend z designem

Długa tradycja wydarzenia dała początek platformie Targirzeczyladnych.pl. Portal powstał jako naturalna konsekwencja organizowanych od kilku lat w Warszawie targów. Znaleźć tam można ponad 3500 wyselekcjonowanych produktów od polskich producentów i projektantów. Kto jednak woli zakupy na żywo, powinien wybrać się na targi w Hali Stulecia. - Polski design już dawno nie miał się tak dobrze! - zapewniają organizatorzy i zachęcają do sprawdzenia tego już w weekend 1-2 października.

Poza kolekcjami obiecują więcej. - Targi Rzeczy Ładnych to nie tylko zakupy i inspiracje, ale przede wszystkim niepodrabialny, niesamowity klimat i energia, dla których TRŁ odwiedzają fani designu z całej Polski i z powodu których wydarzenie doczekało się statusu kultowego - zapewniają.

Targi otwierają się w sobotę i w niedzielę o godz. 11. Wystawcy czekać będą na odwiedzających do godz. 19. Bilety na wydarzenie można kupić online na goingapp.pl i na empikbilety.pl lub w kasach przed wejściem. Wstęp jednodniowy kosztuje 10 zł. Dzieci do lat 12 mają wstęp wolny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia oraz na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.