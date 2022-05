Marcin Sendecki został nagrodzony za całokształt twórczości na Festiwalu Poezji Silesius 2022. Wcześniej już cztery razy dostawał nominację we wrocławskim konkursie - za tomy "Trap", "22", "Pół' i "Farsz", a w 2015 jego "Przedmiar robót" zdobył tytuł Książki roku. W ostatnich latach wyróżniono go także tytułem laureata Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej za tom „W".

Jest poetą z rocznika 1967. Na początku tworzył w środowisku czasopisma literackiego „bruLion". Jego debiutanckim tomikiem było „Z wysokości", który wydał w 1992 roku. Obecnie swoje teksty publikuje między innymi w „Przekroju", „Dwutygodniku" i „Magazynie Książki".

Silesius 2022. Jury: Sendecki łączy humor z powagą, bez napuszonej ceremonialności

Jak tłumaczył Piotr Śliwiński - przewodniczący jury konkursowego, krytyk literacki i badacz poezji współczesnej - laureat zachwyca "nowoczesnym podejściem do języka poetyckiego". Jego dzieła recenzenci określili jako "estetycznie trudne", "absorbujące" i "intensywne".

REKLAMA

CZYTAJ WIĘCEJ: Tydzień z poezją we Wrocławiu, czyli co warto zobaczyć na festiwalu Silesius

- Marcin Sendecki tworzy poezję oryginalną, która wymaga od czytelnika ciągłego testowania przyzwyczajeń. Poeta łączy powagę z humorem i ironią, co nigdy nie obraca się w napuszoną ceremonialność czy pesymizm - mówił Śliwiński.

Nagrodą Silesiusa za całokształt pracy nagrodzono dotychczas między innymi Stanisława Barańczaka (2009), Urszulę Kozioł (2011) czy Ewę Lipską (2019). Laureat w tej kategorii otrzymuje 100 tys. zł, co czyni Silesiusa najwyższą nagrodą poetycką w Polsce.

REKLAMA

- W tym roku laureatem został autor poezji wielkiej urody: mądrej i kunsztownej. Sendecki jest autorem kilkunastu znakomitych książek, które stanowią starannie skomponowane całości - dodał Paweł Mackiewicz, członek jury i historyk literatury z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Silesius 2022. Reszta laureatów wkrótce, znamy półfinalistów

W tym roku do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius zostało zakwalifikowanych aż 249 książek, z czego 63 to debiuty. Jury do finału nominowało pięć tytułów w kategorii Książka roku oraz trzy pozycje debiutujące na półkach księgarni.

Nagrody odbiorą: autor Książki roku, na którego czeka 50 tys. zł, oraz zwycięzca w kategorii Debiut, który może liczyć na wyróżnienie w wysokości 15 tys. zł. Z kolei wszyscy finaliści w obu kategoriach otrzymają po 5 tys. zł. Na ten moment wiemy już, kto może liczyć na taką nagrodę.

CZYTAJ TAKŻE: Ukraińska pisarka: Wiem, że staniemy się dla was uciążliwi. Pamiętajcie wtedy o jednym

Oto pełna lista finalistów:

Kategoria Książka roku

1. Małgorzata Lebda, „Mer de Glace", Wydawnictwo Warstwy

2. Joanna Mueller, „Hista & her sista", Biuro Literackie

3. Krzysztof Siwczyk, „Krematoria I Krematoria II", Wydawnictwo Austeria

4. Dariusz Sośnicki, „Po domu", Biuro Literackie

5. Katarzyna Zwolska-Płusa, „Daję wam to w częściach", Wydawnictwo Convivo.

Kategoria Debiut

1. Michał Krawczyk, „Ekspansja ech", Instytut Mikołowski

2. Marta Stachniałek, „polski wrap", Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

3. Antonina Tosiek, „storytelling", Biuro Literackie.

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius 2022. Pełne wyniki 15 października

Wręczenie Silesiusa, podobnie jak podczas dwóch poprzednich edycji, odbędzie się w tym samym czasie co ceremonia przyznania innego ufundowanego przez Wrocław wyróżnienia – Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Laureatów obu nagród poznamy 15 października.

CZYTAJ TAKŻE: Urszula Kozioł do Jurija Andruchowycza: Dla kogoś tak nikczemnego jak Putin mamy wyprzeć się wielkich i szlachetnych?

Tegoroczna edycja Festiwalu Poezji Silesius trwa od 10 do 15 maja. Gościem honorowym są Niemcy, a całość odbywa się pod hasłem #SolidarnizUkrainą. W programie festiwalu są między innymi spotkania z Jackiem Podsiadłą i Bohdanem Zadurą czy Jurijem Andruchowyczem i Kateryną Babkiną.