Wrocławska Nagroda Artystyczna funkcjonowała od 2000 roku jako Wrocławska Nagroda Muzyczna. Przyznawana była w dwóch kategoriach - muzyka poważna i rozrywkowa. Od 2005 r. postanowiono nagradzać twórców teatralnych i od tego czasu pełna nazwa tego wyróżnienia brzmiała: Wrocławska Nagroda Muzyczna i Teatralna.

Fundowana jest przez prezydenta Wrocławia, a przyznają ją przedstawiciele lokalnych mediów, muzykolodzy, krytycy teatralni i teoretycy sztuki, kuratorzy oraz osoby z Wydziału Kultury UM Wrocławia.

W poprzedniej edycji konkursu, czyli w 2019 r., w kategorii muzyka poważna jury nagrodziło skrzypka Marcina Markowicza, w kategorii muzyka rozrywkowa Wojciecha Siwka, a Nagrodę Teatralną odebrała aktorka Agata Kucińska.

W tym roku postanowiono też wyróżnić twórców sztuk wizualnych. Efektem tego rozszerzenia jest zmiana nazwy nagrody, która po raz pierwszy zafunkcjonuje jako Wrocławska Nagroda Artystyczna.

- To uzupełnienie oczywistego braku, myśleliśmy o tym już dwa lata temu, ale z powodu pandemii nie od razu się udało. To wreszcie efekt moich rozmów z artystami. Teraz tylko możemy się cieszyć, że mamy okazję do uhonorowania artystów sztuk wizualnych, to duże i znakomite środowisko - mówi Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury UM Wrocławia i przewodniczący kapituły.

Pandemia spowodowała, że po wręczeniu nagród za rok 2019 środowisko artystyczne czekało na kolejną edycję konkursu dwa lata. - Wszyscy wiemy, jak bardzo aktorom i muzykom pandemia wręcz uniemożliwiła kontakt z publicznością. Ten trudny okres udało się przetrwać, a poszukując kandydatów do nagrody, spoglądaliśmy na dwa sezony. Może w jakiś sposób to znaczące, że ostatecznie nominowani zostali artyści za dokonania z ostatniego sezonu - mówi Jerzy Pietraszek.

Zwycięzców konkursu poznamy 6 grudnia podczas gali w Narodowym Forum Muzyki. O muzyczną oprawę wieczoru zadbają laureat Nagrody Muzycznej Wrocławia 2019, czyli Marcin Markowicz i zespół Lutosławski Quartet.

Wrocławska Nagroda Artystyczna 2021. Kategoria: muzyka poważna

Kapituła nominowali m.in. pianistę Piotra Alexewicza, uczestnika tegorocznego Konkursu Chopinowskiego - artysta doceniony został za muzyczną wrażliwość i znakomite, głębokie interpretacje muzyki fortepianowej. Wysokim poziomem artystycznym i prawykonaniami współczesnych utworów polskich kompozytorów przekonał do siebie jurorów zespół Ensemble Kompopolex, a kompozytor Paweł Romańczuk twórczymi działaniami muzycznymi i projektem "Chladni" z udziałem osób niewidomych i niesłyszących,

Dyrektor Artystyczny NFM Filharmonii Wrocławskiej Giancarlo Guerrero nominowany został za "mistrzowskie rezultaty współpracy z tą orkiestrą" oraz dokonane wspólnie nagrania płytowe "Violin on stage" z udziałem Bomsori Kim (wydane przez Deutsche Grammophone) i "Brahms" (wydane przez NFM). Kategorię zamykają Justyna Skoczek, Paweł Jabłczyński, Bartosz Porczyk i ich "oryginalne i spełnione wersje pieśni Mieczysława Karłowicza na płycie wydanej przez Anagram Records".

Wrocławska Nagroda Artystyczna 2021. Kategoria: muzyk rozrywkowa

Saksofonistka Matylda Gerber (za działania muzyczne w zespołach Sneaky Jesus i Ślina), klawiszowiec i producent muzyczny Marek Pędziwiatr (za twórcze działania muzyczne z zespołami EABS i Błoto), pianista Piotr Rachoń i jego kwartet (za płytę „Amazonia" wydaną przez V Records) oraz Michał Wilczyński odpowiedzialny za długofalowy projekt polegający na digitalizacji archiwalnej muzyki do polskich filmów ze zbiorów Centrum Technologii Audiowizualnych - oto nominowani w kategorii muzyka rozrywkowa.

W tym gronie znaleźli się też Marcin Cichy i Igor Pudło, czyli zespół Skalpel. Nominowani zostali za płytę "Highlight" opisaną przez jurorów jako pełną "harmonicznego bogactwa, oryginalności" i za nieustanne poszukiwanie brzmień.

Wrocławska Nagroda Artystyczna 2021. Kategoria: teatr

Jurorzy postanowili wyróżnić Agnieszkę Kwietniewską "za różnorodność głębokich kreacji scenicznych kobiet, matek i artystek w spektaklach „Mojżesz", „Aktorzy prowincjonalni. Autobiografie", „Planeta małp" i „Rzywot. Część pierwsza: rozpadająca się biografia" w Teatrze Polskim w Podziemiu", a także Marcina Libera za reżyserię „Rzeźni numer pięć" w Teatrze Współczesnym i wspomnianej „Planety małp". Reżyser został też doceniony za "nieustannie krytyczny i odkrywczy ogląd świata w obliczu zagłady ekologicznej".

"Za fenomenalną, doskonale rezonującą ze współczesnością kreację skomplikowanej, uwikłanej w konwenanse i grę pozorów postaci Jörgena Hofmeestera w spektaklu „Tirza" w reżyserii Pawła Miśkiewicza we Wrocławskim Teatrze Współczesnym" nominację uzyskał Jerzy Senator, a Marta Streker za "niezwykły eksperyment teatralny skierowany do młodej publiczności", czyli za reżyserię spektaklu online „Polskie rymowanki albo ceremonie" we Wrocławskim Teatrze Lalek.

W gronie nominowanych są też Jakub Tabisz i Krzysztof Kopka, którzy przygotowali różnorodny tematycznie oraz inkluzyjny festiwal „Paragraf/Artykuł" dotykający najbardziej nurtujących problemów społecznych.

Wrocławska Nagroda Artystyczna 2021. Kategoria: sztuki wizualne

Kapituła wybrała Beatę Bartecką i Łukasza Rusznicę, doceniając ich "niespotykaną wnikliwość i wrażliwość w wykorzystaniu archiwalnych zdjęć" i ich publikację w formie artystycznej książki „How to look natural in photos", Pawła Baśnika (za umiejętne wykorzystanie konwencjonalnego malarstwa w prezentacji aktualnych treści) i Alę Savashewich (za sugestywne ukazanie sytuacji przybysza, jego tożsamości, traumy, narodowości w kontekście wolności osobistej).

Nominowane zostały także Kasia Kmita i jej wystawa „Ćwiczenia z wyobraźni" w Muzeum Architektury, oryginalnie nawiązująca do wartości Sympozjum ’70, oraz Karina Marusińska za oryginalne podejście do rzemiosła i materii ceramicznej, a także promowanie czułości w przestrzeni publicznej.

Wrocławska Nagroda Artystyczna 2021. Oni wybiorą laureatów

Kapituła nagrody muzycznej

Grzegorz Chojnowski, dziennikarz, szef redakcji kulturalnej Radio Wrocław,

Ewa Łyczkowska, Wydział Kultury UM Wrocławia,

Piotr Michałowski, muzykolog,

Jerzy Pietraszek, przewodniczący dyrektor Wydziału Kultury UM Wrocławia,

Magdalena Talik, dziennikarka portalu Wrocław.pl,

Sławomir Wieczorek, muzykolog, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kapituła nagrody teatralnej

Grzegorz Chojnowski, dziennikarz, szef redakcji kulturalnej Radio Wrocław,

Henryk Mazurkiewicz, krytyk teatralny miesięcznika „Teatr",

Katarzyna Mikołajewska, dziennikarka „Gazety Wyborczej",

Jerzy Pietraszek, przewodniczący dyrektor Wydziału Kultury UM Wrocławia,

Piotr Rudzki, krytyk teatralny, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,

Magdalena Talik, dziennikarka portalu Wrocław.pl,

Anna Tatarska, Wydział Kultury UM Wrocławia.

Kapituła nagrody sztuk wizualnych