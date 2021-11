Be Together to twórczy projekt, który zakłada integrację grupy osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych na bazie warsztatów artystycznych. Do integracji wykorzystywane są różne narzędzia artystyczne, aby sprawdzać, która forma najlepiej służy burzeniu barier i budowaniu relacji międzyludzkich.

Tegoroczna edycja była wyjątkowa - projekt rozwinął się, zmienił formułę na częściowo wyjazdową. I – chociaż wszystkie trzy grupy artystyczne zebrały się wokół Wrocławia, Katowic i Wałbrzycha – okazał się być działaniem jeszcze bardziej otwartym na uczestników mniejszych miejscowości.