Europejska Noc Literatury to realizowany w wielu miastach kontynentu projekt, prezentujący twórczość europejskich pisarzy. Dzięki niemu w jeden wieczór czytelnicy mogą usłyszeć prozę w interpretacjach twórców kultury i odwiedzić mniej znane lub nawet niedostępne na co dzień dla zwiedzających przestrzenie miasta.

Wybór hasła tegorocznej, jubileuszowej 10. edycji Europejskiej Nocy Literatury we Wrocławiu, które brzmi „Po stronie kobiet" był oczywisty. - Pracowaliśmy nad programem w październiku, gdy przez Polskę przetaczała się fala Strajku Kobiet – wspomina Anna Dziewit-Meller, kuratorka wydarzenia, pisarka, dziennikarka, felietonistka i redaktorka naczelna Grupy Wydawniczej Foksal.

Anna Dziewit-Meller Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

To już czwarta edycja Europejskiej Nocy Literatury, której koncepcję programową tworzy zaproszony kurator bądź kuratorka – w poprzednich latach funkcję tę pełnili dziennikarz Michał Nogaś, krytyczka Justyna Sobolewska oraz pisarz i reporter Max Cegielski.

Do wyboru dziesięciu tytułów, których fragmenty będą czytane podczas najbliższej EFL, trafiły teksty starsze i nowsze – ze wschodu i z zachodu. Książki twórczyń różnych gatunków i epok opowiadają o tym, jak kobiece doświadczenie kształtowało się na przestrzeni dziejów, ale i podejmują uniwersalne problemy dotykające każdego człowieka.

Uczestnicy ENL-u będą mogli usłyszeć m.in. fragmenty dzieł ikonicznych dla literatury feministycznej jak eseju Virginii Woolf „Własny pokój" czy rozprawy Simone de Beauvoir „Druga płeć". W programie znalazło się też miejsce dla romantycznej powieści autorstwa Jane Austen („Emma"), i dla klasyki literatury dziecięcej stworzonej przez Astrid Lindgren („Ronja, córka zbójnika"). Odczytane zostaną także urywki rozmów prowadzonych przez Orianę Fallaci („Wywiad z historią") i reportaży Swietłany Aleksijewicz („Wojna nie ma w sobie nic z kobiety"). Program uzupełnią pozycje tak głośne, jak będąca przykładem katolickiego feminizmu i domagająca się równouprawnienia w życiu religijnym książka „Kościół kobiet" teolożki Zuzanny Radzik czy rozprawiający się z patriarchalną przemocą symboliczną esej amerykańskiej felietonistki i aktywistki Rebekki Solnit „Mężczyźni objaśniają mi świat".

Głosami 5 aktorek i 5 aktorów

Tradycyjnie w podróż po wybranych stronach literatury gości wydarzenia zabiorą głosy znanych aktorek i aktorów. W tym roku wśród aktorek znalazły się: Katarzyna Herman, Gabriela Muskała, Ewa Szykulska, Joanna Trzepiecińska i Zofia Wichłacz. Aktorzy, których będzie można posłuchać, to: Andrzej Grabowski, Janusz Chabior, Tomasz Ziętek, Andrzej Chyra i Cezary Łukaszewicz.

Dzięki literackiemu wieczorowi goście poznają różne zakątki Karłowic. Jedną z lokalizacji będzie Arche Hotel Klasztor Wrocław – zabytkowy klasztor przy alei Jana Kasprowicza, który przez lata mieścił szpital, a obecnie przechodzi gruntowną metamorfozę. Kolejne to park Jana Kasprowicza, zmodernizowany niedawno Brodzik przy ul. Berenta, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wielopokoleniowe Centrum Aktywności czy nabrzeża Odry.

- Osią całego wydarzenia będzie Aleja Kasprowicza. Wyzwanie produkcyjne dla nas to karłowicki ryneczek, na co dzień używany jako parking. Podejmiemy wyzwanie i oczyścimy plac Piłsudskiego z aut – zapowiada Romana Pomianowska, koordynatorka Europejskiej Nocy Literatury. Czy samo czytanie to może być również wyzwanie? O tym przekona się Janusz Chabior, który fragment „Ronji, córki zbójnika" odczyta z łódki na Odrze. - Ma patent żeglarski – uspokaja Pomianowska. Publiczność pozostanie na brzegu.

Kolejne czytania w sobotę, 21 sierpnia będą rozpoczynać się co 30 minut między godz. 18 a 22.30. Literacki spacer będzie można zaplanować z ulotką – mapką, a na chwile wytchnienia będzie można zatrzymać się w strefie gastronomicznej.

Książki – nie tylko czytane podczas wieczoru - będzie można nabyć – na wydarzeniu swój book truck ustawi księgarnia Tajne Komplety. Udział w EFL jest bezpłatny. Wydarzenie organizuje Strefa Kultury Wrocław.

Program Europejskiej Nocy Literatury 2021