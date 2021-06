"Wielkie dzieła - wybitni wykonawcy" - tak zatytułowany jest koncert, którym Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zakończy ten sezon artystyczny. Nie był podobny do 56 poprzednich, bo przerywały go spowodowane pandemią koronawirusa decyzje rządu o zamykaniu i otwieraniu instytucji kulturalnych. Filharmonia z Jeleniej Góry była jedną z placówek, które z dnia na dzień musiały odwołać koncerty.

Tego wieczoru jeleniogórską Orkiestrę Symfoniczną poprowadzi, po raz trzeci w ciągu ostatnich czterech lat, Daniel Smith, dyrygent pochodzenia australijskiego, mieszkający obecnie na stałe we Włoszech i koncertujący z najlepszymi orkiestrami świata.

W 2012 roku wygrał Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach, zdobył Złotą Batutę oraz Nagrodę Orkiestry dla najlepszego dyrygenta. W świecie muzyki klasycznej wyróżnia go doskonały kontakt zarówno z orkiestrą, jak i publicznością oraz własne interpretacje znanych kompozycji, często różniące się od tych, do których przyzwyczajeni są słuchacze.

Daniel Smith jest także flecistą, tak jak druga gwiazda wieczoru, którą będzie Bülent Evcil. Ten pochodzący z Turcji solista uważany jest za jednego z najwybitniejszych flecistów swojego pokolenia. Współpracuje z prestiżowymi orkiestrami zarówno w swoim kraju, jak i na świecie, przyczyniając się do zwiększenia popularności fletu w swojej ojczyźnie, a za jej granicami - do promocji twórczości tureckich kompozytorów.

Flet w roli głównej

Zaproszenie tureckiego artysty miało oczywiście wpływ na dobór repertuaru koncertu "Wielkie dzieła - wybitni wykonawcy". W wykonaniu Bülenta Evcila usłyszymy partię solową "Karnawału weneckiego op. 78" autorstwa Giulio Briccialdiego. Utwór pierwotnie skomponowany był na flet i fortepian, jednak w późniejszym czasie został zaaranżowany także na orkiestrę symfoniczną.

Turecki flecista Bülent Evcil Mat. Filharmonii Dolnośląskiej

Drugim utworem, który wykona gość z Turcji, będzie "Koncert fletowy" napisany specjalnie dla Evicila przez jego rodaka Fazila Saya. To ceniony turecki kompozytor, aranżer i pianista, którego nazwisko widnieje na okładkach ponad 20 płyt. Ma na koncie m.in. zwycięstwo w Międzynarodowych Przesłuchaniach Młodych Artystów Koncertowych w 1994 roku, nagrodę Fundacji im. Paula A. Fisha, nagrodę za Najlepsze Nagranie Roku Niemieckich Krytyków Muzycznych i tytuł Ambasadora Dialogu Międzykulturowego.

Opera we Frankfurcie, Festiwal Bodensee, Wiener Konzerthaus, Festiwal Muzyczny w Szlezwiku-Holsztynie, paryski Theatre des Champs-Elysees, Sumida Triphony Hall w Tokio - to tylko niektóre z instytucji i wydarzeń, z jakimi współpracuje turecki kompozytor.

Uwertura i symfonia

W programie koncertu znajdą się także dwie klasyczne kompozycje, znane doskonale melomanom, a wybrane przez zaproszonego dyrygenta.

Pierwsza to uwertura do opery "Jedwabna drabinka" Gioacchino Rossiniego. Utwór pochodzi z wczesnego okresu twórczości kompozytora, kiedy zaczynał swoją pracę w weneckim teatrze San Moise. Napisał wówczas pięć krótkich oper-fars w kameralnej obsadzie. Choć ten konkretny tytuł z powodu podobieństwa libretta do innej opery nie utrzymał się zbyt długo na afiszach, to wymieniona wyżej uwertura do dziś zajmuje stałe miejsce w repertuarze koncertowym wielu artystów i orkiestr.

Australijski dyrygent Daniel Smith Mat. Filharmonii Dolnośląskiej

Kolejną kompozycją będzie II Symfonia D-dur op. 36 Ludwiga van Beethovena. Została stworzona we wczesnym okresie twórczości kompozytora. Choć napisana była w czasie, kiedy diagnoza powolnej lecz nieuchronnej utraty słuchu jej autora stawała się faktem, to należy do najbardziej pogodnych i radosnych kompozycji w całym dorobku wiedeńskiego klasyka.

Zakończenie sezonu - godzina koncertu, ceny biletów

Koncert symfoniczny "Wielkie dzieła - wybitni wykonawcy" odbędzie się w piątek, 25 czerwca o godz. 19 w Sali Koncertowej im. Stefana Strahla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze (ul. Piłsudskiego 60). Wydarzenie odbędzie się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi. Ceny biletów - od 40 zł.

Jest możliwość kupienia biletów ponad limity. Dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Bilety można kupić tylko i wyłącznie w kasie Filharmonii po okazaniu ważnego kodu QR lub zaświadczenia poszczepiennego. Kod QR świadczący o zaszczepieniu jest możliwy do uzyskania na prywatnym koncie na www.pacjent.gov.pl.

Więcej o działaniach Filharmonii Dolnośląskiej na www.filharmonia.jgora.pl.