Koncerty pod szyldem Lata w Synagodze pod Białym Bocianem już od 14 lat wypełniają wrocławianom i turystom wakacyjne niedzielne wieczory.

To nie tylko spotkania z ciekawą muzyką, ale też okazja do zetknięcia się z artystami z wielu krajów, poznania wnętrza Synagogi oraz przybliżenia sobie historii i kultury narodu żydowskiego.

Bente Kahan, organizatorka muzycznego festiwalu 'Lato w Synagodze pod Białym Bocianem' Fot. Mat. Fundacji Bente Kahan

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ w całości odbywa się online. Organizatorzy festiwalu postanowili przenieść go w przestrzeń wirtualną, a klasyczne koncerty zastąpili rozmowami z tymi, którzy mieli w tym roku wystąpić w Synagodze.

„Wbrew pozorom ta nowa forma da możliwość jeszcze bliższego poznania zaproszonych artystów. W tym roku w każdą niedzielę spotykać się będziemy bowiem nie tylko na koncerty, ale także rozmowy, poznamy historie artystów, ich fascynacje i muzykę, tak wyjątkową jak oni sami” – piszą twórcy Lata w Synagodze pod Białym Bocianem.

Najbliższe wydarzenia

Bohaterami sierpniowych spotkań będą:

* 9 sierpnia – Dezider Olah;

Dezider Olah, gość muzycznego festiwalu 'Lato w Synagodze pod Białym Bocianem' Fot. Mat. Fundacji Bente Kahan

* 16 sierpnia – Maureen Nehedar;

* 23 sierpnia – Viviane Hagner;

* 30 sierpnia – Roksana Vikaluk.

Więcej informacji o artystach znajdziecie na stronie organizatora: www.fbk.org.pl. Nagrania wywiadów zamieszczane są na kanale YouTube i na Facebookowym profilu Fundacji Bente Kahan.

Rozmowa z Bente Kahan, prezeską Fundacji Bente Kahan*

Jakie są początki festiwalu?

– Wszystko było związane z remontem Synagogi. Od początku chcieliśmy, aby to miejsce było otwarte, żeby ludzie mogli spotkać tu kulturę żydowską i zobaczyli efekt naszej pracy przy odnawianiu Synagogi.

Aby to zrealizować, staliśmy się takim trochę impresariatem, który w swoich działaniach skupił się na edukacji przez kulturę. Dla mnie, jako aktorki, od początku było jasne, że muszą to być rzeczy profesjonalne. Zaczęliśmy najpierw robić coś dla szkół, już w 2005 roku.

Maureen Nehedar, gość muzycznego festiwalu 'Lato w Synagodze pod Białym Bocianem' Fot. Mat. Fundacji Bente Kahan

Jednak chcieliśmy, żeby to miejsce żyło też w lecie. Wahałam się, bo robienie festiwalu nie było naszym celem, ale z drugiej strony bardzo chciałam jeszcze bardziej spopularyzować to miejsce, także podczas wakacji. Zobaczyłam też, że ludzie we Wrocławiu polubili Synagogę i jej podwórko.

Dlatego w 2007 roku zaczęliśmy cykl letnich koncertów. Również po to, żeby przy okazji aktywizować miasto kulturalnie latem, kiedy tych wydarzeń jest mniej.

I wtedy też powstała idea festiwalu?

– Na początku pomyślałam, by skorzystać z artystów z Wrocławia i żeby zabrzmiała na koncertach muzyka kompozytorów pochodzenia żydowskiego. Nie jestem Polką i dla mnie część polskiej kultury była czymś nowym, musiałam się dużo nauczyć. Odkryłam więc piękną muzykę Władysława Szpilmana, Henryka Warsa czy Jerzego Petersburskiego. Jest popularna, ale ludzie nie mogą jej często słuchać na żywo. Postawiliśmy na to w programie i okazało się, że słusznie, bo widownia Synagogi była pełna.

Wtedy zrozumiałam, że taki letni festiwal jest potrzebny. Dostrzegły to też władze miasta i zaczęły nas mocno wspierać. Dzięki temu mamy przystępne ceny biletów i możemy robić ciekawe, wartościowe koncerty. Mam kontakty wśród artystów i wiem, że bardzo chcą występować i nie zawsze muszą to być bardzo duże gaże. Budżet mamy nieduży, ale jakość wydarzeń jest bardzo dobra.

Szybko zaczęliście zapraszać gości spoza Wrocławia.

– Zależało nam też, żeby nie tylko wrocławianie spotkali się z muzyką, ale też artyści z Wrocławiem. Dlatego zapraszamy osoby z Polski, innych krajów Europy, ale też z Izraela. Ważne jest, żeby ich muzyka była jakoś związana z kulturą żydowską.

Zawsze marzyłam też o tym, żeby artyści nie tylko występowali, ale też mogli w pewien sposób podzielić się swoją historią. Opowiedzieli na przykład, czemu grają akurat tę muzykę.

Wrocławianie zaczęli przychodzić na nasze letnie koncerty, które stały się spotkaniami na wielu poziomach. Można tu było poznać kulturę żydowską, historie i muzykę naszych gości, a oni z kolei poznawali miasto i Synagogę, a potem reklamowali Wrocław.

Viviane Hagner, gość muzycznego festiwalu 'Lato w Synagodze pod Białym Bocianem' Fot. Mat. Fundacji Bente Kahan

Osią festiwalu jest muzyka żydowska, ale program każdej edycji jest bardzo zróżnicowany.

– Staramy się go tak budować, żeby każdy koncert był inny. Można było już usłyszeć język jidysz używany przez polskich Żydów przed wojną czy ladino, którym posługują się ludzie z Hiszpanii albo południowej Europy. Była romska muzyka ze środkowej Europy, muzyka chóralna, jazz, muzyka polska i oczywiście wszelkie odcienie muzyki żydowskiej. Były koncerty kameralne i duże.

Jak pandemia wpłynęła na waszą działalność?

– Przede wszystkim koronawirus zahamował dużo naszej codziennej działalności związanej z edukacją, w tym spektakle dla młodzieży. To przedstawienia o historii żydowskiej, część lekcji historii. Wirus zablokował także część wystaw, spotkań i koncertów wiosennych.

Zaczęliśmy więc robić webinaria, które zamieściliśmy na kanale na YouTube, i lekcje związane z naszą wystawą o artystach, którzy zginęli podczas II wojny światowej w Holokauście. Postanowiliśmy też, że nie zrezygnujemy z letniego festiwalu, choć wiedzieliśmy, że musimy zmienić jego formułę. Nasz specjalista od komputerów Jakub Wieczorek i dźwiękowiec Maciej Marchewka pomogli mi podjąć decyzję, żeby nie odwoływać tych koncertów, lecz zrobić je przez internet.

Pomyślałam też, że każdy artysta ma jakąś historię i że to są bardzo ciekawi ludzie. Dlatego zdecydowaliśmy zrobić wywiady z nimi i prezentacje. Nie zmieniliśmy więc repertuaru, choć jeden artysta wypadł z programu. Reszta zgodziła się na wywiady po polsku lub po angielsku, jeden nawet po słowacku. Dodaliśmy napisy, żeby mogli je oglądać ludzie na całym świecie, którzy dzięki temu choć trochę poznają Wrocław i Synagogę.

Festiwal trwa. Kto już na nim wystąpił?

– Był Christian Danowicz, koncertmistrz NFM Orkiestry Leopoldinum. Opowiadał nam między innymi o swoim żydowskim dziadku, który chciał uciec z Polski do Stanów Zjednoczonych, a trafił do Argentyny.

Wystąpiła też wiolonczelistka Rali Margalite z Izraela, która wychowywała się w kibucu wśród ludzi pochodzących z Polski. Zna dzięki temu polską kulturę i mentalność, a w swojej muzyce łączy elementy perskie, kurdyjskie, cygańskie, arabskie, klezmerskie, flamenco i ladino.

Roksana Vikaluk, gość muzycznego festiwalu 'Lato w Synagodze pod Białym Bocianem' Fot. Materiały Fundacji Bente Kahan

Za nami też spotkanie ze znaną na całym świecie Szwedką Louise Lynne. Ta piosenkarka przez przypadek poznała jidysz, który jej się bardzo spodobał. Przedstawiła więc publiczności pieśni w tym języku.

Co nas jeszcze czeka?

– Porozmawiamy z Deziderem Olahem, słowackim cymbalistą, który w repertuarze ma zarówno cygańskie pieśni, jak i wirtuozerskie utwory rumuńskich i węgierskich kompozytorów. Na co dzień w swojej muzyce oscyluje pomiędzy jazzem a folkiem. Oprócz dzieł klasyków, jak Bach czy Paganini, wykorzystuje między innymi fragmenty opery i operetki, czeską muzykę popularną oraz muzykę filmową. Mówi nam o swojej rodzinnej tradycji – u nich na cymbałach romską muzykę gra się od pokoleń i zawsze spotykała się ona z muzyką żydowską.

Będzie śpiewaczka Maureen Nehedar z Izraela. Urodziła się w Iranie i przeniosła się do Izraela jako dziecko tuż po rewolucji islamskiej. Bada tradycyjną poezję żydowsko-perską, pracuje nad dawno zapomnianymi wierszami i o tym nam trochę opowie.

Kolejny punkt programu to efekt waszej współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Kameralnej w Krzyżowej.

– To wydarzenie na bardzo wysokim poziomie artystycznym i bardzo się cieszymy, że od 2016 roku ktoś od nich latem przyjeżdża do Synagogi na koncert. Tym razem będzie to skrzypaczka Viviane Hagner, występująca zazwyczaj w najbardziej prestiżowych orkiestrach świata i dyrektorka artystyczna wspomnianego festiwalu w Krzyżowej.

Jako trzynastolatka wzięła udział w legendarnym wspólnym koncercie Filharmoników Izraelskich i Berlińskich w Tel Awiwie, gra z największymi, najbardziej znanymi orkiestrami na globie. Opowie nam o festiwalu w Krzyżowej, o swojej muzycznej pasji i spotkaniach z wielkimi gwiazdami formatu światowego.

Całość zakończycie spotkaniem przypominającym o obchodach Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej.

– Wypada we wrześniu, ale my nawiążemy do niego już 30 sierpnia. Wystąpi wtedy pochodząca z Ukrainy śpiewaczka, kompozytorka, aktorka, eseistka i pedagożka Roksana Vikaluk. Mieszkała wiele lat w Warszawie, teraz żyje w Berlinie i wiąże tradycje żydowskie z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Śpiewa w dziesięciu językach, gra na fortepianie oraz instrumentach elektronicznych, jest współautorką muzyki do sztuk teatralnych. Współpracuje z Teatrem Polskim we Wrocławiu, grając główną rolę w spektaklu „Xięgi Schulza”.

Czyli dość dobrze odnajdujecie się w tej pandemicznej, w dużej mierze wirtualnej rzeczywistości?

– To jest coś nowego dla nas, uczymy się, jak w tym funkcjonować. Myślę o tych działaniach pozytywnie, trochę tylko obawiam się o starszych ludzi, którzy nie korzystają biegle z internetu. Bardzo chcielibyśmy dotrzeć także do nich.

Nagrywaliśmy już film o Almie Rose, dyrygentce w Auschwitz, i to też będziemy prezentować online w epizodach. Prowadzimy nauki o Holokauście, to bardzo ważny projekt. Zrobiliśmy już 26 takich lekcji. Robimy dalej webinaria na różne tematy, pracujemy nad dwoma dużymi wystawami.

Planujemy wielki koncert w rocznicę Nocy Kryształowej, wspólnie z Narodowym Forum Muzyki, i on też będzie w sieci. Próbujemy działać jak najlepiej, nie obrażamy się na realia, tylko je oswajamy.

* Bente Kahan jest prezeską Fundacji Bente Kahan, która organizuje festiwal, a także dyrektorką Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej we Wrocławiu