Sołtysowice istnieją od średniowiecza, a po raz pierwszy w dokumentach pojawiły się w 1312 r. jako "Schultheschowycz". Potem, za niemieckich czasów, miejsce znane było jako Schottwitz, aż w 1937 r. na fali rugowania nazw słowiańskich przemianowane zostało na Burgweide (i to mimo faktu, że sama nazwa "sołtys" pochodzi z języka niemieckiego). Zaraz po II wojnie światowej wieś nazywana była Sułkowicami, stąd nazwa młyna, którego budynek nadal istnieje.

Miejscowość zaczęła się rozwijać pod koniec XIX wieku, gdy jej opłotkami poprowadzono linię kolejową Wrocław-Oleśnica. W 1890 r. obok stacji kolejowej na tej trasie zaczęła działać cukrownia, obecnie wyburzona.

W czasie II wojny światowej na terenie osiedla działał obóz przejściowy Burgweide, w którym przebywało nawet 12 tys. osób, w tym powstańcy warszawscy i brytyjscy jeńcy wojenni. W 1951 r. wieś, która wcześniej znajdowała się w powiecie wrocławskim, włączono do Wrocławia.

Od kilkunastu lat osiedle jest mocno zabudowywane nowymi blokami. Studium zagospodarowania przestrzennego Wrocławia określa Sołtysowice jako jeden z 22 rejonów, gdzie występuje "szczególna dynamika rozwoju budownictwa". Swoje budynki wybudowały tu m.in. firmy Archicom ("Młodnik"), PCG, Milart (przy ul. Wojaczka) i Develia.

Sołtysowice według planistów

Najważniejszym miejskim dokumentem, który mówi o przyszłości przestrzeni w mieście, jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Sołtysowice zostały podzielone tam na dwie części.

Pierwsza to Sołtysowice, które obejmują zarówno starą, jak i nową, blokową część osiedla. Tam planiści przewidują utrzymanie charakteru, skali i formy istniejącego układu urbanistycznego i uzupełnienie go w nawiązaniu do istniejącej zabudowy

Zaplanowano też wzmocnienie znaczenia ulicy Redyckiej poprzez lokalizację wzdłuż niej usług, kameralnych przestrzeni publicznych z zielenią ogólnodostępną i małą architekturą oraz wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w rejonie pętli autobusowej przy ul. Lekcyjnej.

W studium zapisano też wykreowanie wokół Lasu Sołtysowickiego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego z usługami, a także powiązań pieszych i rowerowych z sąsiednimi jednostkami, terenami zieleni oraz doliną Widawy.

Druga część określona w studium to okolice al. Poprzecznej, gdzie zapisano "stworzenie nowego zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, nawiązującego do istniejącego układu kompozycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem dawnego zespołu Cukrowni Wrocław oraz wykreowanie stref wejściowych do poszczególnych układów przestrzennych jednostki w formie podkreślających ich indywidualny charakter".

Na tym obszarze powinny pojawić się także kameralne przestrzenie publiczne z usługami, w szczególności w rejonie ul. Sołtysowickiej i al. Poprzecznej w powiązaniu ze stacją kolejową, a w rejonie ul. Przejazdowej i al. Kanonierskiej - przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa dla lokalnej społeczności.

Co się zmieni na Sołtysowicach?

W magistracie planowane są inwestycje, które polepszą standard życia na osiedlu.

- Trwają prace projektowe dla łącznika pieszo-rowerowego ulic Przejazdowej i Kanonierskiej, który będzie wygodną i bezpieczną alternatywą dla mieszkańców Sołtysowic w dojściu i dojeździe rowerem do przystanku kolejowego i dalej do ul. Krzywoustego i al. Brücknera - mówi Patryk Załęczny z urzędu miejskiego.

Na realizację trzeba będzie chwilę poczekać.

- Projekt będzie gotowy do końca września. Po zakończeniu procedur związanych z pozyskaniem działek projekt trzeba będzie jeszcze uzgodnić z konserwatorem zabytków, stąd wydłużenie terminu. Mając projekt, można dopiero rozpoczynać przygotowania przetargu na samą realizację. Trudno powiedzieć, czy będzie on ogłoszony jeszcze w tym roku, sama realizacja natomiast odbyłaby się i tak dopiero w roku przyszłym - zapowiada Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Szybciej wyremontowany zostanie zaś chodnik w al. Poprzecznej. - Pierwotnie miały być wyremontowane tylko te najgorsze miejsca, żeby piesi się nie potykali, ale rozszerzono to zadanie do ciągu pieszo-rowerowego - podkreśla Magdalena Gajewska, przewodnicząca rady osiedla.

Projekt budowy powinien być gotowy do końca czerwca, a przetarg na realizację zaplanowano wstępnie na sierpień. - Przy założeniu, że postępowanie przetargowe potoczy się szybko i sprawnie, bez odwołań, jesienią moglibyśmy rozpoczynać prace - podkreśla Ewa Mazur.

Przy ul. Redyckiej powinny pojawić się nowe azyle dla pieszych. Przewidziano również doświetlenie.

Mazur: - Przetarg na znalezienie wykonawcy planujemy ogłosić jeszcze w tym półroczu. Mamy nadzieję, że szybko i sprawnie uda się nam wyłonić wykonawcę doświetleń w sześciu miejscach: przy Wojaczka przy bramach 29, 29a oraz przy ul. Sołtysowickiej na wysokości numerów 2, 15, 19 i 21.

Edukacja i sport

Na osiedlu pojawi się niedługo też budynek, który ma stać się jednym z centrów Sołtysowic: żłobek z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej i salą rady osiedla przy ul. Sołtysowickiej.

Do ogłoszonego przez urzędników przetargu zgłosiło się 11 firm, a gmina wybrała ofertę złożoną przez wrocławską spółkę Haras. Koszt inwestycji wyniesie prawie 12,3 mln zł.

- Potrzeby edukacyjne na Sołtysowicach są bardzo duże. Osiedle jest coraz większe i mieszkańcy mocno zabiegają o takie inwestycje - mówi Bartosz Nowak z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Nowy żłobek pomieści 150 dzieci i będzie mieć pięć oddziałów. - Pojawi się również wielofunkcyjna sala dla mieszkańców. To będzie ważne miejsce dla lokalnej społeczności. Budynek będzie też ekologiczny z odpowiednim dociepleniem oraz fotowoltaiką - dodaje Nowak.

Wykonawca musi wykonać również drogę dojazdową do żłobka oraz zagospodarować teren wokół budynku. Koniec budowy zaplanowano na 2022 r.

Mieszkańcy sami wspólnie z trzema innymi osiedlami w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. pozyskali 400 tys. zł na oświetlenie boiska Młodzieżowego Centrum Sportu przy ul. Sołtysowickiej.

Wcześniej w ramach funduszy WBO w 2019 r. udało się wygrać siłownię terenową, która ma powstać w Lesie Sołtysowickim. Z funduszu osiedlowego powstanie zaś nowy skatepark przy boisku.

W przyszłości zaplanowano też kolejny park przy ul. Sołtysowickiej, w okolicach baraków dawnego obozu. - Tam jest zgodnie z planem zagospodarowania zaplanowane miejsce na park, to kwestia dalszej przyszłości. Tereny zielone powinny się dalej rozwijać - podkreśla Magdalena Gajewska.

Co na kolei?

Mieszkańcy mogą spodziewać się lekkiej ulgi na przejeździe kolejowym przy al. Poprzecznej, która często jest zakorkowana. O przeanalizowanie zmian wnioskował urząd miejski.

- Z uwagi na utrudnienia wynikające z dużej częstotliwości zamknięcia przejazdu, zwróciliśmy się do Polskich Linii Kolejowych z prośbą o wykonanie analizy możliwości wprowadzenia usprawnień w ruchu kolejowym skracających czas zamykania rogatek do niezbędnego minimum, w tym także poprzez dokonanie zmiany w przejazdach pociągów towarowych w godzinach szczytowych -informuje Załęczny.

Linia kolejowa nr 143 w przyszłych latach ma być remontowana przez Polskie Linie Kolejowe. To nie tylko przyspieszy dojazd do centrum, ale też poprawi sytuację na przejeździe.

- PLK przygotowuje się obecnie do zadania inwestycyjnego, w ramach którego zaplanowane jest m.in. wprowadzenie nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym w obrębie stacji Wrocław Sołtysowice, co daje szansę na poprawę sytuacji - wyjaśnia przedstawiciel magistratu.

Na stacji Wrocław Sołtysowice powinno pojawić się więcej połączeń, nie tylko w stronę centrum. W grudniu 2022 r., z trzyletnim opóźnieniem, zakończyć się ma bowiem remont linii kolejowej nr 292 Wrocław - Jelcz-Laskowice, finansowany z funduszy unijnych. Dzięki otwarciu na nowo linii, po 21 latach, będzie można bezpośrednio dojechać pociągiem też na osiedla: Kowale, Swojczyce, Strachocin i Wojnów.

Koleje Dolnośląskie kupują specjalnie na tę trasę nowe pociągi elektryczne Elf, które wyprodukuje bydgoska fabryka Pesa.

Inwestycje deweloperów. Mniej aut, więcej zieleni i ścieżek rowerowych

Również deweloperzy planują swoje inwestycje na Sołtysowicach.

- W poczuciu odpowiedzialności ekologicznej i mając na względzie komfort wrocławian, staramy się dobierać grunty pod nasze inwestycje tak, by ograniczać proces rozlewania się miasta, decydując się na tereny poprzemysłowe i ich rewitalizację. Takim obszarem jest właśnie nieruchomość przy al. Poprzecznej. Znajduje się ona w niedużej odległości od centrum Wrocławia, przy przystanku kolejowym, posiada dobry dostęp do infrastruktury społecznej - mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper SA.

I dodaje, że Sołtysowice to zielona, spokojna i atrakcyjna okolica z dużym potencjałem, ale także sporymi problemami komunikacyjnymi.

Kuźniar: - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego realizację naszego projektu pozwoli Sołtysowicom na harmonijny rozwój i rozwiązanie bieżących problemów, z którymi ta część Wrocławia się zmaga. Wierzymy, że realizacja osiedla oraz przemyślane zagospodarowanie terenu wokół niego, uzupełnienie zieleni i stworzenie szeregu ogólnodostępnych rozwiązań przywróci go miastu jako funkcjonalną, przyjazną przestrzeń, a dopracowane rozwiązania urbanistyczne w połączeniu z rozbudową sieci infrastruktury miejskiej przyczynią się do poprawy codziennego komfortu społeczności Sołtysowic - podkreśla.

Głównym założeniem inwestycji jest rewitalizacja dużego obszaru poprzemysłowego i przywrócenie go mieszkańcom Sołtysowic oraz całego Wrocławia. Koncepcja zakłada realizację osiedla kompletnego, na terenie którego powstaną liczne punkty handlowo-usługowe, zielone tereny rekreacyjne, a także przestrzenie otwarte sprzyjające sąsiedzkiej, społecznej integracji.

- W ramach osiedla planujemy realizację 180 tys. mkw. łącznej powierzchni użytkowej mieszkań i usług towarzyszących, około 3000 lokali - mówi Kuźniar. - Zależy nam, aby inwestycja miała charakter otwarty, w związku z czym zaplanowaliśmy szereg ogólnodostępnych przestrzeni rekreacyjnych. W centralnym punkcie osiedla powstanie pasaż z restauracjami, kawiarniami, klubami fitness, sklepami i drobnymi usługami. Przylegać do niego będą przestrzenie wspólne z zielonymi skwerami, na których pojawią się siłownie terenowe i place zabaw z atrakcjami dla najmłodszych. Planujemy zrewitalizować obszary zielone, uzupełniając je o nowe drzewa, krzewy i kwiaty, a także ławki i oświetlenie, tworząc parki, które zostaną połączone alejkami pieszo-rowerowymi.

Nowe ścieżki pieszo-rowerowe pojawią wzdłuż torów oraz na terenie osiedla. Deweloper chce zbudować trasę rowerową od skrzyżowania ulic Sołtysowickiej i Poprzecznej wzdłuż al. Poprzecznej. Ponadto planuje instalację stacji rowerów miejskich oraz stojaków rowerowych z punktami napraw na terenie osiedla i przy przystanku kolei.

- Pragniemy przyczynić się do tego, aby poruszanie się rowerem po Sołtysowicach było wygodne oraz bezpieczne - zapewnia Kuźniar.

W ramach koncepcji osiedla przewidujemy przeznaczenie części terenu na zespół szkolno-przedszkolny, który uzupełni istniejące na terenie Sołtysowic placówki. W nowej zabudowie Lokum Deweloper planuje istotną redukcję liczby miejsc postojowych dla aut prywatnych, aby ograniczać w ten sposób tworzenie się korków w mieście, skutkujących zanieczyszczeniem powietrza.

Kuźniar: - Planujemy ułatwić dostęp i zachęcać nowych mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej, a teren zwykle przeznaczony pod garaże podziemne i parkingi terenowe zagospodarować urodzajną zielenią. Jest to niezmiernie ważne w dobie ocieplenia klimatu i z uwagi na konieczność retencji wód opadowych.

Zadeklarowaliśmy władzom Wrocławia chęć istotnej, bezprecedensowej w skali kraju, partycypacji w kosztach poprawy infrastruktury miejskiej

- dodaje prezes zarządu Lokum Deweloper SA. - Jesteśmy gotowi przeznaczyć na ten cel kwotę 100 mln zł. Środki te umożliwią budowę nowych oraz modernizację już istniejących dróg, rewitalizację parków znajdujących się na terenie osiedla Sołtysowice i uzupełnienie ich o małą architekturę, przyczynią się do poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury komunikacyjnej m.in. poprzez umożliwienie przejazdu komunikacji zbiorowej przez teren osiedla, budowę przystanków autobusowych, ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów i wiat dla rowerów. Mogą również zostać przeznaczone na współfinansowanie budowy wiaduktu nad torami kolejowymi wraz z drogami dojazdowymi do al. Poprzecznej, umożliwiającego połączenie Sołtysowic z ul. Bolesława Krzywoustego.

Także przy al. Poprzecznej dwa budynki na 50 mieszkań w ramach osiedla Meteos stawia z kolei firma Comodomo. Deweloper Robyg WPB buduje zaś w trzech etapach osiedle Uroczysko, czyli kompleks sześciu trzypiętrowych budynków przy ul. Przejazdowej.