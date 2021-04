Sołtysowice to osiedle na północy Wrocławia, położone między Karłowicami, Kowalami, Polanowicami, Psim Polem, Kłokoczycami i granicą miasta (gminą Wisznia Mała). Od reszty miasta oddzielone są liniami kolejowymi: trasą do Oleśnicy i nieczynną łącznicą do stacji Osobowice, a od Psiego Pola - rzeką Widawą.

Składają się zarówno ze starszej, jednorodzinnej, części na północy (w okolicach ul. Redyckiej i Lekcyjnej), jak i z nowszej, zabudowanej w dużej mierze nowymi deweloperskimi blokami (w okolicach ul. Sołtysowickiej i Wojaczka). W 2020 r. zameldowanych było tu 4,9 tys. osób.

Transport: problem nr 1

Problemem jest duży ruch samochodowy i korki Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Problemem osiedla, o którym najczęściej mówią mieszkańcy, jest komunikacja. - Ciągle stoimy w korku i dlatego myślimy o wyprowadzce stąd - opowiada Magdalena Hylińska, mieszkanka ul. Wojaczka.

- Do gorszych aspektów życia w tym miejscu należy kwestia komunikacyjna: korki, w tym często zamykany przejazd kolejowy - mówi Magdalena Gajewska, przewodnicząca rady osiedla Sołtysowice. - Przez al. Poprzeczną, gdzie są korki, nie jeżdżą autobusy, brakuje zatem alternatywy w MPK. Zamykany przejazd opóźniłby pewnie ich kurs.

Sytuację rozwiązałby nowy wiadukt albo tunel pod torami. - To są dalekosiężne marzenia, ale mogłyby pomóc, tak jak kawałek obwodnicy śródmiejskiej przy ul. Krzywoustego - mówi przewodnicząca samorządu osiedlowego.

Obecnie na osiedle kursują dwie linie autobusowe: 116 jadące przez Karłowice, pl. Kromera i Zacisze do pl. Grunwaldzkiego oraz 119 kursująca przez Karłowice, Różankę, Most Milenijny, Gądów Mały, Nowy Dwór, Muchobór Wielki do ul. Blacharskiej na Grabiszynku.

Gajewska: - Komunikacja miejska ostatnio polepszyła się, bo autobus 116 jeździ częściej. Wcześniej kursował co pół godziny poza godzinami szczytu, teraz co 15 minut. Ale w obliczu dalszych planów dwie linie autobusowe nie wystarczą. Komunikacja miejska musi się rozwijać, by była alternatywą dla samochodów, co pozwoli rozładować korki.

Mieszkańcy ubiegają się m.in. o przedłużenie pospiesznej linii A. Problemem jest to, że ul. Koszarowa na Karłowicach wymaga remontu. Gajewska: - Autobus A dałby nam bezpośrednie połączenie z centrum. Teraz można dojechać do pl. Kromera i Grunwaldzkiego.

Na Sołtysowicach jest stacja kolejowa Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

- Autobusy stoją w korku. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę rozwój osiedla i kolejne planowane budowy, już powinniśmy myśleć o linii tramwajowej, jak na Nowym Dworze i Popowicach - przekonuje Piotr Kowalski, który wynajmuje mieszkanie na Sołtysowicach. - Warto, żeby w ratuszu zastanowili się też nad renowacją nawierzchni, bo niewyremontowana ulica powoduje hałas.

Nie da się też jeździć rowerem w stronę centrum. - Dróg rowerowych niestety nie ma, a jazda po ulicy jest niebezpieczna - mówi Gajewska.

Istnieje stacja kolejowa Wrocław-Sołtysowice, na której zatrzymują się pociągi Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych z kierunku Oleśnicy i Trzebnicy. Z kolei można korzystać w granicach miasta na biletach MPK (powyżej dobowego oraz okresowych, zapisanych na Urbancard).

Jednak, jak opowiada szefowa rady osiedla, trudno jest dostać się do stacji, więc niewiele osób z niej korzysta: - Gdyby ktoś chciał podjechać samochodem, to nie ma park and ride. Gdyby jechał rowerem, nie ma gdzie go zostawić, a sama droga jest trudna. Na ulicy jest duży ruch, a chodnikiem jazda jest niedozwolona. Zresztą chodnik jest tak zdewastowany, że nawet piesi go unikają.

Jak dodaje, gdy chodnik zostanie wyremontowany i pojedzie tamtędy autobus, pasażerów będzie zapewne więcej.

Problemem jest też bezpieczeństwo ruchu drogowego: - Przekraczana jest prędkość przy ul. Redyckiej i były wypadki z udziałem pieszych na pasach. Potrzebne są elementy, które spowolnią ruch, np. azyle.

Sołtysowice wokół zieleni

Las Sołtysowicki Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Mieszkańcy jednak chwalą sobie dostęp do zieleni, zwłaszcza położonego w sercu osiedla parku Sołtysowickiego, który łączy się z lasem Sołtysowickim.

- Właśnie idę z synem na plac zabaw do parku. Park się zmienia na lepsze, widać, że są remonty w tym miejscu - mówi Magdalena Hylińska.

W parku znajduje się wyznaczone miejsce na ognisko z zadaszeniem, ławkami i stołem, można znaleźć też ruiny średniowiecznego grodu, a także Zespół Fortu Piechoty nr 4 Lisia Góra z końca XIX wieku.

- Na Sołtysowicach jest dostęp do terenów zielonych, blisko są wały i tereny rekreacyjne. Osiedle wzbogaca się o obiekty rekreacyjne: jest plac zabaw w parku, będzie też siłownia od strony ul. Przejazdowej - wylicza przewodnicząca Gajewska.

System grobli i wałów nad Widawą, wybudowany w ramach przebudowy węzła wodnego, łączy Sołtysowice m.in. z Kowalami czy Polanowicami, umożliwiając rekreacyjne bieganie czy jazdę po wałach.

Przy ul. Sołysowickiej funkcjonuje też stadion Młodzieżowego Centrum Sportu, gdzie znajduje się pełnowymiarowe boisko trawiaste, boisko asfaltowe do gier czy plac zabaw. Zaraz obok, na Karłowicach, jest basen Akademii Wojsk Lądowych, z którego w normalnych warunkach (poza pandemią) mogą korzystać też osoby z zewnątrz.

Wokół Sołtysowic działają liczne rodzinne ogrody działkowe, w tym ROD "Aster", ROD "Podgrodzie" i ROD "Leśna Polana". Gajewska: - Wypoczywają tam osoby z osiedla i z zewnątrz, a coraz więcej tych z osiedla jest zainteresowanych wykupem ogródka.

Zielony jest także ogromny, 400-hektarowy teren na osiedlu, jednakże nie mają do niego dostępu mieszkańcy, gdyż funkcjonuje tu Akademia Wojsk Lądowych.

Gdzie kupować na północy?

Na Sołtysowicach działają hurtownie, jak np. zoologiczna Zoolog, budowlana Goja czy znana Toya. Na samym osiedlu nie ma supermarketów. Placówki handlu wielkopowierzchniowego znajdują się jednak zaraz za jego opłotkami.

- Kupujemy z rodziną najczęściej w Koronie albo w Netto przy ul. Sołtysowickiej - opowiada pani Hylińska. Ten drugi sklep położony jest już na Karłowicach.

Centrum handlowe Korona to jeden z większych obiektów wielkopowierzchniowych we Wrocławiu, który obok hipermarketu Auchan, marketu budowlanego Castorama, sklepu sportowego Decathlon oraz sklepów odzieżowych, mieści m.in. kino Cinema City oraz kilka barów i restauracji. Zaraz obok znajduje się też centrum handlowe Młyn z Lidlem, marketem RTV-AGD Media Expert, sklepem z dywanami Komfort czy dziecięcym Smykiem.

Przy zabytkowym młynie organizowane jest także coniedzielne targowisko przy młynie Sułkowice, zwane "młynem", które przez lata znajdowało się na Niskich Łąkach (Przedmieście Oławskie). Można kupić tu np. liczne używane rzeczy, w tym antyki.

- Są jednak na samym osiedlu również mniejsze sklepy, w których da się kupić najpotrzebniejsze rzeczy - dodaje Gajewska.

Na Sołtysowicach działa restauracja Pobite Gary przy ul. Redyckiej, która ma na Google Maps ocenę 4,7, czyli bardzo dobrą. W lokalu nie ma menu i każdego dnia można spodziewać się innych dań. Przy ul. Wojaczka znajduje się zaś japońska restauracja sushi Toro, która oferuje również m.in. ramen.

Sołtysowice. Kultura, edukacja i zdrowie

Przy ul. Sołtysowickiej, w okolicy skrzyżowania z ul. Wojaczka, działa zespół szkolno-przedszkolny nr 4, który parę lat temu został wyremontowany i rozbudowany.

- Na razie ta szkoła nam wystarcza, ale będzie ciężko w przyszłości, gdy powstaną kolejne osiedla. Wtedy potrzebna będzie druga szkoła - mówi przewodnicząca rady osiedla.

Brakuje jednak miejsc przedszkolnych. - Nasze dziecko niestety nie dostało się do przedszkola przez kilka lat z rzędu. Dobrze, że są placówki prywatne - mówi Magdalena Hylińska.

Przy al. Poprzecznej działają żłobek i przedszkole Wrocław Akademia Uśmiechu, przy ul. Gimnazjalnej - punkt przedszkolny Fika, zaś przy ul. Sołtysowickiej - przedszkole niepubliczne Dzielne Dzieciaki - Dziewczynki i Chłopaki.

Mieszkańcy mają dostęp do kultury dzięki dziewięciosalowemu kinu Cinema City na dwa tysiące miejsc, które działa w centrum Korona. W tym roku zamknięta została jednak stara biblioteka osiedlowa.

- To była taka pseudobiblioteka, żadne ciekawe miejsce - uważa Hylińska. W najbliższym czasie zostanie jednak wybudowana od podstaw zupełnie nowa biblioteka, przy okazji budowy nowego żłobka.

Na osiedlu Sołtysowice można też się leczyć. Gajewska: - Jest przychodnia na ul. Sołtysowickiej w okolicy ul. Redyckiej, która mieści się w budynku dawnego sklepu i niedawno była rozbudowana. Ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.