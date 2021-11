We Wrocławiu jest obecnie już ponad 1,2 mln m kw. powierzchni biurowej. Według różnych szacunków do końca 2023 r. przybędzie ok. 100-160 tys. m kw.

– Co więcej, deweloperzy posiadają w swoich zasobach nieruchomości pozwalające na budowę kolejnych 200 tys. m kw. biur na wynajem. Na rynku wrocławskim silną pozycję mają lokalni gracze, jednak w ostatnich latach na rynek wkroczyli również najwięksi ogólnopolscy deweloperzy – zauważa Maciej Moralewicz, dyrektor regionalny w Knight Frank.

Rośnie zapotrzebowanie przede wszystkim na nowoczesne powierzchnie biurowe.

– Wiele firm doszło do wniosku, że lepiej zaaranżować wszystko od nowa i przenieść się do nowych lokalizacji. Nowo realizowane budynki biurowe spełniają oczekiwania najbardziej wymagających najemców. Zostały wyposażone w nowe technologie, w tym lepszą i wydajniejszą klimatyzację, aplikacje pomagające zarządzać budynkiem – mówi Dorota Kościelniak, dyrektor regionalny Colliers we Wrocławiu.

Dodaje, że firmy potrzebują również elastyczności w celu zabezpieczania powierzchni dla przyszłej ekspansji. Pandemia nie spowolniła procesu decyzyjnego: – Świetnym przykładem jest Nokia, której siedziba jest zlokalizowana w zachodniej części miasta. W pandemii przedłużyła umowę najmu na dwa budynki i myśli o dalszym rozwoju.

Biura w różnej formie

Eksperci podkreślają, że oferta biurowa w mieście jest zróżnicowana. Dotyczy to zarówno wielkości powierzchni i lokalizacji, jak również długości umów najmu.

Katarzyna Krokosińska, dyrektor biura JLL we Wrocławiu: – To powoduje, że Wrocław ma ofertę dla różnego typu najemcy. A obserwujemy tu rozwój firm z różnych sektorów: od IT, life science czy e-commerce, usługi dla biznesu po firmy produkcyjne. Dodatkowo rozwój elastycznych biur wzbogacił ofertę dla mniejszych firm, które mają większy dostęp do obiektów klasy A.

Jakie znaczenie dla firm ma wspomniana elastyczność, jeśli chodzi o okres najmu?

– Przedsiębiorcy coraz rzadziej mogą pozwolić sobie na długoterminowe planowanie kosztów płacowych i operacyjnych, dlatego możliwość elastycznego dopasowania czasu trwania umowy jest kluczowa. Nasi najemcy mogą podpisać umowy krótko-, średnio- i długoterminowe – już od miesiąca. Umożliwiamy również rezerwację przestrzeni bez umowy za pośrednictwem aplikacji mobilnej – opowiada Magdalena Śnieżek, regional director South Poland CitySpace. – Trzeba też pamiętać, że część firm nie wykształciła jeszcze spójnych polityk dotyczących pracy zdalnej lub hybrydowej. Z tego względu biura elastyczne są dla nich dobrą alternatywą do czasu opracowania zasad funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

Ta wyglądają współczesne biura Fot. Materiały prasowe CitySpace.

Czy w dłuższej perspektywie zainteresowanie tego typu powierzchniami utrzyma się, czy raczej zmniejszy wraz ze stabilizacją sytuacji?

– Przewidywania rynkowe, między innymi raport JLL, mówią o tym, że w ciągu kilku najbliższych lat flexy będą zajmować 30 proc. przestrzeni biurowej wynajmowanej przez firmy i rzeczywiście widać zwiększone zainteresowanie najemców – mówi Magdalena Śnieżek, regional director South Poland CitySpace.

Biurowce będą się zmieniać

– Przyszłe budynki i te obecnie projektowane na pierwszym miejscu będą stawiać człowieka, jego dobrostan dzięki dwóm głównym czynnikom: zaawansowanym technologiom i rozwiązaniom ekologicznym – mówi Maciej Moralewicz. – Będą też dopasowane do indywidualnych potrzeb pracy hybrydowej i zdalnej wysoce mobilnej populacji. Użytkownicy coraz większą wagę przykładają do rozwiązań ekologicznych i poprawiających jakość funkcjonowania w danej przestrzeni. Biorąc pod uwagę sytuację, jaką mamy w ostatnich miesiącach, niezwykle istotne znaczenie mają również kwestie bezpieczeństwa.

Przykłady biurowców projektowanych pod kątem tego rodzaju wyzwań i potrzeb są już we Wrocławiu. Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment: – Jako jedyni w Polsce wyposażamy budynki biurowe w potwierdzoną i pewną technologię RCI ActivePure, która pozwala zapewnić użytkownikom czyste i zdrowe powietrze przede wszystkim w czasie trwania pandemii, ale także po jej zakończeniu. Technologia ta jest przeznaczona do ciągłej pracy, nie wymaga opuszczenia budynku w trakcie procesu oczyszczania. Wprowadzamy także coraz więcej urządzeń i systemów bezdotykowych. Aplikacje budynkowe, systemy oczyszczania powietrza, rozwiązania i systemy bezdotykowe, otwierane okna w biurowcach nie są już tylko nowinkami. Dla nas to rozwiązania, które należy dostarczać najemcom nie tymczasowo i doraźnie, ale jako standard.

Gdzie i jak będą budować

Jak wygląda dziś biurowa mapa miasta?

– We Wrocławiu mamy uporządkowane strefy koncentracji budynków biurowych, to: centrum, okolice Dworca Głównego PKP oraz strefa zachodnia, czyli okolice ulic Legnickiej i Strzegomskiej, gdzie powstają zarówno kompleksy, jak i pojedyncze biurowce – wylicza Dorota Kościelniak. – W zachodniej części miasta ważną rolę odgrywają bliskość stacji Mikołajów i obwodnicy śródmiejskiej. Firmom zależy na tym, by ułatwić pracownikom dotarcie do biur, a przyjeżdżają oni dziś z całej aglomeracji. Trzecią strefę poza centrum stanowi południe Wrocławia, choć nie ma tam projektów w dużej skali. A na północy biurowce to wyjątek.

Katarzyna Krokosińska: – Jeśli chodzi o inwestycje już rozpoczęte, należy wskazać pl. Jana Pawła II jako lokalizację z dużym potencjałem, która przyniesie zmianę jakościową.

Czy nowe, duże inwestycje zaczną powstawać również w innych lokalizacjach?

– Z braku wolnych terenów w centrum deweloperzy coraz częściej będą sięgać po tereny poprzemysłowe czy też rewitalizować istniejącą tkankę miejską – Maciej Moralewicz. – Dominować będą inwestycje mixed-use oparte na takiej koncepcji miasta, która zakłada zorganizowanie przestrzeni miejskiej jako gęstej, wielofunkcyjnej struktury, w której niezbędne funkcje są łatwo dostępne w zasięgu 15-minutowego spaceru lub jazdy rowerem – podsumowuje.

Na koniec o pieniądzach: eksperci są zgodni, że stawki czynszów będą rosnąć.

