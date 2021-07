Miasto Wrocław prowadzi 17 techników i 9 szkół branżowych I stopnia. Ale to nie cała oferta dla zainteresowanych edukacją w tego typu szkołach. Propozycje szkolnictwa zawodowego miasta uzupełniają szkoły prowadzone przez podmioty inne niż samorząd oraz ośrodki specjalne.

Są wśród nich szkoły publiczne oraz niepubliczne. Większość tych ostatnich ma uprawnienia szkół publicznych, co oznacza, że szkoły niepubliczne realizują podstawę programową i oceniają uczniów według zasad ustalonych przez ministra oraz umożliwiają uzyskanie świadectw i dyplomów państwowych.

Do wyboru są różne zawody. Szkoły w miarę wolnych miejsc będą prowadzić rekrutację uzupełniającą od 3 do 5 sierpnia, lecz są też takie, które nabór będą prowadzić do końca wakacji. Przykład? Szkoły Terra Nova we Wrocławiu.

Europejska Szkoła Integracji Społecznej „Terra Nova" kształci m.in. w zawodach technik administracji i technik masażysta. Technikum Nauk Nowoczesnych „Terra Nova" ma do wyboru zawody: technik informatyk, technik programista, technik ekonomista i technik rachunkowości. Szkoła Medyczna „Terra Nova" ma w ofercie m.in. zawód technik usług kosmetycznych.

– Przyjmujemy uczniów do 31 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy pojawiło się pięć nowych kierunków, wkrótce ruszą kolejne trzy. Dostosowujemy szkołę do potrzeb uczniów i rynku pracy – mówi Marzanna Jurzysta-Ziętek, wicedyrektorka Europejskiej Szkoły Integracji Społecznej „Terra Nova" we Wrocławiu. – Przy każdej rekrutacji z uczniem rozmawia dyrekcja – pytamy, jakie kierunki ich interesują, co wybierają, czy będą pracować w zawodzie, czy możemy pomóc w znalezieniu pracy – dodaje.

Na uczniów czekają zajęcia z praktykami w zawodzie i nowocześnie wyposażone pracownie.

– Zatrudniamy nauczycieli praktyków, którzy na co dzień są masażystami, pielęgniarkami, opiekunami medycznymi i mają duże doświadczenie – swoją fachową wiedzę przekazują uczniom – zapewnia Jurzysta-Ziętek. Szkoła dysponuje salą opiekuna medycznego, salą asystentki i higienistki stomatologicznej, ma po trzy pracownie masażu i kosmetyczne, salę terapeuty zajęciowego, salę fizjoterapii dla masażystów i terapeutów – kadra uczy tego, co przyszli zawodowcy będą robić w rzeczywistości w pracy.

Także dla cudzoziemców

Każda ze szkół Terra Nova wychodzi również naprzeciw cudzoziemcom. Wśród uczniów jest bardzo wielu Ukraińców i Białorusinów. Są także uczniowie z Kazachstanu, Rosji, Włoch, Anglii i Egiptu. Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku polskim, a żeby uczniowie jak najlepiej mogli w nich uczestniczyć i się uczyć, szkoła oferuje uzupełniające dodatkowe zajęcia z języka polskiego w symbolicznej cenie 5 zł za godzinę.

Placówka wszechstronnie wspiera podopiecznych.

– Nasze nastawienie na ucznia i jego potrzeby widać w całej naszej działalności. Czasami uczniowie dzwonią do dyrektora, ponieważ są problemy, których nie da się rozwiązać przez sekretariat. Oferujemy doradztwo prawne uczniom, którzy nie radzą sobie z wizą czy z innymi dokumentami potrzebnymi, żeby nadal się kształcić – podkreśla wicedyrektorka Europejskiej Szkoły Integracji Społecznej „Terra Nova".

Szkoła ma 40 podpisanych umów z firmami, żeby uczniom zapewnić miejsce praktyk, a nierzadko także pracę. Wielu absolwentów zostało zatrudnionych w szpitalach, hospicjach czy domach opieki.

Europejska Szkoła Integracji Społecznej 'Terra Nova' ma nowocześnie wyposażone pracownie fot. Materiały prasowe

Nauka jest bezpłatna. Uczniowie płacą jedynie wpisowe i są zobowiązani do tego, żeby być ubezpieczonym, na co trzeba wydać 20 zł.

Problem z wyborem?

Uczniom ciągle niezdecydowanym i wahającym się z wyborem drogi edukacji i przyszłej pracy mogą pomóc konsultacje z doradcą zawodowym. Bezpłatna pomoc 10-osobowego zespołu doradców zawodowych z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu obejmuje swoim działaniem cały Wrocław.

Z konsultacji można korzystać stacjonarnie i zdalnie na platformie Teams w ramach Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej. Można się umówić telefonicznie lub przez Teams. Szczegóły wcześniej można sprawdzić na stronie www.doradcy-wroclaw.pl. Na stronie są filmy o przedstawicielach różnych zawodów, a także poradniki zarówno dla nastolatków, jak i dla rodziców.

Na bezpłatnych spotkaniach z uczniami doradcy z MOWAZ wykonują różne testy, m.in. test inteligencji wielorakiej H. Gardnera, test typów charakteru (test Bergera), kwestionariusz kariery (E. Schein), autotest badający predyspozycje i preferencje zawodowe oparty na teorii J. Hollanda. W rozmowie z uczniem wspólnie z nim odkrywają jego możliwości i pomagają mu formułować cele.

Dyżury wakacyjne doradców z MOWAZ trwają od godz. 9 do 13 – dostępne dni można sprawdzić na stronie.

Informacji można także zasięgnąć bezpośrednio w wybranej szkole. – Zespół naszego sekretariatu mówi w kilku językach – podkreśla wicedyrektorka Europejskiej Szkoły Integracji Społecznej „Terra Nova".

Szkolnictwo specjalne

Niepełnosprawność nie jest przeszkodą do edukacji i przygotowania do wejścia na rynek pracy. Do zawodu przygotowują także technika i branżowe szkoły specjalne. Wśród szkół specjalnych są także szkoły prowadzone przez miasto i inne jednostki. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą się ubiegać o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkołach ponadpodstawowych oraz do oddziału specjalnego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych prowadzonych przez miasto Wrocław lub inne organy. O zakwalifikowaniu ucznia nie decyduje liczba punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół z oddziałami integracyjnymi odbywa się na ogólnych zasadach.

– Wielu uczniów kończy szkoły specjalne prowadzące kształcenie zawodowe i radzi sobie na rynku pracy, co uważam za szczególnie godne podziwu. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zdobywają zawód, zdają takie same egzaminy jak uczniowie w szkołach ogólnodostępnych i pomimo trudnego rynku pracy rozpoczynają aktywność zawodową – mówi Irena Zaczkiewicz-Kląskała, doradca zawodowy z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Przykładem może być Weronika Surma. Przed wyborem szkoły zasięgnęła porady u Ireny Zaczkiewicz-Kląskały. Zdecydowała się na specjalne Technikum Ekonomiczne prowadzone przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu. Szkołę skończyła w zeszłym roku.

– Klasy są małe, liczą ok. 4–10 osób, a to pozwala na większą uwagę nauczyciela i skupienie ucznia. Przy szkole jest internat, gdzie można zamieszkać podczas nauki. Oprócz tego organizowane tam są różne zajęcia, by można było chwilowo oderwać się od nauki. Wychowawcy poświęcają uwagę każdemu uczniowi z osobna, a to bardzo wspiera, nie tylko w nauce – opowiada Weronika.

Praktykę zawodową miała w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Obecnie pracuje w firmie produkcyjnej, z którą wiąże dłuższe plany. Rozważa studia ekonomiczne lub z inżynierii produkcji. Naukę w technikum wspomina bardzo dobrze: – Jako absolwentka ECDiE chciałabym zachęcić wszystkich, którzy się jeszcze zastanawiają nad szkołą. Nie mam złych wspomnień. Nauczyciele, dyrekcja oraz koledzy i koleżanki zawsze byli bardzo życzliwi i pomocni. Przyjdź, a nie pożałujesz swojej decyzji.