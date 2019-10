Tekst ukazał się 22 lipca 2005 r. we wrocławskiej "Wyborczej"

W 2005 r. przed sądem w Trzebnicy stanęła młoda kobieta, której prokurator zarzuca skrajne zaniedbanie pięciomiesięcznego synka i narażenie go na śmierć. Anna K. przysięga, że jest niewinna. Nie rozumie, dlaczego grozi jej więzienie. Za każdym razem powtarza, że to ona sama zawiozła dziecko do szpitala. Że nie chciała go skrzywdzić. Przeciwko sobie ma kilku świadków i opinię biegłego medycyny sądowej. Tragedia wydarzyła się w maleńkiej wsi, zaledwie 20 km od Wrocławia.