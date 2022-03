Pisanki będą publikowane co tydzień w piątkowym „Tygodniku Wrocław" oraz na stronie wroclaw.wyborcza.pl. Pieniądze ze sprzedaży ozdób wielkanocnych przekażemy Fundacji „Potrafię Pomóc".

Fundacja „Potrafię Pomóc" wspiera ukraińskie rodziny

Fundacja już przyjmuje pierwszych pacjentów z Ukrainy w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego we Wrocławiu. Zapewnia również wsparcie terapeutyczne dzięki własnemu zespołowi 60 specjalistów – terapeutów. Pozyskane środki pozwolą na to, by pomoc była długofalowa.