Do 6 marca trwa głosowanie w konkursie "Szukamy Złotych Gwiazd". Chcemy wspólnie z naszymi Czytelnikami wybrać najważniejsze inwestycje unijne dla Dolnego Śląska.

Krzysztof Smolnicki z Fundacji Ekorozwoju, lider Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, zagłosował w naszym plebiscycie na zakup elektrycznych i hybrydowych pociągów przez Koleje Dolnośląskie.

- Zdecydowałem się wybrać zakup pociągów Kolei Dolnośląskich. Uważam, że kierunek, w którym idzie region, czyli stawianie na kolej, jest w stanie zapewnić wygodne przewozy transportem zbiorowym dużym grupom osób. To szansa na zmniejszenie liczby samochodów, zwłaszcza w aglomeracji wrocławskiej rozwój połączeń kolejowych może być główną metodą umożliwienia dojazdu - przekonuje Smolnicki.

Drugim projektem, który zwrócił uwagę Smolnickiego, jest remont kolei Wrocław - Jelcz. Od grudnia po dwudziestu latach na szlak wyruszyły pociągi, obsługujące teren wrocławskich osiedli, takich jak Kowale czy Swojczyce, a także podwrocławskie gminy Czernica i Jelcz Laskowice.

To najdłuższa do tej pory reaktywowana trasa w regionie, za którą mają pójść kolejne, np. do Sobótki, Karpacza czy Świeradowa-Zdroju.

Krzysztof Smolnicki

- Połączenie na razie nie odgrywa dużej roli, z uwagi na zbyt małą częstotliwość połączeń, bo jest ich siedem dziennie, ale jest społecznie bardzo istotne. Rozwój takich połączeń kolejowych jest istotny z uwagi na osoby, które nie posiadają samochodu, np. osoby starsze. W przyszłości kursów będzie więcej, wtedy zdecydowanie ta trasa zyska popularność, gdyż przebiega wokół wielu terenów mieszkaniowych - przewiduje lider DAS.

Jak podkreśla Smolnicki, w obliczu wyzwań ekologicznych, istotnym czynnikiem decydującym powinien być maksymalny efekt środowiskowy. - Kolej, podobnie jak termomodernizacja budynków mieszkalnych, o której uwzględnienie w funduszach europejskich dla Dolnego Śląska zabiegamy cały czas, to powinien być priorytet naszego regionu. Zarówno z uwagi na walkę ze smogiem, jak i dbałość o klimat w obliczu katastrofy, a także o odchodzenie od paliw kopalnych, którego wagę pokazała ostatnia inwazja Rosji na Ukrainę - ocenia ekolog.

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zachęca do oddania głosu na Starą Kopalnię.

- Stara Kopalnia to nie tylko największy obiekt zwarty zachowany kopalniany w Europie, ale prawdopodobnie jedyny. To także miejsce-symbol dla Wałbrzycha, dla Solidarności, ruchów wolnościowych, miejsce podpisania porozumień strajkowych w 1980 r. To jest miejsce, które przyciąga swoją atrakcyjną formą i swoją nienaruszoną formułą pasjonatów historii materialnej Europy, Dolnego Śląska, górnictwa - uważa Szełemej.

Prezydent zwraca uwagę na to, że obiekt po renowacji stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym i konferencyjnym dla drugiego największego miasta Dolnego Śląska.

- Stara Kopalnia po rewitalizacji jest mekką życia kulturalnego i społecznego, nie tylko Wałbrzycha, ale też znacznej części regionu wałbrzyskiego. Staje się powoli obiektem kultowym dla miłośników historii przemysłu, górnictwa czy rozwoju tej części Europy, bo w pierwszych latach XX wieku Dolny Śląsk był najbardziej uprzemysłowionym terenem nie tylko Niemiec, ale i Europy - przypomina Szełemej.

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej spotkał się z mieszkańcami na czacie Fot. FB

Roman Szełemej nie ma wątpliwości, że fundusze z UE były kluczowe dla tej inwestycji. - Gdyby nie środki z UE, to ten zabytkowy, niezwykle cenny obiekt, uległby całkowitemu zniszczeniu. Teraz jest obecnie zrewitalizowany w ok. 60 proc., a kolejne czekają na środki finansowe, także z kolejnej perspektywy Unii Europejskiej - przekonuje Szełemej.

