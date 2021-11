Za niecałe dwa tygodnie spotykamy się na Wielkim Teście Wiedzy o Wrocławiu. To już czwarta edycja i – niestety – druga, która odbywa się w czasie pandemii. W ubiegłym roku obostrzenia były tak ostre, że testowaliśmy się online, ale w tym roku mamy nadzieję na spotkanie z Wami.

Oczywiście w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego postanowiliśmy zorganizować test tylko dla stu osób, w sali mieszczącej zwykle 500 studentów. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku wirus nas uwolni, będziemy więc mogli wtedy zapisać wszystkich, którzy zechcą się sprawdzić.

Spotykamy się w sobotę, 4 grudnia, na Uniwersytecie Przyrodniczym (godz. 11, aula Jana Pawła II, pl. Grunwaldzki 24a), więc macie czas na przygotowania. Choć i tak najcenniejsza będzie znajomość wrocławskiego życia. Chodzicie, jeździcie, oglądacie, czytacie, słuchacie, więc wiele tajemnic Wrocławia zdążyliście już poznać.

Wielki Test Wiedzy o Wrocławiu w 2019 roku Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Pierwszy znany quiz wiedzy o Wrocławiu został ułożony w XVII w. i jest unikatem, bo tak starych miejskich quizów nie znamy. Przynajmniej z terenu dzisiejszej Polski. Nieznany autor zapisał go w kronice obok przewodnika po Wrocławiu i wykazu osobliwości śląskich miast. Podróżni odwiedzający Wrocław przyjeżdżali wprawdzie głównie w interesach, ale przy okazji oglądali miejscowe atrakcje. Mieszkańcy starali się więc przygotować do roli przewodników, a quiz im w tym pomagał. I do dziś część zagadek można wykorzystywać, choć Wrocław bardzo się zmienił.

Utrzymało się na przykład pytanie o "najwyżej położony most Śląska" (między wieżami kościoła Marii Magdaleny, na wysokości 47 metrów) i o "miejsce, z którego widać jednocześnie wszystkie rynki Wrocławia" (z ul. Odrzańskiej, na wysokości Starych Jatek), choć zmieniła się liczba szkół i przesunął środek miasta.

Najważniejsze jednak, żeby poznać - a raczej poznawać, bo to proces, który się nie kończy - to arcyciekawe miasto, wyjść z własnej ulicy czy dzielnicy, wytropić tajemnice, zabawić się w Indianę Jonesa. Chociażby po to, żeby w zniszczonych czynszówkach zobaczyć dawne bogactwo i urodę, a w peerelowskich klockach - ambicję i kreatywność młodych architektów. Żeby docenić i zachwycić się. Albo żeby zaskoczyć naszych gości widokami, których nigdzie indziej nie zobaczą.

Do testu zapraszamy nie tylko osoby mieszkające we Wrocławiu. Bo przecież - jak wynika z badań wrocławskich socjologów - wystarczy "czuć się wrocławianinem, by nim być". Nie trzeba tu się urodzić ani mieszkać przez lata. Czekamy na każdego, Wrocław jest miastem spotkań.

Grono autorów pytań jest bardzo zacne, zagadki układają prezydent Jacek Sutryk, dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia, Mariusz Urbanek, pisarz, publicysta, autor najpopularniejszych zbiorów wrocławskich legend, architekt Zbigniew Maćków i Tomasz Sielicki, historyk transportu miejskiego.

Kilka wilczych dołów postanowiła wykopać niżej podpisana. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś w nie wpadnie. Będę przez te dwa tygodnie publikować zagadki, które podpowiedzą wam, czego możecie się spodziewać. Z pytań historycznych na pewno pojawi się pytanie o epidemie, które Wrocław nawiedzały od wieków. Odwykliśmy od nich, zapomnieliśmy, ale w przestrzeni publicznej zostało wiele śladów po owych traumatycznych wydarzeniach. Gdzie są, na pewno podpowiem.

Warto też zwrócić uwagę na partnerów Wielkiego Testu Wiedzy o Wrocławiu - to Urząd Miasta Wrocław, MPWiK oraz Uniwersytet Przyrodniczy. Można się więc spodziewać, że pojawią się jakieś pytania z nimi związane. Tym bardziej że obchodzimy w tym roku 150. rocznicę uruchomienia wieży ciśnień Na Grobli, głównego elementu centralnego wodociągu miejskiego. Wspaniały zabytek infrastruktury technicznej, klasa europejska, mamy się czym pochwalić.

Wielki Test Wiedzy o Wrocławiu 2019 Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Nagrody są atrakcyjne: przede wszystkim wieczna sława, należna Wrocławskiemu Mistrzowi. Jak powiadał jednak Seneka, dobrze jest być sławnym, ale pewniejsze jest mieć pieniądze. Dlatego zdobywca I miejsca otrzyma 7 tys. zł, II miejsca - 3,5 tys. zł, a III - 1,5 tys. zł.

Zatem szykujcie się, czytajcie, zaglądajcie do "Gazety Wyborczej" i na wroclaw.wyborcza.pl. I zgłaszajcie się, zapisy internetowe ruszą 24 listopada.