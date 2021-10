Czwartkowa debata zwieńczy serię spotkań pt. „Wyobraź sobie miasto. Cykl rozmów o przyszłości". Od maja w projekcie wzięło udział kilkunastu prelegentów z całej Polski, a do rozmowy włączyli się mieszkańcy Wrocławia i goście z innych części kraju.

Całość odbywała się w trybie hybrydowym – dwa wydarzenia zorganizowano w trybie stacjonarnym, a dwa całkowicie online. Ostatnie, piąte spotkanie będzie dostępne wyłącznie w internecie. Początek w czwartek 14 października o godz. 11.30. Udział jest bezpłatny, a zapisów można dokonać przez stronę organizatorów link.

„Wyobraź sobie miasto. Cykl rozmów o przyszłości". Współodpowiedzialność za losy miasta

W najbliższej debacie pt. „Wyobraźmy sobie miasto i je zróbmy. Współdziałanie z korzyścią dla miasta" wezmą udział: Daria Kieżun, prezeska wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izabela Duchnowska, menedżerka kultury, działaczka społeczna, socjolog Maciej Frąckowiak, Artur Smoleń, dyrektor działu obsługi klienta we wrocławskim Profit Development, oraz Ewa Voelkel-Krokowicz, właścicielka Concordia Design.

Spotkanie przypada w bardzo ważnym dla Wrocławia okresie, bo już po zakończeniu głosowania do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (11 października), a jeszcze przed wyborami do rad osiedli (17 października).

REKLAMA

– Można pół żartem, pół serio powiedzieć, że moment na taką dyskusję jest idealny. Jeśli rozmawiać o współodpowiedzialności mieszkańców za losy miasta, współpracy różnych środowisk, to właśnie teraz – mówi Ewa Voelkel-Krokowicz.

Wagę zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne podkreśla uchwalona przez rząd i wciąż obowiązująca Krajowa Polityka Miejska 2023. Partycypacja publiczna jest jednym z jej najważniejszych zagadnień. Autorzy dokumentu jako narzędzie do wzmocnienia partycypacji podają: budżety obywatelskie, obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, badania ankietowe czy spotkania warsztatowe. Jednocześnie eksperci Instytutu Rozwoju Miasta i Regionów w raporcie z 2019 r. zauważają, że „możliwości udziału mieszkańców zwiększają się szybciej niż poziom aktywności obywatelskiej".

Wszyscy zgadzają się jednak, że potrzebne jest włączenie obywateli w procesy decyzyjne i jednocześnie wielopoziomowa współpraca.

Współpraca sprzyja innowacjom

– Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do myśli, że bez współdziałania trudno o dobrą przestrzeń. Współpraca planujących, inwestujących, projektujących i wreszcie osób użytkujących dane miejsce pozwala uwzględnić ich różne oczekiwania, sprzyja innowacjom, wzmacnia poczucie wzajemnych zależności, upodmiotawia poszczególnych interesariuszy, a jednocześnie czyni ich odpowiedzialnymi za miasto w szerszym rozumieniu – nie tylko za budynki, place czy instalacje, ale także za przestrzeń wymiany – podkreśla Maciej Frąckowiak, adiunkt na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu oraz wykładowca w Katedrze Projektowania SWPS w Warszawie, który weźmie udział w czwartkowej dyskusji.

REKLAMA

– Partycypacja zaczyna być jednak rozumiana jeszcze szerzej i obejmować coraz to bardziej zróżnicowane kategorie aktorów. Miasto to w końcu nie tylko wspólnota ludzi, ale także innych gatunków. Coraz częściej staramy się zatem uwzględniać także interesy żyjących w nim zwierząt czy roślinności. Ba! Koncepcja zrównoważenia zachęca także, by w partycypacji zwracać się ku przyszłości – tak by w działaniach ujmować także tych, którzy dopiero nadejdą – puentuje Maciej Frąckowiak.

Organizatorem cyklu „Wyobraź sobie miasto" jest Concordia Design Wrocław, współorganizatorem Fundacja „VOX Artis", partnerem merytorycznym Fundacja „Bęc Zmiana", partnerem strategicznym wrocławski oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich, partnerem głównym firma VOX. Patronem medialnym jest „Wyborcza Wrocław".