Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu powstało w 2012 roku. Od roku 2020 działa w nowej lokalizacji – w budynku Max Born Forum przy placu Wolności.

– Kiedy ponad rok temu byłem we Wrocławiu na otwarciu biura, mieliśmy wrażenie, że wychodzimy z pandemii. Nikt z nas wtedy nie sądził, że nie będziemy mieć żadnej możliwości spotkań przez tak długi czas. Biuro ma otwierać swoje podwoje na spotkania w różnych kontekstach. Zapraszamy do Saksonii, do Wrocławia i na Dolny Śląsk – to zaproszenie w dwóch kierunkach, żeby ludzie mogli się wzajemnie spotykać i poznawać – mówi Mathias Weilandt, sekretarz stanu Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania.