Według danych Komisji Europejskiej najrzadziej po nowe technologie sięgają kobiety w Bułgarii, Rumunii, Grecji i we Włoszech, zarówno jeżeli chodzi o zatrudnienie i umiejętności, jak i korzystanie z internetu. Kobiety najbardziej aktywne w gospodarce cyfrowej w UE mieszkają w Finlandii, Szwecji, Danii i Holandii. Ostatnio do tych krajów dołączył Luksemburg.

Jak jest w Polsce?

– Ostatni raport „Kobiety na politechnikach", opracowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy" i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach akcji „Dziewczyny na politechniki!", pokazuje, że choć studentki stanowią na polskich uczelniach publicznych większość, bo 58 proc., to na kierunkach informatycznych i związanych z nowymi technologiami ich udział spada już tylko do 15 proc. Wciąż musimy więc robić wiele, aby doprowadzić do radykalnej zmiany tej proporcji – mówi Michał Karbowiak, community manager w Concordia Design Wrocław, który poprowadzi spotkanie „Kobiety wiedzą, co robią – IT". – Każde kolejne spotkanie promujące kobiety, które świetnie radzą sobie w świecie technologii, powinno nas do tego przybliżać – dodaje.

Z jednej strony należałoby pokazać, że IT jest otwarte na wszystkich profesjonalistów, a z drugiej zachęcić do otwartości same kobiety. Capgemini Polska posiada ponad 9 tys. pracowników, z czego już 56 proc. stanowią kobiety. W oddziałach Capgemini Software Solutions Center, znajdujących się we Wrocławiu (od 2004) i w Poznaniu (od 2016), zatrudnia ponad 1 tys. specjalistów IT – około 30 proc. z nich to kobiety.

W rankingu 'Women in Work Index' oceniającym sytuację kobiet na rynku pracy, Polska znalazła się na 8. miejscu Fot. materiały prasowe

– Są to po prostu dziewczyny, które pomyślnie przeszły rekrutację dzięki swojemu wykształceniu i umiejętnościom technicznym. Kobiety często są mniej pewne siebie niż mężczyźni i nie wierzą w swoje zdolności, mniej opowiadają na rozmowach rekrutacyjnych o swoich sukcesach. Motywowanie pań do bycia bardziej otwartymi jest niezbędne, bo branża IT jest dla nich dostępna – to już nie jest domena mężczyzn – zapewnia Agnieszka Baranowska, specjalista ds. employer brandingu w Capgemini Software Solutions Center.

Szerokie pole dla wszystkich

Teraz bardziej niż kiedykolwiek widać niedobór kadry inżynieryjnej. Sytuacja związana z epidemią zintensyfikowała procesy digitalizacji i pokazała, że przyszłość otwiera się szczególnie przed ekspertami z zakresu nowych technologii, a różnorodność zespołów poprawia jakość komunikowania się i rozwiązywania problemów.

Baranowska: – Najważniejsza jest świadomość, jakie mamy możliwości rozwoju w branży związanej z programowaniem, bo jest to bardzo szerokie pole: od testerów, analityków biznesowych, kierowników projektów, deweloperów, po UX designerów czy konsultantów biznesowych. Firmy, które zajmują się tworzeniem rozwiązań dla klientów, całościowo potrzebują w swoich projektach zróżnicowanych zespołów pod względem umiejętności, doświadczenia, technologii, bez względu na płeć.

Co więcej, do branży IT mogą prowadzić różne ścieżki. Według raportu „Kobiety w IT 2021", przygotowanego przez portal No Fluff Jobs publikujący oferty pracy wyłącznie w IT, 53 proc. kobiet pracujących w IT rozpoczęło pracę w branży, nie kończąc wcześniej studiów informatycznych. Skąd zatem umiejętności i kompetencje? 22 proc. respondentek zdobywało wiedzę na własną rękę, 12 proc. uczestniczyło w kursach o tematyce IT, a 19 proc. podjęło pracę po studiach niezwiązanych z IT.

Już wkrótce online

Wydarzenie „Kobiety wiedzą, co robią – IT" będzie transmitowane na żywo w środę 9 czerwca na fanpage’ach: „Wysokich Obcasów", „Gazety Wyborczej", „Gazety Wyborczej Wrocław", „Gazety Wyborczej Poznań" oraz na wysokieobcasy.pl i wyborcza.pl. Początek o godz. 13. Głos na temat „Czy IT jest kobietą?" zabiorą: Katarzyna Pachocka-Nowok z RST Software Masters oraz Magdalena Perkowska z Capgemini.

„Kobiety wiedzą, co robią" to projekt prowadzony od 2018 r. w całej Polsce. Zainicjowany przez „Wysokie Obcasy", ma na celu budowanie i podtrzymywanie kobiecej wspólnoty. Wcześniej realizowany był na bezpośrednich spotkaniach czytelniczek magazynu z kobietami z różnych środowisk zawodowych i obszarów tematycznych.

Cieszył się ogromnym zainteresowaniem w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. Od zeszłego roku, w związku z epidemią koronawirusa, cykl „Kobiety wiedzą, co robią" z powodzeniem prowadzony jest w internecie.