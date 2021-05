Papier towarzyszy człowiekowi od blisko dwóch tysięcy lat. Przez stulecia wykorzystywano go do sporządzania notatek, dokumentów, drukowano na nim książki, banknoty czy papiery wartościowe. Dla artystów był "podłożem" rękopisów, wierszy, ksiąg, partytur, rysunków, szkiców czy obrazów. Dziś jest też bazą do tworzenia dzieł sztuki współczesnej.

Zaczęło się od eksperymentów

Rozwój cywilizacji w XIX i XX stuleci spowodował, że papier stał się wszechobecny i łatwo dostępny dla każdego. Zaczął też spełniać kolejne funkcje i pojawił się na przykład w formie etykiet na produktach. Obecnie rocznie na świecie produkuje się około 400 milionów ton papieru, co czyni go jednym z najczęściej wykorzystywanych produktów.