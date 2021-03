Gdy Ewa Harapin miała 12 lat, zachorowała na złośliwy nowotwór kości. Miesiącami była przykuta do łóżka. Straciła nogę.

Dziś koordynuje grupę Onkomocni na Facebooku, pracuje w Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, prowadzi swojego bloga. Skończyła studia pedagogiczne. Zupełnie niedawno w ramach wyzwania - projektu „Do góry kulami” - weszła na Szpiglasowy Wierch, by wspomóc akcję zbierania środków na wózki sensoryczne dla dzieci chorych na raka.

Za każdym z tych działań kryje się ogromny wysiłek.

- Zanim wyszłam z domu, zajęło mi to dużo czasu. Ciężko było nauczyć się nowego życia po amputacji nogi. Myślałam jednak: przeszłam przez taką chorobę, było mi tak trudno, a teraz mam się poddać? To nielogiczne – wspomina.

REKLAMA

Zaczęła ćwiczyć na siłowni: - Proteza ogranicza, ponieważ sięga po pas. Niewiele ćwiczeń można z nią zrobić. Trzeba było wyjść z domu bez niej. Poszłam na pierwszy trening i zaczęłam ćwiczyć jak każda początkująca osoba. Dało mi to ogromną motywację.

Ewa Harapin zajęła 3. miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc na Mistrzostwach Polski dla osób pełnosprawnych, a następnie 1. miejsce w podnoszeniu ciężarów w Międzynarodowych Zawodach dla osób z niepełnosprawnościami Fot. Archiwum rodzinne

Wkrótce zaczęła pracę z trenerem i pojechała na pierwsze zawody. Zajęła 3. miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc - na Mistrzostwach Polski dla osób pełnosprawnych. A następnie 1. miejsce w podnoszeniu ciężarów w międzynarodowych zawodach dla osób z niepełnosprawnościami. Sportowe marzenie?

- Oczywiście wyciskać jak najwięcej, ale wielkim marzeniem są igrzyska paraolimpijskie – odpowiada z uśmiechem.

REKLAMA

Wolny czas spędza z ukochanym chłopakiem, któremu zdarza się Ewę czule nazwać „jednonożcem”. Zakłada szpilki, nosi sukienki.

- Przez długi czas chodziłam w protezie, teraz poruszam się bez niej, o kulach. Mam taki etap w swoim życiu, że odkrywam siebie, jest mi tak wygodniej i potrafię dużo więcej – tłumaczy.

Silna dla mamy, miłości i piesków

Paulina Matuśkiewicz-Kaczmarczyk pierwszy raz zachorowała w 2009 roku, w wieku 16 lat. Miała anginę ropną, dusiła się, ciągle miała wrażenie, że coś zalega w gardle. Lekarz powiedział, że nie chce się jej chodzić do szkoły, przepisał antybiotyki i zastrzyki.

Paulina Matuśkiewicz-Kaczmarczyk z mężem Fot. Archiwum rodzinne

Po dwóch tygodniach w ciągu jednej nocy na szyi pojawił się ogromny guz. Lekarz obrócił to w żart. Powiedział, że to taki wiek, że pewnie oglądała się za chłopakami i nadwerężyła mięśnie szyi. Zalecił spraye dla sportowców na obolałe i obrzęknięte mięśnie. Na zadziałały.

Gdy podczas prywatnej wizyty u laryngologa, po wymazie Paulina dostała silnego krwotoku z nosa i ust, który trwał około godziny, wiadomo było, że między gardłem i nosem jest coś, co trzeba zbadać. Pediatra powiedział, żeby mama Pauliny wybrała, czy chce z córką wybrać się do chirurga, czy do onkologa dziecięcego.

Poważna diagnostyka zaczęła się dopiero w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Początkowo było podejrzenie ziarnicy, a później diagnoza: rak złośliwy nosogardła, z przerzutami do węzłów chłonnych szyi.

Paulina przeszła siedem cykli 24-godzinnej chemii na Bujwida i 45 naświetlań w Dolnośląskim Centrum Onkologii na Hirszfelda. Skutków ubocznych było wiele: poparzona szyja i skóra, poparzona i owrzodzona jama ustna, problemy z mową, oddychaniem, jedzeniem. Ale zadziałało.

Później pięć lat ścisłej kontroli. Skończyła liceum i studia, zaczęła pracę jako nauczycielka.

W 2015 roku pojawił się krwiak w mózgu. Początkowo był uważany za odległy przerzut raka, ale gdy go usunięto, okazało się, że był prawdopodobnie odległym następstwem zastosowanej radioterapii.

Wróciła do pracy, zaczęła snuć plany o rodzinie. Badanie kontrolne - endoskopia w 2017 roku. Prawy migdał z naroślą – wyglądało to źle. Silny antybiotyk nie zadziałał. Następnie rezonans, wycinek i diagnoza: nowotwór płaskonabłonkowy migdałka podniebiennego.

Kolejne badania obrazowe wykazały odległe przerzuty na boczną ścianę gardła, nasadę języka, węzły chłonne, część krtani. Tego typu nowotwory leczy się tradycyjnie – chemią i radioterapią, lecz w przypadku Pauliny podanie kolejnej dawki promieniowania nie było możliwe.

Nadzieję na jak najmniej oszpecającą i okaleczającą operację dał prof. Adam Maciejewski z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Zmiany nowotworowe były duże, więc podróż na operację poprzedziły dwa cykle chemioterapii - każdy po pięć dni, w ciągu których pacjentka była podłączona pod chemię 24 godziny na dobę.

Paulina Matuśkiewicz-Kaczmarczyk ze swoim maltańczykiem Fot. Archiwum rodzinne

- Po wyleczeniu się z pierwszego nowotworu, myślałam, że nie ma nic gorszego niż radioterapia rejonu twarzy. Ta operacja była jeszcze gorsza, ponieważ miałam usuniętą część gardła, część języka, migdałek, liczne węzły chłonne z szyi. Cięcie było przez szyję. Wszystko odbudowano tkankami pobranymi z przedramienia, a z uda pobrano skórę, żeby uzupełnić ten ubytek na ręce – opowiada Paulina.

Po czterech tygodniach stopniowo zaczęto usuwać wenflony, rurki, kable - pierwszy łyk wody wypity ustami wyleciał nosem. Zaczęła się nauka wszystkiego od nowa – jak mówić, pić, jeść. Pomogła ponad roczna praca z neurologopedą.

Skąd motywacja i siła?

- Gdy zachorowałam pierwszy raz, byłam nastolatką, a w szpitalu spotkałam pełno maluchów. Mimo bólu, cierpienia, łysych główek, były one uśmiechnięte. To wtedy zdecydowałam, że chcę być nauczycielką.

Widziała też śmierć wielu dzieci, łzy w oczach ich rodziców: - Myślałam o tym, jak przeżywają odejście dziecka. Wiedziałam, że muszę być silna dla mojej mamy. Ona zawsze snuła plany na przyszłość. Że pojedziemy, kupimy, zrobimy. Dawała nadzieję, że wiele przede mną, całe dorosłe życie.

Słusznie. Po ostatniej operacji w domu na swoją panią czekał malutki, niespełna kilogramowy maltańczyk – prezent od narzeczonego. Dziś są małżeństwem, a maltańczyki są już dwa.

Wygrana walka z rakiem daje moc

Jowita Omiecińska do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu trafiła w 2003 roku. Diagnoza: nowotwór jajnika prawego z przerzutami do czterech węzłów okołoaortalnych.

- Nie wiedziałam, co to znaczy. Przekonałam się, że to walka ze śmiercią, gdy zobaczyłam śmierć malutkiego dziecka – wspomina.

Wierzyła, że wygra: - Chciałam to zrobić dla mojego rodzeństwa: Pawełka, który miał wtedy dwa latka, czteroletniej Klaudusi, Paulinki lat 10, 12-latki Sylwii i brata Tomka, który miał 15 lat. Gdyby nie oni, nie ich wsparcie, nie byłoby mnie dziś tutaj. W szpitalu myślałam tylko o nich, a w domu byłam tylko dla nich.

Podczas choroby marzyła, by pojechać na koncert zespołu Łzy i zamienić choć jedno zdanie z wokalistką Anią Wyszkoni. Udało się. - Długo rozmawiałyśmy, dołączyłam do jej Fan Clubu, gdzie poznałam wielu wspaniałych przyjaciół. Z Anią mam kontakt do dziś, piszemy do siebie maile.

Dziś jest wśród Onkomocnych: - Pokonanie raka przynosi siłę i już wiem, że nie będzie w życiu takiej sytuacji, z którą nie będę potrafiła się zmierzyć. Onkomocna, czyli tak mocna, że niezniszczalna.

Z mocą przyszła ogromna wrażliwość: - Zauważam świat. Jak rośliny budzą się do życia, słucham śpiewu ptaków, czasami rozpędzam się w życiu codziennym, ale nie pędzę. Kocham białe święta i kolędy, uwielbiam kolorową jesień i lato pełne słońca. Czuję mocno każdy drobiazg, który rodzi świat. Myślę, że zawsze warto wierzyć i mieć nadzieję, bo naprawdę najlepsze dopiero przed nami.

Nie zapominają

Gdy pacjent dostaje skierowanie do kliniki, której sama nazwa przeraża, od początku potrzebuje Anioła Stróża, który powie, że to nie będzie takie straszne. Tę rolę w Przylądku Nadziei spełnia Klinika Mentalna, której pomysłodawczynią jest prof. dr hab. Bernarda Kazanowska, zastępca kierownika Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK we Wrocławiu.

Prof. Bernarda Kazanowska z kliniki Przylądek Nadziei Fot. Mat. Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

- Pracując w onkologii od ponad 40 lat, obserwowałam, że pacjent potrzebował psychologa cały czas, a nie za dzień, dwa czy interwencyjnie - opowiada. - Dlatego powstała Klinika Mentalna, której zespół obecnie tworzy sześciu specjalistów z psychologii, psychoonkologii, psychodietetyki, pedagogiki i neurologopedii. Klinika współpracuje także z neuropsychologiem i psychiatrą.

W leczeniu nowotworów prof. Kazanowska wymienia kolejne fazy: - Walczymy o życie w pierwszej fazie, później przychodzi przyzwyczajenie, okres bezpieczeństwa pacjenta, kiedy jest leczony, a następnie, po wyleczeniu, kontynuuje normalne życie. I o to trzeba zadbać na każdym etapie choroby.

Do ukończenia 18 lat dziecko jest pod kontrolą – dostaje kartę informacyjną z instrukcjami, co i kiedy sprawdzać.

Prof. Kazanowska: - Pacjent może mieć powikłania kardiologiczne, problemy z płodnością itd. Nie straszymy, ale uprzedzamy, Po chorobie nowotworowej każdy może prawie wszystko, lecz w zależności od chemioterapii, radioterapii, chirurgii są różne następstwa i elementy, na które trzeba będzie zwrócić uwagę, co jednak nie przeszkadza, żeby włączyć się w życie.

Wsparcie ze strony Kliniki Mentalnej możliwe jest zawsze. Relacje nie kończą się w momencie zakończenia pobytu w szpitalu. Zespół dba również o Wyzdrowiaczków – dzieci, które zostały wyleczone. W Polsce nie istnieją poradnie następstw leczenia przeciwnowotworowego, choć są one standardem w wielu krajach Europy. Centrum konsultacyjne OnkoMocni i Centrum Konsultacyjne dla Wyzdrowiaczków, którzy zakończyli leczenie pięć lat temu i wcześniej, jest dostępne w Przylądku Nadziei dla wszystkich ozdrowieńców.

Historie Onkomocnych nie dziwią prof. Kazanowskiej: - Studentom mówię, że w medycynie i w kinie wszystko jest możliwe. Nie posługujmy się schematami. Można mieć tę samą chorobę, ale każdy przejdzie ją inaczej. To, co Onkomocni osiągają fizycznie, w pracy i w życiu, jest pomocne i wspierające dla tych, którzy po chorobie jeszcze w siebie nie uwierzyli.

Wkrótce Onkomocnym i wszystkim innym będzie służyło Centrum Wsparcia i Integracji – Projekt „Bujwida”. To miejsce powstaje przy ul. Bujwida 42 we Wrocławiu, w którym na wsparcie mentalne będą mogli liczyć różne osoby związane z onkologią. Centrum oferować ma wsparcie psychologiczne – cykliczne zajęcia, warsztaty i spotkania tematyczne ze specjalistami różnych dziedzin oraz pracownie terapii zajęciowej, m.in. krawiecką, ceramiczną, multimedialną itp.

1 procent na ratunek

Onkomocni to grupa ludzi, która pokonała chorobę nowotworową. Wśród nich są dzieci wcześniej leczone we wrocławskiej Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”. Klinikę i leczenie onkologiczne dzieci wspiera Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, która jest partnerem naszego cyklu redakcyjnego.

Każdego roku fundacja pomaga 2000 dzieci z całej Polski. Ty też możesz pomóc jej podopiecznym w walce o życie, wpłacając jeden procent podatku: KRS 0000086210.

Więcej informacji o działalności Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” znajdziesz na jej stronie internetowej: naratunek.org.