"Przewodniki po naszym mieście zazwyczaj kierują turystów na Stare Miasto, aby zobaczyli rynek z ratuszem, kolorowe kamieniczki czy gmach uniwersytetu. W top 10 jest także Ostrów Tumski, Hala Stulecia i wiele innych atrakcji. To symbole Wrocławia i nic tego nie zmieni, ale miasto ma do zaoferowania o wiele więcej" - przekonują pracownicy Biura Promocji Miasta i Turystyki.

I zachęcają: "Parę kroków od najsłynniejszych atrakcji znajdziemy te mniej znane, ale nie mniej ciekawe”.

To na przykład Muzeum Farmacji, które mieści się obok rynku w dawnym domu aptekarza przy Kurzym Targu. Albo kompleks ponadstuletnich klinik nieopodal parku Szczytnickiego.

Dobre do mieszkania i zwiedzania

Do takich miejsc należy także Nadodrze, osiedle z niesamowitą historią, które znajduje się w centrum Wrocławia.

Program 'Odkryj Wrocław' Fot. Kadr z program 'Odkryj Wrocław'

„Tu po 1945 roku rezydował pierwszy prezydent polskiego Wrocławia, powstały pierwsza szkoła czy poczta, a także siedziba policji” - wyliczają przedstawiciele miasta.

Nadodrze przeszło w ostatnich latach rewitalizację, dzięki której nie tylko wypiękniało, ale również ożyło. Powstało bowiem w nim wiele miejsc wypoczynku i aktywizujących mieszkańców.

Uważane jest też za jedno z najbardziej uroczych wrocławskich osiedli, a dzięki położeniu nad Odrą i kilku parkom zapewnia miejsca do spacerów. Dostrzegli to również deweloperzy, dzięki czemu znikają powojenne wyrwy w zabudowie, a osiedle zyskuje nowych mieszkańców.

Wrocław. Turystyka nad Odrą i na Odrze

Jedną z największych atrakcji Wrocławia są rzeki, a zwłaszcza Odra, która przecina miasto kilkoma nurtami. Dlatego we Wrocławiu powstało ponad 100 mostów i kładek.

„System dróg wodnych oraz budowli hydrotechnicznych, nazywany Wrocławskim Węzłem Wodnym, jest jednym z największych w Polsce i Europie” - tłumaczą pracownicy Biura Promocji Miasta.

Odrę można podziwiać z wody (statkiem, kajakiem lub rowerem wodnym) albo z brzegu. Po wałach można bowiem spacerować, jeździć rowerem lub biegać. To atrakcje dla mieszkańców i turystów.

Kolej na Wrocław

Dworzec Główny we Wrocławiu Fot. Mat. UM we Wrocławiu

Kolejnym takim miejscem jest Dworzec Główny PKP, obok którego - przy ul. Małachowskiego - znajduje się najstarszy taki obiekt na ziemiach polskich (choć dziś zapomniany): Dworzec Górnośląski.

To właśnie z niego kursowały pociągi do Oławy po pierwszej linii kolejowej na dzisiejszych ziemiach polskich. Została ona otwarta 22 maja 1842.

Odkrywa Wrocław, również mniej znany

Właśnie taki Wrocław przedstawi Arek Förster w czterech kilkunastominutowych filmach pt. „Odkryj Wrocław”.

Program 'Odkryj Wrocław' Fot. Kadr z program 'Odkryj Wrocław'

- Jestem rodowitym wrocławianinem, historykiem sztuki, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jedną z moich pasji jest architektura Wrocławia - opowiada o sobie.

Przyznaje, że kilka razy w życiu miał propozycje zmiany miejsca zamieszkania, ale nigdy się na to nie zdecydował: - Po prostu nie potrafiłem sobie wyobrazić życia bez możliwości spacerowania po Ostrowie Tumskim, rynku czy parku Szczytnickim.

Zaznacza, że są to oczywiste atrakcje dla turystów, którzy są tu po raz pierwszy: - Przepiękne miejsca z niesamowitą historią, w których mam okazję być często z racji wykonywanego zawodu.

Na mniej oczywiste spacery zabiera bliskich i osoby szczególnie ciekawe historii Wrocławia: - Są to chwile wyjątkowe. Dlatego zapraszam serdecznie do oglądania naszych filmów, to nie lada gratka.

Do zobaczenia

Program „Odkryj Wrocław” będzie emitowany w cztery kolejne soboty listopada (7, 14, 21, 28) o godz. 11 na fanpage’ach Wroclaw [Wroclove] i Visit Wroclaw oraz na kanale na YouTube Visit Wroclaw.