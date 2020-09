Wrzesień jest światowym miesiącem świadomości nowotworów dziecięcych. Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” zainicjowała ogólnopolską Kampanię Złotej Wstążki, która ruszyła 1 września.

– Zależy nam na tym, żeby każde dziecko, które zachoruje na raka, miało realną szansę na wyzdrowienie – mówi Przemek Pohrybieniuk, prezes zarządu Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. – Organizując kampanię, pragniemy pokazać solidarność z chorymi i ich rodzinami. Ponadto naszym celem jest podniesienie świadomości społecznej i zwrócenie uwagi na onkologię oraz hematologię dziecięcą. Czasem naprawdę niewiele trzeba, żeby uratować dziecko i dać mu szansę przeżyć szczęśliwe dzieciństwo.

Organizatorzy Kampanii Złotej Wstążki przewidzieli szereg aktywności, w które może włączyć się każdy – od gestów wsparcia i solidarności związanych z symbolem „złotej wstążki” poprzez wyzwania sportowe, a kończąc na działaniach związanych z pozyskiwaniem funduszy.

Jedną z ważniejszych inicjatyw w ramach Kampanii Złotej Wstążki jest RakReaton, czyli ogólnopolskie wyzwanie pokonania 1 miliona kilometrów we wrześniu. Celem jest zebranie 100 tysięcy złotych na leczenie dzieci chorych na nowotwory, którą zadeklarowali partnerzy wyzwania. Partnerem technologicznym wyzwania jest aplikacja Activy.

Kampanię Złotej Wstążki wsparły znane osoby: Maja Popielarska – prezenterka telewizyjna i autorka książek o tematyce ogrodniczej, Maciej Orłoś – dziennikarz nowych mediów, Naval – były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM oraz Magdalena Loska – Wielokrotna Mistrzyni Świata, Europy i Polski w brazylijskim dżiu-dżitsu.

Na Instagramie pojawiło się Wyzwanie Złotej Wstążki polegające na udostępnianiu zdjęć z symbolem złotej wstążki oznaczonych #zlotawstazka.

Do inicjatywy dołączył portal Siepomaga.pl, organizując specjalną zbiórkę na wsparcie „Programu Broviac. Krócej w szpitalu”. Pozyskane fundusze sfinansują specjalistyczne zestawy medyczne, dzięki którym chore dzieci będą spędzać mniej czasu w szpitalu podczas terapii onkologicznej. Koszt 3-miesięcznego zestawu do stosowania Broviaca wynosi ok. 1000 zł. Przez cały okres trwania kampanii będzie można dokonywać wpłat online na rzecz leczenia dzieci chorych na nowotwory na zlotawstazka.pl.

Przylądek Nadziei

Organizator kampanii, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, już od 29 lat działa w obszarze onkologii dziecięcej. Z inicjatywy organizacji powstała jedna z najnowocześniejszych klinik dla dzieci w Polsce – Przylądek Nadziei we Wrocławiu. To jednocześnie największy ośrodek przeszczepowy w Polsce. Jest tam przeprowadzany co drugi przeszczep szpiku u dzieci w Polsce. Ośrodek przeprowadził także pierwsze w Polsce podanie CAR-T-cells u dzieci.

Więcej informacji na stronie internetowej kampanii zlotawstazka.pl.

