Z byłym radzieckim dysydentem, prof. Nikołajem Iwanowem, prezesem Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą”, która zajmuje się organizowaniem i wspieraniem działań na rzecz rozwoju demokracji i wymiany kulturowej na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie. Ze studentem białoruskim, który woli pozostać anonimowy.

Oraz z przedstawicielką młodego pokolenia Julią Novik, która mieszka od pięciu lat we Wrocławiu.

Julia Novik: Czuję ogromną dumę z narodu białoruskiego, który teraz walczy o zmiany w kraju. Czuję również strach o moich bliskich, zwłaszcza kiedy piszą mi, że wychodzą na protest. Czekam wtedy, aż dostanę informację, że są bezpieczni w swoich domach.

Co te protesty mówią o Białorusinach? Wskazują na zmianę mentalności społeczeństwa?

– Mówi się, że Białorusini to cierpliwy naród. Obecnie granica tej cierpliwości została przekroczona. Po 26 latach totalnej dyktatury ludzie mają dość kłamstw, jakie leją się z kanałów państwowych, niesprawiedliwości ekonomicznej czy aresztów, do których trafiają obywatele. Chcą żyć inaczej.

Od pięciu lat mieszkasz w Polsce. Pewnie konfrontujesz ze znajomymi z Białorusi rzeczywistość tych dwóch sąsiednich, a tak odległych od siebie krajów. Jak młodzi Białorusini postrzegają swoje państwo?

– Mam sporo znajomych, którzy do tej pory uważali się za apolitycznych. W tym roku się to zmieniło. Poszli na wybory, a teraz wychodzą na ulice i dołączają się do protestów. Mają dosyć.

Młodzi ludzie chcą zmian. Chcą decydować o przyszłości swojej i swoich dzieci. Nie chcą żyć w systemie pełnym strachu. Społeczeństwo białoruskie zjednoczyło się i wspólnie występuje przeciw dyktaturze.

Jakie nadzieje niosą protesty?

– Na ten moment Białorusini żyją nadzieją, że uda się obalić reżim Łukaszenki. Oczywiście, nie żyjemy w iluzji, że wszystko natychmiast się zmieni i już następnego dnia będzie tak, jak chcemy. Rozumiemy, że będzie to trudny czas. Mam nadzieję, że wkrótce zaczniemy budować nową Białoruś. Nową przyszłość dla nas i dla naszych dzieci.

