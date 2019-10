Basia Balicka ma 19 lat jest wiceprzewodniczącą wrocławskiego koła stowarzyszenia Młodzi Demokraci.

W ostatnich latach młodzi wychodzili na ulice m.in. w obronie sądów i klimatu. Bierzecie sprawy w swoje ręce?

Protesty w obronie sądów w latach 2017 i 2018 mogły frustrować. Wyszliśmy, powiedzieliśmy, co myślimy, podaliśmy informację dalej, ale nie wywołało to żadnej reakcji władzy. Jednak to była iskra i nas dostrzeżono. Identycznie było w przypadku strajku klimatycznego, gdy media relacjonowały jego przebieg.