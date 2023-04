Wielkanocne Pisanki Dobroczyńców. Pomóżmy zwierzętom ze schroniska we Wrocławiu

Rozpoczynamy akcję "Wyborczej Wrocław", w której każdy może pomóc schronisku dla zwierząt we Wrocławiu - wystarczy kupić oznaczone swoim logo pisanki wielkanocne.

Pisanki będą publikowane co tydzień w „Tygodniku Wrocław" i na wroclaw.wyborcza.pl. Pieniądze ze sprzedaży ozdób przekażemy na schronisko dla zwierząt we Wrocławiu. To duży obiekt, jednorazowo przebywa tam nawet 300 zwierząt.

– Zanim trafią one do nowych domów, musimy się nimi odpowiednio zająć. Często przyjmujemy starsze i schorowane psy i koty, wymagające szczególnej troski – leczenia, odpowiedniego żywienia. Dzięki państwa pomocy możemy opłacić potrzeby zwierzaków. Dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do adopcji cudownych bezdomniaków – mówi Aleksandra Cukier, rzeczniczka schroniska.