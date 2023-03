Wielki Test o Wodzie. "Który ocean jest największy? Ile wody potrzeba do wyprodukowania jednej pary jeansów?"

Co było trudne? Najczęściej wskazywano pytanie: „Co to jest transpiracja?". Pewne kłopoty sprawiły też retencja wody lub pytanie o to, czy para wodna jest gazem cieplarnianym. Niektórzy chwalili się, że znali prawidłową odpowiedź na pytanie, jaka jest zawartość wody w organizmie meduzy. Dla kogo to jest oczywiste? Dla równowagi, były też pytania oceniane przez uczestników jako banalnie proste, np. który ocean jest największy.

Panią Joannę Cymerman, nauczycielkę geografii i biologii w SP 77, otoczył wianuszek jej uczniów.

– Są przekonani, że test był łatwy, ale trzy–cztery pytania stwarzały problemy. Najważniejsze, że dzieci wyszły zadowolone i uśmiechnięte. Emocji trochę było, ale jesteśmy dobrej myśli – mówiła.

Zastrzegała przy tym, że tu nie o wygrywanie chodzi, że dla uczniów to raczej okazja do sprawdzenia ogólnej wiedzy.

Gdy sprawdzano testy, uczniowie wzięli udział w autorskich zajęciach edukacyjnych, które poprowadzili eksperci z MPWiK. Elementem tych zajęć była seria prostych, ale ciekawych eksperymentów. Zadanie uczniów polegało na tym, żeby wyjaśnić, co się dzieje i przede wszystkim dlaczego. Komu się udawało odpowiedzieć lub przynajmniej wpaść na trop prawidłowej odpowiedzi, otrzymywał nagrodę.

Przy okazji eksperymentów można było przekonać się naocznie, jaki efekt daje napięcie powierzchniowe albo jak działa ciśnienie wody. Były też pytania, m.in. co to jest ślad wodny lub – bezpośrednio z nim związane – ile wody potrzeba do wyprodukowania jednej pary jeansów. Tu rozstrzał odpowiedzi był szeroki – od kilkuset, przez kilka tysięcy, do kilkudziesięciu tysięcy litrów. Uczniowie strzelali, ale widać było, że orientują się w tematyce (prawidłowa odpowiedź to 10 tys. litrów).

Wielki Test o Wodzie. Najlepszego zwycięstwo zaskoczyło

Mistrzem wiedzy o wodzie okazał się Borys Słodkiewicz z SP 83. Uzyskał 24 na 25 punktów możliwych do zdobycia. Był bezkonkurencyjny. Jak długo i w jaki sposób się przygotowywał? Opowiadał, że uczył się przez dwa tygodnie, oglądając filmiki i przeglądając książki. Notatek nie robił. Jak twierdził tuż po otrzymaniu nagrody, zwycięstwo go zaskoczyło.

Akurat on po rozwiązaniu testu i w oczekiwaniu na wyniki nie był szczególnie zadowolony. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca wręczył mu Przemysław Gałecki z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Borys otrzymał grę planszową Monopoly, zestaw edukacyjny o wartości 650 zł i bilet rodzinny do zoo (o wartości 230 zł).

Na drugim stopniu podium zameldowała się Marta Paciorek – jedna z podopiecznych pani Cymerman. Zdobyła zaledwie o jeden punkt mniej od zwycięzcy. Przygotowywała się tylko przez jeden dzień, ale regularnie uczęszcza na koło geograficzne, czyli miała mocne podstawy. W nagrodę otrzymała grę Scrabble, wspomniany zestaw edukacyjny i bilet rodzinny do zoo.

Do wyłonienia osoby na trzecim miejscu podium potrzebna była dogrywka. Wzięło w niej udział aż pięcioro uczniów – wszyscy uzyskali na teście 22 punkty. W dogrywce najlepsza okazała się Izabela Grodzka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19. Za zajęcie trzeciego miejsca otrzymała grę planszową 5 Sekund, ten sam zestaw edukacyjny i bilet rodzinny do zoo.

W teście mogli wziąć udział uczniowie klas IV–VI z wrocławskich szkół podstawowych. Łącznie w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pojawiło się 100 uczestników z 12 szkół.

Woda. Edukacja wpływa na świat

Wielki Test o Wodzie „Wyborcza Wrocław" zorganizowała wspólnie z wrocławskim MPWiK. Hasło przewodnie brzmiało: „Pojedynczo jesteśmy kroplą – razem tworzymy ocean!". Dlaczego zorganizowaliśmy tę akcję? Jesteśmy przekonani, że edukacja zmienia świat na lepsze. A w obliczu wyzwań klimatycznych wiedza o tym, jak ważną rolę odgrywa woda dla życia na naszej planecie i jak można chronić jej zasoby, nabiera szczególnego znaczenia. Wszystko wskazuje na to, że od najmłodszych pokoleń będzie zależało bardzo wiele.

MPWiK od lat angażuje się w różnego rodzaju działania edukacyjne, jak np. kampania zachęcająca do picia kranówki. Innym przykładem może być Akademia H2O, czyli program edukacji o wodzie dla wszystkich drugich klas szkół podstawowych. Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce z tak rozbudowanymi zajęciami tego typu. Oczywiście sztandarowym projektem edukacyjnym MPWiK jest jedyne w Europie Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis".