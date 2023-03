We Wrocławiu od dawna mamy górską wodę z rzek. "Picie kranówki jest ekologiczne, zdrowe i opłacalne"

Na czym polegają wspomniane oszczędności?

– Nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że przerzucając się na picie kranówki możemy zaoszczędzić nawet 1300 zł na osobę, co w przypadku czteroosobowej rodziny daje już ponad 5 tys. zł rocznie. Opłaca się? Według mnie bardzo.

MPWiK Wrocław od dawna prowadzi akcję 'Pij karanówkę' fot. Materiały prasowe

To nie wszystko. Wybierając kranówkę, w ciągu roku „zaoszczędzimy" środowisku 26 kilogramów plastiku. Już nie wspomnę o tym, jak wdzięczny będzie nam kręgosłup – gdy opuścimy noszenie ciężkich zgrzewek wody. Nie wolno też zapominać, że do produkcji jednej, litrowej plastikowej butelki – takiej, którą kupujemy w sklepie - potrzeba aż 3 litrów wody. Nie mówiąc o tym, że utylizacja takiej butelki kosztuje kolejnych kilkadziesiąt groszy. Przecież to kompletne szaleństwo. Dlatego tak ważne jest dla nas budowanie świadomości opartej na faktach. Wszystko po to, by zmieniać nasze niezbyt mądre codzienne nawyki. Przecież doskonałą wodę z kranu każdy z nas ma w zasięgu ręki.

Jest zainteresowanie wymianą na tritanowe butelki?

– W ubiegłym roku już na godzinę przed rozpoczęciem ekologicznej wymiany na pl. Solnym pojawiła się długa kolejka chętnych do udziału w ekologicznej wymianie. Udało się nam zebrać blisko 5 tys. plastikowych opakowań, które przekazaliśmy do recyklingu. Zakrętki z butelek trafiły do Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. W tym roku znowu podejmiemy to wyzwanie. Pokażemy naszym mieszkańcom i mieszkankom, że wybór butelki wielorazowego użytku to po prostu szansa na lepszą przyszłość i musimy z niej skorzystać.

Skalę zanieczyszczenia środowiska plastikiem zobrazuje także instalacja, która w Światowym Dniu Wody stanie na placu Solnym. Tam też stanie nasz beczkowóz i water truck, z którego będziemy częstować kranówką. Będzie także wystawa opowiadającą o historii plastiku, która rozpoczyna się od dobrych intencji jego wynalazcy. Co poszło nie tak, pokażemy na ekspozytorach. Opowiemy także o kampanii edukacyjnej #PijKranówkę, realizowanej przez MPWiK od paru lat.

Właściwie dlaczego MPWiK tak angażuje się w działania edukacyjne?

– Na co dzień rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, ale przecież każdego dnia odczuwamy zmiany klimatyczne. Musimy sobie uświadomić, że jeśli teraz nic nie zrobimy, żeby je przyhamować, to zaprzepaścimy przyszłość naszych dzieci i wnuków. Wiemy, że praca nad zmianą postaw jest niezwykle trudna i długotrwała. Jednak jest to nasza powinność wobec kolejnych pokoleń. Dlatego we wrocławskim MPWiK kładziemy ogromny nacisk na edukację ekologiczną. To jeden z naszych fundamentów, oczywiście oprócz produkcji wody i oczyszczania ścieków.

Jeśli mówimy o edukacji, to naszym flagowym, edukacyjnym projektem jest jedyne w Europie Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis". Tutaj na co dzień opowiadamy o każdym, nawet najmniejszym aspekcie ze słowem „woda" w roli głównej. W tym miejscu, co roku, setki tysięcy ludzi z całego świata dowiadują się, skąd woda wzięła się na naszej planecie, jak ważna jest dla naszego życia oraz co robić, aby jej nie zabrakło w przyszłości.

Jakie jeszcze działania prowadzicie?

- Naszym najmłodszym dzieckiem jest Akademia H2O. To dzięki naszym ekspertom i ekspertkom Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce z tak kompleksowym programem edukacji o wodzie we wszystkich drugich klasach szkół podstawowych. Dzieci jednocześnie z nauką pisania i czytania uczą się szacunku do wody. Wierzymy, że młodzi wrocławianie staną się ambasadorami szacunku do środowiska w świecie. Za kilkanaście lat to właśnie te dzieci będą rządzić naszymi miastami czy państwami i zależy nam na tym, żeby podejmowały mądre decyzje. Dlatego dzielimy się wiedzą z innymi. Już teraz dzieci w gminie Czernica również realizują projekt Akademia H2O, który wspólnie dostosowaliśmy do ich potrzeb. Rozmowy w sprawie współpracy w tym zakresie prowadzimy już też z kolejnymi gminami.

Światowy Dzień Wody we Wrocławiu fot. Materiały prasowe

I wreszcie nasz znak rozpoznawczy, z którego jestem niezwykle dumny. Coś, co ma szansę zmienić nie tylko nasze nawyki, ale i sposób myślenia, czyli kampania społeczna #PijKranówkę. To projekt, który ma przekonać do ekologicznych zmian i życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, a równocześnie pokazać, że to się po prostu opłaca każdemu z nas.

Dlatego jesteśmy obecni z wrocławską kranówką wszędzie tam, gdzie są wrocławianie i wrocławianki. Podczas imprez sportowych: od maratonu, przez żużel, a na blind footballu skończywszy. Z kranówką jesteśmy także podczas imprez kulturalnych, festiwali, koncertów czy wystaw sztuki.

Dbamy nie tylko o dorosłych i dzieci, ale także o seniorów, czyli grupę najbardziej narażoną na niedobór wody w organizmie. To właśnie Hydropolis jest wyjątkowym miejscem, gdzie opowiadamy o wodzie, łącząc zmysły, nauki i pokolenia. Zapraszam też na stronę www.pijkranowke.pl, na której przedstawiamy fakty i mity o wodzie kranowej, a także informacje o zaletach kranówki.

Spotykacie się z wrocławianami na festynach i innych wydarzeniach. Co mówią o kranówce? Często spotykacie się z wątpliwościami dotyczącymi jej jakości?

– W ciągu czterech lat prowadzenia naszej akcji dotarliśmy bezpośrednio do blisko miliona odbiorców, a pośrednio do ponad 8 milionów. Wrocławianie i wrocławianki są mądrzy, co do tego nie mam wątpliwości. A teraz dodatkowo będą nie tylko mądrzy, ale i modni. Bo przecież ekologia jest w modzie. Gdybyśmy wszyscy we Wrocławiu zrezygnowali z picia wody w plastikowych, jednorazowych butelkach i wybrali kranówkę, to w naszych kieszeniach rocznie zostałoby blisko 100 milionów złotych. Jestem przekonany, że warto prowadzić taką akcję.

W kampaniach zajmujemy się przede wszystkim procesem zmian postaw. Dzisiaj jesteśmy dumni, że dzięki naszym akcjom co czwarty mieszkaniec Wrocławia wybiera kranówkę zamiast wody butelkowanej, a kolejne 35 proc. sięga po nią kilka razy w tygodniu. To pokazuje, że prowadzone przez nas działania przynoszą skutek. Może nie jest to idealny wynik, ale małymi krokami konsekwentnie idziemy do przodu.

Spotkania z mieszkańcami to dobry czas na wyjaśnienie wielu kwestii związanych z naszym flagowym produktem – wodą, ale także wciąż żywymi mitami, jak np. obawy o obecność kamienia w wodzie. A ten kamień to przecież nic innego jak drogocenne minerały, które tak chętnie suplementujemy, zostawiając w aptekach sporo pieniędzy. Woda z kranu posiada często więcej minerałów niż woda butelkowana i kosztuje mniej niż 1 grosz. Wciąż pokutuje też strach przed chlorem, oczywiście związki chloru są i to bardzo potrzebne – zabezpieczają wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem. Natomiast ilość chloru w wodzie jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody. Taka dawka jest bezpieczna dla człowieka i praktycznie niewyczuwalna. I do tego fluor – to kolejna legenda, już od 30 lat woda w sieci nie jest fluoryzowana. Na koniec jeszcze jeden mit do obalenia związany z pochodzeniem wody – Odra przestała być głównym źródłem wody dla Wrocławia na przełomie XIX i XX wieku. We Wrocławiu pijemy górską wodę z Nysy Kłodzkiej i Oławy.

Podczas Światowego Dnia Wody będzie można wymienić opakowania z plastiku na tritanową butelkę fot. Materiały prasowe

Warto w tym miejscu także wspomnieć o prawdziwych prekursorach picia wody z kranu i życia w duchu less waste – naszych babciach i dziadkach. Jak sięgamy pamięcią czy też słyszymy w wielu opowieściach, wody w plastiku nie było. A używanie opakowań wielorazowych było podstawą funkcjonowania każdej rodziny. Dlaczego nie warto wrócić do sprawdzonych rozwiązań? Zamiast przeciążać kręgosłup, dźwigając wodę w plastikowych opakowaniach, wystarczy, że podstawimy szklankę pod kran.

Jakie działania edukacyjne planujecie na przyszłość? Pojawiają się może jakieś nowe potrzeby w tym względzie?

– Stale szukamy nowych pomysłów, staramy się dopasować do trendów i odpowiadać na potrzeby współczesnego świata. Chcemy dotrzeć z misją edukacyjną do każdego, niezależnie od wieku. Zależy nam przede wszystkim na szerzeniu świadomości i przekazywaniu wiedzy, która mamy nadzieję, że zaowocuje lepszym jutrem dla przyszłych pokoleń. Oczywiście będziemy kontynuować i rozwijać realizowane dotąd projekty społeczne, jak kampania #PijKranówkę czy #SzanujWodę, Akademię Przyjaciół Wody i Akademię H2O.

W swojej ofercie zarówno MPWiK, jak i Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis ma przestrzeń do tego, aby realizować śmiałe projekty dla różnych grup społecznych. Działamy na zasadzie naczyń połączonych. MPWiK oferuje wrocławianom i wrocławiankom doskonały produkt w postaci wody – czystej, zdrowej i pełnej minerałów. Z kolei Hydropolis to kopalnia wiedzy o najcenniejszej i jednocześnie najbardziej tajemniczej substancji na Ziemi – wodzie.

Jeszcze w tym roku planujemy zrealizować podcasty z udziałem ekspertek i ekspertów, w których będziemy poruszać „palące" tematy związane z wodą. Oczywiście to nie wszystko, ale wszystkiego zdradzić nie mogę. Na pewno będzie o nas jeszcze głośno, i nie tylko w Światowy Dzień Wody.