Trzeba dodać, że hospicja dla dorosłych nie przyjmują małych pacjentów. Krewni też nie zawsze są w stanie podjąć się takiej opieki, choćby dlatego, że to oznacza zajęcie przez 24 godziny na dobę, nieraz wymaga też określonych umiejętności pielęgnacyjnych czy obsługi sprzętu medycznego. Mało kto jest przygotowany na takie wyzwanie. To ważne: mówimy tutaj o dzieciach terminalnie, przewlekle lub nieuleczalnie chorych.

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Działają z opieką wytchnieniową

Opisana powyżej historia miała miejsce osiem lat temu. Jak opowiadają w fundacji, zmotywowała ich do podjęcia decyzji, by stworzyć możliwość opieki wytchnieniowej na Dolnym Śląsku. Bo już wcześniej doskonale zdawali sobie sprawę, że sytuacji, kiedy trzeba rodziców wyręczyć, jest więcej. To różnego rodzaju zdarzenia losowe, ale też konieczność załatwienia codziennych spraw, podreperowania kondycji psychicznej czy potrzeba odpoczynku.

Rodzice są na co dzień niezwykle obciążeni pod względem zarówno psychicznym, jak i fizycznym. W stopniu trudnym do wyobrażenia dla osób, które tego rodzaju doświadczeń nie mają. Nawet krótki odpoczynek jest im niezbędny, żeby zapewnić swoim dzieciom jak najlepszą opiekę. A przecież są też sprawy urzędowe czy własne problemy zdrowotne, które nieraz nie powinny czekać.

– Narodziny nieuleczalnie chorego dziecka zmieniają życie całej rodziny. Czas, obowiązki, odpowiedzialność podporządkowane są zabiegom, rehabilitacji, pielęgnacji, karmieniu. Pielęgniarki, rehabilitanci z hospicjum przychodzą do naszego podopiecznego i wychodzą do kolejnych obowiązków. Rodzice są z dzieckiem cały czas. I dlatego miejsce, gdzie mogą oni bez obaw przywieźć swoje dziecko, zostawić na kilka czy kilkanaście dni po to, by samemu odpocząć, nabrać sił, jest tak ważne – podkreśla Beata Hernik, prezes Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

I dodaje: – Wiele się mówi o wypaleniu zawodowym, ale dopiero od niedawna w Polsce mówi się o wypaleniu opiekunów zajmujących się bliskimi w nieuleczalnej chorobie. My już nie mówimy, ale działamy.

Beata Hernik-Janiszewska Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Wyborcza.pl

Od maja 2018 r. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci realizuje projekt Per Aspera ad Astra, polegający na doraźnej opiece wytchnieniowej w domach pacjentów. Uruchomiła również ośrodek zapewniający taką opieką w Żmigrodzie, w obiekcie wyremontowanym i udostępnionym przez powiat trzebnicki. To ostatnie działanie było możliwe dzięki trzyletniemu projektowi unijnemu Amor Vincit Omnia, który jednak zakończy się we wrześniu 2023 r.

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Światy wyczarowane

Dlatego celem numer jeden fundacji była budowa własnego stacjonarnego i stałego ośrodka tego rodzaju. W 2020 r. rozpoczęły się prace w budynku na wrocławskich Sołtysowicach. Polegały na przebudowie istniejącego obiektu wraz z dobudową dwupiętrowego segmentu i obecnie są już finalizowane. Teraz trwa wykańczanie i aranżacja wnętrz – w sumie jest to ok. 1,5 tys. m kw. powierzchni.

Jak będzie wyglądać ośrodek? Zaplanowano tu pokoje z łazienkami, zaplecze kuchenne, pomieszczenia szkoleniowo-edukacyjne z salą konferencyjną, przestrzeń dla rehabilitacji, a także pokoje integracyjne. Przy budynku powstanie teren rekreacyjny, ogród sensoryczny oraz parking.

Wnętrza domu projektują studenci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Każdy z ośmiu pokoi przypisali innemu zwierzęciu. Są tam miś, foka, wiewiórka, kot, tygrys, lama, żyrafa i pingwin. W ten sposób każdy pokój się wyróżnia i stanowi jakby osobny świat. Autorzy poszczególnych projektów zostaną podpisani jako czarodzieje, którzy je wyczarowali.

Każdy z ośmiu pokoi przypisali innemu zwierzęciu. Na zdjęciu pokój żyrafy fot. Materiały prasowe

– Pokój tygrysa może być w żywych kolorach, z elementami haptycznymi, ruchomymi, z kolei pokój kota powinien być wyciszający, co jest związane ze stanem, w jakim będą podopieczni hospicjum trafiający do konkretnego pokoju. To zresztą było nadrzędnym kryterium w pracy – dla kogo są te przestrzenie. I nie chodziło tu tylko o sam układ pokoju, ale też o kolorystykę, zastosowane materiały, intensywność grafiki na ścianach – opowiada prof. Marta Płonka z ASP, prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Fundacja poszukuje sponsorów, którzy sfinansują realizację autorskich projektów.

– Natomiast jeśli się nie uda, to zachęcamy każdego do wpłaty choćby symbolicznej kwoty, aby urzeczywistnić te bajkowe projekty – mówi Marta Golnik, odpowiedzialna w organizacji m.in. za pozyskiwanie funduszy.

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. To będzie Kokoszka

Dzieci będą przebywać w ośrodku czasowo, od dwóch dni do trzech tygodni, w zależności od tego, jakie są potrzeby rodziców. Podczas pobytu będą otoczone stałą i wyspecjalizowaną opieką pielęgniarską, lekarską, psychologiczną oraz rehabilitacyjną. Co ważne, pobyt dziecka w ośrodku będzie całkowicie bezpłatny.

Jak informuje fundacja, do tej pory dzięki darczyńcom i podatnikom udało się zgromadzić w sumie 3,5 mln zł środków własnych, które zostały przeznaczone na budowę Domu Opieki Wyręczającej. Poza tym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przyznała na ten cel dotację w wysokości 7 mln zł, a Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2022 r. przekazał jej łącznie 3,2 mln zł ze środków PFRON.

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci działa na terenie całego Dolnego Śląska. Jest to hospicjum domowe. To znaczy, że jego podopieczni pozostają w otoczeniu bliskich i w swoim znajomym środowisku. Lekarze, pielęgniarki i psycholodzy fundacji opiekują się dziećmi w ich domach.

Fundacja wspiera obecnie łącznie ponad 280 rodzin. Wśród jej podopiecznych są niemowlęta i kilkulatki oraz nastolatki, a także młodzi dorośli, czyli osoby do 35. roku życia. Dzieci jest jednak najwięcej.

Poza hospicjum domowym fundacja prowadzi również hospicjum perinatalne, grupę wsparcia dla rodzin w żałobie, specjalistyczną przychodnię dla nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci oraz centrum rehabilitacji społecznej. Dla domu opieki wyręczającej na Sołtysowicach została już wybrana nazwa – Kokoszka.