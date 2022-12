Rak chadza wspak. Badania profilaktyczne zrobiło ponad 13 tys. Dolnoślązaków, czy kolejni będą mieli na to jeszcze szansę?

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia szansę na bezpłatne badanie pod kątem raka szyjki macicy dostały mieszkanki Prusic w powiecie trzebnickim. Cytobus, czyli gabinet ginekologiczny na kółkach, od 8 marca do 21 grudnia odwiedził ponad 50 lokalizacji przejeżdżając ponad 2,5 tys. km po Dolnym Śląsku. Był m.in. w Sycowie, Miękini, Jelczu Laskowicach, Wałbrzychu, Kątach Wrocławskich, Kobierzycach, Jordanowie Śląskim, Głogowie, Sobótce, Świdnicy. Dojechał też to takich małych miejscowości jak Borzygniew w gminie Mietków i Nielubi w gminie Żukowice.

We Wrocławiu parkował przy Hali Stulecia podczas targów ślubnych, mieszkań, giełdy staroci, pokazów fontanny multimedialnej czy Kongresu Kobiet. Kilka razy stawał pod Urzędem Marszałkowskim, także - na parkingu Komendy Wojewódzkiej Policji, przy NFZ przy ul. Traugutta, centrach handlowych, na terenie zoo, czy pl. Solnym.

W niedzielę, 27 listopada stał przy Hali Orbita gdzie rozgrywano mecz piłki ręcznej mężczyzn Śląsk Wrocław - Nielba Wągrowiec. To tu z cytobusa skorzystała Magdalena Olechowska: - Warunki komfortowe, badanie profesjonalne - oceniła i opowiadała, że regularnie korzysta z prywatnej służby zdrowia, ale do przyjazdu na Wejherowską przekonało ją Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmunologii i Hematologii organizujące akcję Rak Chadza Wspak.

Możliwość wykonania bezpłatnych badań chwalą także zaangażowane firmy, m.in. Toyota.

Nowotwory. Darmowe badania chwalą firmy, m.in. Toyota

Cytobus przy ul. Wejherowskiej nie pojawił się przypadkiem. Śląsk Wrocław Handball został partnerem akcji DCOPiH, zachęcając kibiców na swojej stronie internetowej do skorzystania z badań. Nie przypadkiem bezpłatne badania mogły zrobić też panie pracujące w Toyocie.

Dariusz Mikołajczak, prezes TMMP: - Troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest w DNA Toyoty, osobiście daję przykład angażowania się w działania prozdrowotne, pragnę pokazać, że dla każdego z nas zdrowie to cenny dar. Jeśli mamy możliwość pozytywnego wpływania na zdrowie czy środowisko - powinniśmy to robić.

Firm z takim podejściem było więcej. Karolina Kamińska z działu profilaktyki i strategii onkologicznej DCOPiH wyliczała, że dzień zdrowia dla pracowników zrobiły też: Viessman, Whirlpool, WSSE Invest Park, Hasco-Lek: - Firma Raben zaprosiła nas do realizacji warsztatów z nauki samobadania. Takie wsparcie ze strony pracodawców cieszy ogromnie.

Tomasz Sobczyński, kierownik działu BHP TMMP: - Kampania Rak Chadza Wspak, połączona z dojazdem cytobusa idealnie wpisała się w nasze potrzeby. Tylko jednego dnia z badań skorzystało ponad 200 pracowników i ich bliskich. Cieszę się, że w styczniu cytobus ponownie zawita przy wałbrzyskiej Toyocie - nasza w tym głowa, żeby z akcji skorzystało jak najwięcej osób. Jesteśmy za.

Zainteresowanie cytobusem było spore. Wykonano w nim blisko 1200 badań podczas 52 wyjazdów, a razem z tymi stacjonarnymi - zrobiono blisko 3300 cytologii. Jakie były wyniki?

Paweł Zawadzki, wicedyrektor DCOPiH ds. rozwoju: - 185 pań miało dodatni wynik, prawie 100 zostało skierowanych do dalszej diagnostyki.

Przedstawiciele DCOPiH nie mają wątpliwości, że takie badanie może uratować życie. Statystyki nie są optymistyczne - rak szyjki macicy pod względem zachorowalności jest trzecim nowotworem ginekologicznym, a szóstym w ogóle u kobiet. Powód? Brak wiedzy, niechęć do badań, obawa, wstyd. Tymczasem wczesna diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia dają niemal stuprocentową gwarancję powrotu do zdrowia.

Trzeba na nią poświęcić 10 minut. To wystarczy, by z szyjki macicy pobrać komórki nabłonka, które po odpowiednim przygotowaniu i zabarwieniu są oceniane pod mikroskopem, zgodnie z europejskimi standardami przez dwóch histopatologów.

Dolnoślązacy coraz chętniej się badają, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.

Dolnoślązacy zbadali nowotwory, ale potrzeb jest więcej

Kampania Rak Chadza Wspak wystartowała we wrześniu. Jej ambasadorką została aktorka Małgorzata Socha zachęcając na Instagramie do darmowych badań w kierunku raka szyjki macicy, piersi lub jelita grubego: "Profilaktyka daje szansę na długie życie". Nie tylko ona była aktywna. DCOPiH zorganizowało w sieci akcję społeczną #zadzieramkieceilece, która zachęcała do badań cytologicznych i angażowała internautów. Włączyły się w nią m.in. dziennikarka Dorota Gardias i youtuberka Kasia Gandor.

Na Dolnym Śląsku rocznie nowotwór jelita grubego jest diagnozowany u blisko 1,5 tys. osób, większość zgłasza się do lekarza późno, kiedy szanse na wyleczenie są niewielkie. Najczęściej rozwija się on na podłożu polipów gruczołowych i od pierwszych zmian w błonie śluzowej jelita grubego do raka upływa ok. 7-10 lat. Początkowo choroba nie daje żadnych objawów. W efekcie ponad 65 proc. pacjentów zgłasza się do leczenia w trzecim i czwartym stopniu jej zaawansowania.

W kampanii Rak Chadza Wspak wydano 4 tys. takich testów kobietom i mężczyznom, do dalszej diagnostyki z wynikiem dodatnim skierowano 236 osób. Po mammografii wykonywanej stacjonarnie, z blisko 5900 kobiet 373 wymagały dalszej diagnostyki celem potwierdzenia charakteru zmian.

Co te statystyki oznaczają?

- Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem, co potwierdza fakt, że wyczerpaliśmy całą pulę badań przeznaczonych do realizacji, w ramach profilaktyki raka jelita grubego - podsumowuje Paweł Zawadzki. - To pokazuje, jak bardzo potrzebne są takie działania.

Tego samego zdania jest wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Krzyżanowski, odpowiedzialny w regionie za służbę zdrowia: - Kampania społeczna Rak Chadza Wspak to bardzo ważna i potrzebna inicjatywa. Zdrowie naszych mieszkańców to dla nas kwestia priorytetowa, dlatego zawsze bardzo chętnie angażujemy się w działania zmierzające do jego poprawy. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i poparciem naszych mieszkańców. Mam wielką nadzieję, że z roku na rok będziemy wykonywać coraz więcej badań. Naszym głównym celem jest zmniejszenie liczby osób, które chorują i umierają na nowotwory do poziomu osiągniętego w krajach, które przodują w tym zakresie. Wierzymy, że przyjdzie taki czas, że nie będziemy już musieli leczyć zbyt późno zdiagnozowanych chorób, kiedy szanse na całkowite wyleczenie są już niewielkie.

Samorząd Dolnego Śląska był partnerem akcji, tak jak NFZ. Patronami: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Fundacja Onkologika, Pracodawcy Zdrowia, Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, Fundacja Pokonaj Raka, Fundacja na rzecz Medycyny Rodzinnej i Stowarzyszenie Kilometry Pomocy.

Łukasz Sendecki, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: - Profilaktyka jest podstawą naszego bezpieczeństwa zdrowotnego. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje szereg programów badań profilaktycznych, dzięki którym choroby – również onkologiczne – mogą być wykryte na wczesnym etapie. Każdy z tych programów jest skierowany do populacji najbardziej zagrożonej zachorowaniem na dany nowotwór. Cały czas zachęcamy do regularnego wykonywania mammografii, cytologii i kolonoskopii. Badania te są bezpłatne, łatwo dostępne i nie wymagają skierowania, a jednak jako pacjenci często nie wykorzystujemy w pełni ich potencjału. Powinniśmy zmienić sposób myślenia o zdrowiu z reaktywnego, czyli intensywnego leczenia choroby, na proaktywny – myślenie i dbanie o zdrowie zanim coś się wydarzy. Dzięki temu nie tylko będziemy cieszyć się długim i zdrowym życiem, ale także jako społeczeństwo będziemy ponosić mniejsze koszty leczenia chorób nowotworowych.

Bezpłatne badania także w 2023 roku. „Rozszerzymy zestaw badań profilaktycznych o inne programy".

Z oferowanych przez DCOPiH badań skorzystało w tym roku ponad 13 tys. Osób. Organizatorzy chcą kontynuować kampanię także w nadchodzącym 2023 roku rozszerzając inicjatywę o inne badania.

Paweł Zawadzki: Nadal będziemy chcieli głośno promować cytobus i pozostałe programy profilaktyczne. Na pewno rozszerzymy zestaw badań profilaktycznych o inne programy, np. realizowany przez nas program Niskodawkowej Tomografii Płuc, a także w ramach profilaktyki raka jelita grubego, wznowiony zostanie program kolonoskopii, czekamy tak naprawdę już tylko na oficjalne uruchomienie programu przez NFZ. Dziękuję wszystkim partnerom, ambasadorom, przedstawicielom firm i instytucji oraz Samorządowi Województwa Dolnośląskiego – za wsparcie i zaangażowanie. Dziękuję także pracownikom DCOPiH – bez których nie udałoby się tak sprawnie przeprowadzić akcji.

Szczegółowe informacje na temat kampanii i działań planowanych na nadchodzący rok dostępne są na stronie kampanii: rakchadzawspak.pl.