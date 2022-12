Kampania #RakChadzaWspak. "Profilaktyka daje szansę na długie życie"

Kampania #RakChadzaWspak. Pacjenci na leczenie trafiają za późno

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2021 r. cytologię wykonało jedynie 12,81 proc. kobiet kwalifikujących się do badania (99,6 tys. spośród 777,3 tys.). Rak jelita grubego każdego roku dotyka w Polsce blisko 18,5 tys. osób i zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn jest jednym z trzech najczęściej występujących nowotworów. Z kolei rak szyjki macicy to trzeci co do częstości występowania nowotwór u kobiet oraz czwarta przyczyna zgonów nowotworowych kobiet na świecie.

Debata o kampanii RakChadzaWspak realizowana przez DCOPiH. Od lewej: prof. Rafał Matkowski, Paweł Zawadzki, Marcin Krzyżanowski, prof. Marek Bębenek, lek. med. Michał Maciejewski fot. materiały prasowe

– Dane, które docierają ze szpitali, pokazują, że pacjenci na leczenie często trafiają zbyt późno – w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Dlatego też zdecydowaliśmy o realizacji wspólnej kampanii promującej profilaktykę – podkreśla Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. – To ważne, ponieważ nowotwór jelita grubego czy szyjki macicy bardzo często rozwija się przez długi okres, nie dając żadnych objawów. O raku jelita grubego mówi się nawet, że to cichy zabójca.

Dolnoślązacy szansę na darmowe badania i przedłużenie sobie życia na kolejne długie lata dostali pod koniec września. To wtedy wystartowała kampania Rak Chadza Wspak i w trasę po regionie wyjechał cytobus, czyli mobilny gabinet ginekologiczny wyposażony w nowoczesny sprzęt kupiony w ubiegłym roku przez DCOPiH z dotacji pochodzącej z budżetu państwa i samorządu województwa dolnośląskiego. Był już m.in. w Głogowie, Sobótce, Świdnicy, w gminie Jerzmanów, Jordanowie Śląskim, Legnicy, gminie Żukowice oraz w wielu miejscach we Wrocławiu. Badanie w cytobusie trwa niespełna 10 minut, jest bezpieczne i bezbolesne.

Zawadzki: – Zapraszamy na nie panie w przedziale wiekowym 25–59 lat. Badania mammograficzne odbywają się w wybranych placówkach w całym województwie i mogą z nich skorzystać panie w wieku 50–69 lat. Natomiast badania w kierunku wykrywania raka jelita grubego będzie można wykonać do 10 grudnia. Takie badanie powinny wykonać osoby w wieku 50–65 lat.

Na każde z tych bezpłatnych badań można się umówić bez skierowania i bez wychodzenia z domu poprzez stronę www.rakchadzawspak.pl/badania. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 71 368 95 65.

Kampania #RakChadzaWspak. Rakowi można zapobiegać

Magdalena Kozioł: Rak szyjki macicy pod względem zachorowalności jest trzecim nowotworem ginekologicznym, a szóstym w ogóle u kobiet. Czy można mówić o jakichś predyspozycjach?

Dr Marcin Jędryka*: Predyspozycje do rozwoju tego nowotworu mają przede wszystkim kobiety, które nie badają się ginekologicznie. Dodatkowymi czynnikami ryzyka są: promiskuityzm, czyli częsta zmiana partnerów, co sprzyja propagacji infekcji HPV, nikotynizm, stany zapalne pochwy i szyjki macicy, duża rodność i antykoncepcja hormonalna. Postać przednowotworowa raka szyjki macicy nie ma objawów klinicznych. W dalszym przebiegu choroby pojawiają się acykliczne krwawienia z dróg rodnych, krwawienia kontaktowe, cuchnące upławy, bóle podbrzusza.

Czy nowotwór ten jest wyleczalny?

– Tak. W przypadku stanów przednowotworowych wykrywanych dzięki badaniom cytologicznym nawet w 100 proc. W niskim stopniu zaawansowania jest wyleczalny w ponad 90 proc. przypadków. Jednak w kolejnych stadiach choroby odsetek przeżyć sukcesywnie spada. Dlatego najlepszym sposobem zapobiegania rozwinięciu się tego nowotworu są okresowe badania profilaktyczne: cytologia powtarzana co trzy lata.

Po Dolnym Śląsku jeździ specjalny, mobilny punkt diagnostyczny – cytobus, który umożliwia paniom z najdalszych zakątków województwa wykonanie bezpłatnego badania. Jego dokładna trasa podana jest na stronie kampanii. A gdzie jeszcze, poza nim, można się przebadać?

– Zarówno starsze, jak i młodsze panie mogą wykonywać nieodpłatne badanie cytologiczne w poradni ginekologicznej mającej umowę z NFZ. Przed badaniem cytologicznym należy unikać stosunku w okresie poprzedzającym pobranie wymazu lub przesunąć jego termin w przypadku wystąpienia krwawień (plamień) lub obfitych upławów zapalnych. Rakowi szyjki macicy można zapobiegać również za pomocą profilaktyki pierwotnej, tj. szczepień przeciwko HPV skierowanym głównie do młodej populacji obydwu płci, która nie rozpoczęła współżycia, czyli w wieku 11–13 lat.

Kampania RakChadzaWspak realizowana przez DCOPiH. fot. materiały prasowe

Rocznie na Dolnym Śląsku nowotwór jelita grubego diagnozowany jest u blisko 1,5 tys. osób. Większość niestety zgłasza się do lekarza za późno, kiedy szanse na wyleczenie są niewielkie. Dlaczego tak się dzieje?

Prof. Marek Bębenek**: Rak jelita grubego jest nowotworem bardzo przewlekłym. Najczęściej rozwija się na podłożu polipów gruczołowych i od pierwszych zmian w błonie śluzowej jelita grubego do raka upływa ok. 7–10 lat. Początkowo choroba nie daje żadnych objawów. W efekcie ponad 65 proc. pacjentów zgłasza się na leczenie w trzecim i czwartym stopniu jej zaawansowania. W tej fazie leczenie jest trudne i nie przynosi spodziewanych efektów. Ale można byłoby to zmienić, gdyby rozpowszechniona została idea badań kolonoskopowych. Częstość występowania tego nowotworu wzrasta znacząco po 50. roku życia. Wtedy należy wykonać kolonoskopię i usunąć istniejące polipy. To najlepsza profilaktyka.

Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Czego nie powinniśmy bagatelizować?

– Dysfunkcji przewodu pokarmowego, jakiegoś nieokreślonego bólu i krwi w stolcu. Utajona w kale niestety nie zawsze jest widoczna, dlatego warto przynajmniej raz na kilka lat wykonać specjalistyczny test. Takie badanie powinny zrobić osoby: powyżej 50 lat – nawet jeśli nie miały w rodzinie zachorowania na ten nowotwór; w wieku 40–49 lat, kiedy u rodziców lub rodzeństwa stwierdzono nowotwór; w wieku 25–49 lat, jeśli u ich trzech bliskich krewnych wystąpiły nowotwory jelita grubego.

Gdzie się zgłosić?

– W ramach kampanii społecznej Rak Chadza Wspak badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. Wystarczy zadzwonić do Centrum Onkologii pod numer 71 368 92 54, potem wypełnić ankietę i odebrać test do samodzielnego wykonania w domu, a po jego przeprowadzeniu dostarczyć test do Centrum Onkologii. Wynik pozwala zakwalifikować osobę do kolonoskopii, która nie jest przyjemnym badaniem, ale może uratować życie. Badania można wykonać do 10 grudnia br. Rak jelita grubego to drugi pod względem częstotliwości występowania nowotwór u kobiet, trzeci u mężczyzn, a statystki zachorowań rosną mniej więcej o kilka procent rocznie. Zachęcamy do regularnego kontrolowania własnego zdrowia. To najlepszy sposób, aby żyć dłużej w dobrej formie.

* Dr Marcin Jędryka, specjalista ginekologii onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

** Prof. Marek Bębenek, kierownik Centrum Nowotworów Przewodu Pokarmowego, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym samorządu województwa dolnośląskiego. Więcej informacji: www.RakChadzaWspak.pl.