Wcześniej Europejski Zielony Ład przedstawi Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu. Następnie Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich SA, zaprezentuje zielone rozwiązania komunikacyjne oraz sposoby na to, jak koleje mogą pomóc odkorkować Wrocław.

Dlaczego wyzwania związane z klimatem to ważny temat? Prof. Izabela Sówka z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, dyrektorka Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu Politechniki Wrocławskiej: - Naukowo udowodnione jest, że mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi, które zaczynają nabierać charakteru nieodwracalnego, a jest to związane z życiem na ziemi. Mówiąc o zmianach klimatycznych, musimy mieć świadomość m.in. procesów ograniczenia bioróżnorodności, czyli wymierania gatunków i roślin, ale też w zakresie komfortu naszego życia, chociażby wpływu fal upałów na nasze zdrowie. Dodatkowym aspektem są zjawiska związane z ulewnymi deszczami, straty materialne w ich konsekwencji, ale także susze. Możemy w przyszłości nie mieć dostępu do tego, co dziś jest dla nas podstawowe do życia - wody pitnej. Musimy wypracować pewne zachowania adaptacyjne związane z tymi zjawiskami, czyli np. rozwinąć infrastrukturę zieloną, pozyskiwać wodę deszczową itd. Równolegle mówimy o transformacji energetycznej, o tym, w jaki sposób używać czy stosować odnawialne źródła energii po to, żeby nie tworzyć dodatkowych zagrożeń środowiskowych.

Przykłady dobrych praktyk można mnożyć. Wśród inicjatyw i projektów Politechniki Wrocławskiej na rzecz klimatu można wyróżnić trzy obszary: związane z organizacją życia i pracy uczelni, edukacyjno-dydaktyczny i działalność naukową pracowników uczelni, doktorantów i studentów.

Między uczelniami zostało podpisane porozumienie, by pozyskiwać i wykorzystywać zieloną energię. Na budynku D-1 energia pozyskiwana poprzez panele fotowoltaiczne wspomaga działalność uczelni. Akademiki politechniki poddawane są termomodernizacji. Rozbudowywana jest infrastruktura rowerowa. Kampania "Oszczędzaj z PWr" pokazuje, jak zmniejszać ilość zużywanej energii. Oferta dydaktyczna obejmuje nowe kierunki studiów, związane z ochroną klimatu. Jeden z takich kierunków powstał na Wydziale Inżynierii Środowiska - ochrona klimatu i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy prowadzone są przez internet, poprzez rejestrację na: konferencjazapisy.webankieta.pl. Będzie transmitowana online.

"Konferencja dla klimatu. Nauka - Biznes - Samorząd". Program wydarzenia

11-11.10 Powitanie przez redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej Wrocław" Leszka Frelicha

11.10- 11.25 Europejski Zielony Ład

Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu

11.25-11.40 Zielone rozwiązania komunikacyjne, czy koleje mogą być pomocne w odkorkowaniu Wrocławia?

Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich SA

11.40-13.10 Debata pt. "Klimat - działania, wyzwania, przyszłość". W debacie wezmą udział:

- Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urząd Miejski Wrocławia

- dr hab. Agnieszka Tubis, prof. uczelni, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

- Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

- Mariusz Wawer, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w 3M.

Debatę poprowadzi Ilona Niebał - dziennikarka Gazety Wyborczej

13.10-13.25 przerwa kawowa

13.25-13.40 Akcja ekologiczna Zmieć śmieć - czyste szlaki są możliwe?

Tomasz Garpiel, Prezes Fundacji Polska górom!

13.40-14.15 Ceremonia wręczenia wyróżnień za działania na rzecz klimatu