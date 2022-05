Zacznijmy od największej uczelni, czyli Uniwersytetu Wrocławskiego. To 150 kierunków i 300 specjalności w sześciu obszarach naukowych: studiach przyrodniczych, ścisłych i technicznych, prawnych i społecznych, filologicznych i humanistycznych. Co roku najczęściej wybierane są psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, prawo, chemia i toksykologia sądowa oraz kryminologia. Na wszystkich kierunkach czeka tu łącznie aż 13 tys. miejsc.

Jakie są tegoroczne nowości? To na przykład zielona chemia na studiach I stopnia w formie stacjonarnej. Czym różni się od takiej zwykłej?

– Chemicy projektują nowe produkty zgodnie z założeniami gospodarki cyrkularnej, planując pełny cykl życia produktu od surowców odnawialnych, przez proces ich wytwarzania, po recycling lub lepiej upcycling, kiedy stają się odpadem po czasie ich użytkowania. Nowe zielone źródła energii, nowe surowce z biomasy, nowe ekologiczne produkty tzw. krótkiego czasu życia, czyli te jednorazowego użytku, ekopolimery alternatywne dla kontrowersyjnych petropolimerów to tylko niewielki wycinek chemii ratującej środowisko – opowiada prof. Jolanta Ejfler z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Eksperci od zielonej chemii będą umieli wytwarzać m.in. zdrowe kosmetyki, dodatki do żywności czy biomateriały w medycynie. Wszystko to, korzystając z produktów pozyskiwanych z natury lub takich samych, ale otrzymanych w laboratorium.

Nowości w ofercie UWr znalazły się również na studiach magisterskich: East European Jewish Studies (w jęz. angielskim) to kierunek, na który zgłaszają się kandydaci z całej Europy, do tego studia romanistyczne, EU Politics – specjalność na europeistyce (w jęz. angielskim), studia śródziemnomorskie i klasyczne czy zarządzanie informacją.

Co oferuje Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest najchętniej wybieraną przez maturzystów publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju. W języku polskim do wyboru są m.in. takie programy jak: analityka gospodarcza, gospodarka przestrzenna, informatyka w biznesie, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze czy zarządzanie i inżynieria produkcji. W języku angielskim uczelnia oferuje cztery programy: Business Informatics, Finance, International Business, Business Management.

Nowości na studiach podyplomowych to: dietetyka gerontologiczna (we współpracy z Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego), menedżer CSR, menedżer zrównoważonego rozwoju, nowoczesne technologie w finansach – FinTech, a także zarządzanie projektem IT.

Uczelnia inwestuje też w nowoczesne formy dydaktyki. Od tego roku akademickiego działa tam np. Centrum Symulacji Procesów Biznesowych. Odwzorowane są tu – również z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – realne procesy w zakładach produkcyjnych, jednostkach logistycznych, w zakładach gospodarki odpadami czy na farmie. Studenci uczą się tu podejmowania decyzji biznesowych. Jak podkreśla uczelnia, jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne, jest to pionierski obiekt w skali świata.

Poza tym na wrocławskim UE wystartował właśnie 30. nabór na studia Executive MBA (EMBA). Jest to jeden z najstarszych tego typu programów w Polsce. Dodatkowo jako jedyny w kraju daje absolwentom możliwość otrzymania tytułu magistra.

– Studia EMBA są atrakcyjne dla osób, które mają tytuł inżyniera czy licencjata oraz spore doświadczenie zawodowe, a jednocześnie chcą mieć wiedzę menedżerską i uzyskać tytuł magistra. Cieszą się one również ogromnym zainteresowaniem wśród osób, które posiadają już tytuł magistra – mówi dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, prof Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i dyrektor programu EMBA na uczelni.

Kto chciałby dostać się na takie studia, musi mieć pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim – w roli dyrektora, kierownika, lidera czy koordynatora projektu itd., może to być również własna działalność gospodarcza. Do tego potrzebny jest co najmniej stopień licencjata albo inżyniera, trzeba też zdać test wiedzy z zakresu zarządzania oraz przejść przez rozmowę kwalifikacyjną.

Nie są to standardowe studia magisterskie.

– Program jest bardzo praktyczny, zintegrowany i współprowadzony z biznesem. O wysoką jakość programu dba Rada EMBA, której przewodniczącym jest Wojciech Halarewicz, wiceprezes Mazda Europe ds. sprzedaży i obsługi klienta. Nasza kadra to zarówno nauczyciele akademiccy z doświadczeniem praktycznym, jak i praktycy posiadający doświadczenie dydaktyczne – dodaje prof. Maja Kiba-Janiak.

Podkreśla, że program na wrocławskim UE posiada prestiżowy certyfikat międzynarodowej instytucji akredytującej AMBA. Ma go niespełna 300 uczelni na świecie, a w Polsce zaledwie siedem spośród ponad 100 programów MBA.

Co proponują w Wyższej Szkole Bankowej

W Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu tegoroczna oferta jest rozbudowana o studia online i hybrydowe. Na studiach podyplomowych oraz kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich będzie można studiować niestacjonarnie hybrydowo, a kandydaci na studia magisterskie i podyplomowe mają dodatkowo do wyboru studia niestacjonarne online.

– Doświadczenie ostatnich pandemicznych lat oswoiło społeczeństwo z nowymi technologiami, co wytworzyło duże zainteresowanie studiami zdalnymi. Dlatego poszerzyliśmy ofertę studiów online i hybrydowych, a także anglojęzycznych, zaś w przypadku studiów podyplomowych proponujemy nowe kierunki międzywydziałowe – mówi dr Joanna Nogieć, kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Dodaje, że WSB to nie tylko bankowość: – Mamy dziewięć kierunków studiów licencjackich, trzy kierunki inżynierskie, pięć kierunków studiów magisterskich, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo oraz ponad 80 kierunków studiów podyplomowych i pięć programów studiów MBA – wylicza.

Kto zna angielski przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym, może wybrać specjalistyczne studia I lub II stopnia, na których wszystkie zajęcia prowadzone są w tym języku: Software Development na kierunku informatyka, International Management na kierunku zarządzanie, Business Administration na kierunku zarządzanie czy International Logistics na kierunku logistyka.

A jeśli ktoś planuje karierę mówcy lub lidera w środowisku międzynarodowym, może zwrócić uwagę na anglojęzyczne studia podyplomowe International Public Speaking and Leadership. Zajęcia prowadzą mówcy z organizacji Toastmasters International, w tym mistrz Europy i półfinalista mistrzostw świata w wystąpieniach publicznych w 2020 r.

WSB podkreśla, że ułatwieniem dla studentów, którzy chcą połączyć naukę i pracę, są zoptymalizowane plany zajęć. Na czym to polega? Nie ma tzw. okienek między zajęciami, a na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się 3–4 dni w tygodniu. Dzięki temu studenci mają czas na studia i na pracę.

Na uczelni działa kilkanaście specjalistycznych laboratoriów, których zasoby są zwirtualizowane i studenci mogą korzystać z nich online. Najnowszym jest Giant Lazer XR Lab. Jak informuje WSB, jest to jedno z najnowocześniejszych w Polsce laboratoriów bazujących na technologii wirtualnej rzeczywistości. Zajęcia mają w nim studenci kilku kierunków. Nowością jest również Centrum Lean Management, w którym studenci uczą się udoskonalania procesów produkcyjnych i usługowych.