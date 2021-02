Ewelina Bartoszewska, mama Kasi, z zawodu nauczycielka, mogłaby napisać podręcznik: „Mukopolisacharydoza III A – zespół Sanfilippo”. Albo po prostu w skrócie: „Sanfilippo”. Kto by to przeczytał?

Znalazłoby się pewnie paru ambitnych studentów medycyny, i tych czterdziestu czy pięćdziesięciu rodziców w Polsce, którzy zderzyli się z taką diagnozą. To bardzo rzadka, genetyczna choroba u dzieci i jedna z tych, których lepiej samemu nie guglać.

Sanfilippo początkowo nie widać. Kasia normalnie się rozwija, podąża za dwa lata starszą Helą, chociaż częściej łapie infekcje. Bartoszewscy przez kilka lat chodzą po specjalistach. Głównie po laryngologach - z przerośniętym trzecim migdałem i zapaleniem uszu, a w końcu przerwaną błoną bębenkową. Większość badań robią prywatnie.

Kasia Bartoszewska ma zespół Sanfilippo, bardzo rzadką chorobę genetyczną Fot. Archiwum rodzinne

Specjaliści leczą Kasię – każdy w swojej dziedzinie. A od lekarzy pierwszego kontaktu słyszą:„A które dziecko nie choruje na uszy? A dziś co drugie z atopową skórą. Problemy z trawieniem? Wyrośnie”.

Dopiero dr Beata Jędrzejczyk-Góral, neurolożka dziecięca, zwraca uwagę na objawy choroby metabolicznej, w tym postępującą nadaktywność ruchową. I wysyła rodzinę do specjalisty genetyka. Kasia ma wtedy trzy lata.

- Najbliższy termin do profesora Śmigla znajdujemy cudem na za dwa tygodnie, w Opolu – opowiada mama dziewczynki. - Przyjmuje nas z pewnym zdziwieniem, patrząc na Helenkę, potem przesuwa wzrok na Kasię. On wie od razu, stawia diagnozę w ułamku sekundy, wystarcza mu jedno spojrzenie. Pamiętam jego wyraz twarzy, bardzo poruszonej. I to pytanie: dlaczego przychodzimy tak późno.

Zdrowie. Obuchem w głowę

Diagnozę trzeba oczywiście potwierdzić badaniami. A może w grę wchodzi przeszczep szpiku? Jedną z odmian mukopolisacharydozy leczy się właśnie w ten sposób. Jednak pod warunkiem, że choroba nie zdążyła się jeszcze rozwinąć. Tato Kasi osobiście wiezie do Warszawy próbki do badań, tak będzie szybciej.

Usłyszeć diagnozę to jedno. Ale jeszcze gorzej zobaczyć to na piśmie. Czarno na białym. Nieodwołalne. Kasia ma tę odmianę choroby, która nie kwalifikuje jej do przeszczepu.

- Dostaliśmy obuchem w głowę. W ogóle nie wiemy, co się z nami działo przez następne dwa tygodnie. Co robiliśmy, gdzie byliśmy? Jakoś musieliśmy to sobie przepracować, i zajmować się dziewczynkami. Ale jak, w jaki sposób? Tego w ogóle nie pamiętamy. Od sąsiadów wiemy, że byliśmy przez ten czas w domu.

Nie ma czego leczyć

Profesor wszystko im wyjaśnił. Sanfilippo to bardzo rzadka choroba genetyczna, w której przebiegu dochodzi do gromadzenia się jednego z mukopolisacharydów - siarczanu heparyny - w tkankach i narządach. A to prowadzi do ich nieodwracalnego uszkodzenia, i krok po kroku wyniszcza poszczególne organy dziecka.

Choroba stopniowo niszczy wątrobę, nerki, ale też skórę, zęby czy włosy. Widoczny objaw – włosy stają się szorstkie i suche. Kasia częściowo ma uszkodzony słuch. Choroba degraduje też tkanki mózgu - upośledzenie umysłowe postępuje. Dziecko – zamiast się rozwijać - zaczyna się stopniowo cofać.

Bartoszewscy cały czas odwiedzają z córką specjalistów, regularnie robią jej badania, jak usg jamy brzusznej. W sierpniu 2017 roku, pół roku od diagnozy, trafiają do szpitala na Borowską. Muszą usunąć migdały, a przy okazji znieczulenia ogólnego też zęby, bo nie ma już nawet czego leczyć. Na zabieg czekają pół roku - ze względu na jednostkę chorobową i życzliwość lekarzy. Kasia po zabiegu trafia na OIOM dziecięcy – choć na szczęście komplikacji udaje się uniknąć.

Od dr Katarzyny Pazdro-Zastawny, niezwykle dla nich życzliwej i dobrej lekarki z oddziału, słyszą, że Kasia mogłaby zostać objęta opieką hospicyjną. I że nie muszą wyważać drzwi, które są już dla nich otwarte.

Ewelina: - Na OIOMIE spotkałam inną mamę, która czuwała przy córce. Mała leżała na łóżku obok mojej Kasi. Kiedy na nią spojrzałam, zauważyłam te same zmiany na buzi, jakie ma Kasia. Okazało się, że obok siebie leżą dwie dziewczynki z taką samą chorobą, ale inną odmianą. Dziewczynka obok była po przeszczepie szpiku, jednak wystąpiły poważne komplikacje. Jej mama zrobiła wszystko, co mogła, by dać córce szansę na normalne życie. Uświadomiłam sobie, jak trudne czeka nas wyzwanie, towarzyszenia własnemu dziecku w tak ciężkiej i ostatecznie terminalnej chorobie.

Ostatni piruet

Z pierwszą wizytą w ramach domowego hospicjum przychodzi do nich doktor Marek Michalski, pediatra, ordynator neonatologii w szpitalu przy Koszarowej. Wspaniały lekarz i człowiek – jak o nim mówią rodzice – jest odtąd ich lekarzem prowadzącym.

Oprócz tego dziewczynka ma teraz dwa razy w tygodniu rehabilitację, dwa razy w tygodniu wizyty pielęgniarek. Cała rodzina otrzymuje wsparcie psychologa.

- Doktor Michalski zjawia się u nas raz na dwa tygodnie, a jeśli tylko potrzebujemy, to częściej. Bardzo dba o Kasię – opowiada pani Ewelina.

Kiedyś zadzwonili do niego wieczorem, bo Kasia miała gorączkę: - Przyszedł, gdy tylko przyjął ostatnie dziecko z kolejki, potwornie zmęczony, było już wpół do dziesiątej. Poprosił o dobrą kawę. Tuż przed 22 odebrał telefon od kolejnych rodziców, których dziecko dostało wysokiej gorączki. Nie pamiętam, żeby kiedyś komuś odmówił. Wtedy też: ubrał się i podreptał z powrotem do gabinetu.

Na początku października doktor przychodzi zobaczyć, jak czuje się Kasia po następnym zabiegu w szpitalu (drenaż uszu i usuwanie pozostałych zębów).

Ona jak zwykle wybiega mu spotkanie, a doktor - widząc, w jak dobrej jest formie - z radości chwyta ją za rączki i wykręca z nią w przedpokoju pirueta.

Taki obrazek zapamięta mama. Niestety - nie mają ani jednego zdjęcia z doktorem. Kilka dni później dowiadują się, że trafił do szpitala przy Koszarowej. Zmarł 16 grudnia 2020.

Kasia przez kilka tygodni podchodzi jeszcze do drzwi i woła za nim: „Doktor! Doktor!”

Mistrz drugiego planu i logistyki

To jedno z ostatnich słów, jakie Kasia potrafi wymówić. Choroba postępuje. Z każdym dniem niszczy to, co udało się trzylatce osiągnąć - jeszcze chodzi na własnych nogach, ale nie odróżnia, gdzie jest ulica, a gdzie chodnik.

Rodzice asekurują ją przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach. Coraz częściej traci równowagę, potyka się i przewraca. Od dłuższego czasu jest pampersowana, nie kontroluje potrzeb fizjologicznych. Nie rozumie, gdy mama coś jej próbuje tłumaczyć. Panie w przedszkolu specjalnym mówią, że już ich nie rozpoznaje.

- W tej chwili Kasia ma 7,5 roku i mówi już tylko: „mama”, „tata” i „Hela” - wylicza krótko pani Ewelina.

Z drugiego pokoju słychać głos jej męża, że przecież powiedziała też „babcia”. Pan Piotr właśnie pije herbatę z teściową. - Jak dobrze, że jest mama, która wam pomaga – mówię, trochę na pocieszenie.

W odpowiedzi słyszę: - Mama, choć bardzo chce, nie może nam pomagać. Lekarze zdiagnozowali u niej nieoperacyjny nowotwór mózgu. Jest u nas, bo ma dziś szczepienie na stadionie na Maślicach.

- Zobaczymy, czy to przeżyję! – żartuje starsza pani.

Mąż pani Eweliny jest mistrzem drugiego planu – niewiele trzeba, aby się domyślić, jak pozytywnym jest człowiekiem, i jak bardzo zakochany jest w córkach.

Od 2017 roku wozi Kasię do przedszkola specjalnego na Parkową. Przedszkole – jedyne takie w mieście - pomaga stymulować mózg dziewczynki i dba o jak najdłuższe utrzymanie jej sprawności fizycznej.

Pani Ewelina wyjaśnia, że miasto zaproponowało im skorzystanie z busa, który dowozi tam dzieci: - Ale mąż sam chce dowozić Kasię. Wie, że zostało nam już niewiele czasu, i chce z nią spędzać ten czas.

Spowolnić ruch wstecz

W domu Kasia nie usiedzi w miejscu nawet minuty.

- To, co mamy na co dzień, zrozumieją rodzice dzieci z ADHD, gdy to przemnożą przez dwa – opowiada mama dziewczynki. - Mamy jeszcze plan, żeby pójść do zoo i pojechać nad morze. To chyba wszystko.

Skończyłam studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej: - Więc wiem, że dzieciom takim jak Kasia jest łatwiej, kiedy mają stały i regularny plan dnia. Nie lubią, kiedy coś się zmienia. Mamy więc swoje rytuały. Na przykład spacer, każdy wygląda tak samo: najpierw idziemy do sklepu i kupujemy banana. Niekoniecznie do jedzenia. Banana chowamy. Potem idziemy do drugiego sklepiku i kupujemy bułeczkę, żeby nakarmić wróble. Potem chodzimy wokół boiska, Kasia bardzo lubi patrzeć, jak grają w piłkę. Jeszcze jakiś czas temu braliśmy piłkę i graliśmy razem.

W tle głos taty: - Kasia bardzo lubi piłkę!

Według statystyk dziecko z Sanfilippo najczęściej umiera w wieku 13 lub 14 lat. - Czasem czytam, że naukowcy próbują coś wymyślić na tę chorobę. Próbował też prof. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego, którego córka zachorowała. Widziałam ich kiedyś razem w telewizji, ona już była wtedy w bardzo ciężkim stanie.

Nawet w tej chwili poszukiwane są dzieci do terapii eksperymentalnej w USA i Hiszpanii: - Jednak jak dotąd żadne nie przynoszą pożądanych rezultatów. Pewnie jeszcze lata świetlne upłyną, zanim coś wymyślą. Wiemy, że ten wagonik już nie pojedzie w górę.

Mimo to starają się po prostu żyć, być cały czas przy Kasi, żeby czuła się w miarę bezpiecznie: - W tym wszystkim nie możemy stracić z oczu Heli, która mknie cały czas do przodu.

1 proc. dla chorych dzieci

Kasia jest jednym z 61 dzieci pod opieką Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Hospicjum i jego podopiecznych można wspierać poprzez przekazanie 1 proc. podatku przy rocznym rozliczeniu skarbowym.