Jesteś ofiarą przestępstwa? Skorzystaj z darmowych porad

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw - bezpłatna pomoc radców prawnych

Jak co roku w Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem włącza się wrocławski samorząd radców prawnych. Bezpłatne porady będzie można uzyskać w poniedziałek 20 lutego od godz. 14 do godz. 18 w siedzibie OIRP we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 8. Od wtorku do niedzieli od godz. 12 do 18 działać będzie telefoniczne pogotowie radcowskie.

Harmonogram dyżurów telefonicznych radców prawnych wrocławskiej izby:

wtorek 21 lutego - w godz. 12-15, tel. 697 200 257, w godz. 15-18, tel. 726 174 066,

środa 22 lutego - w godz. 12-15, tel. 530 622 228, 667 666 631, 697 200 257, w godz. 15-18, tel. 726 174 066, 603 999 655, 667 666 631,

czwartek 23 lutego - w godz. 12-15, tel. 796 231 094, 603 633 957, w godz. 15-18, tel. 726 174 066,

piątek 24 lutego - w godz. 12-15, tel. 530 622 228, w godz. 15-18 tel. 726 174 066,

sobota - w godz. 12-18, tel. 660 478 240,

niedziela - w godz. 12-18, tel. 660 478 240.

Bezpłatnej pomocy udzielą też adwokaci:

20-21.02.2023 r., w godz. 10-16, adw. Pamela Prościak-Jewczuk, Kancelaria Adwokacka Adwokat Pamela Prościak-Jewczuk, Jelcz-Laskowice , ul. Cicha 39, tel. 576 767 608, mail kontakt@adwokatjelcz.pl,

, ul. Cicha 39, tel. 576 767 608, mail kontakt@adwokatjelcz.pl, 24.02.2023 r., w godz. 10-15, adw. Mira Harhala-Wlazło, teleporada: 690 876 007, spotkanie w Kancelarii Adwokackiej Wrocław , ul. Krupnicza 2-4, II piętro; spotkanie online w formie wideokonferencji - po wcześniejszym umówieniu terminu za pośrednictwem telefonu, e-maila: adwokat@kancelariamhw.pl lub formularza kontaktowego na stronie www.kancelariamhw.pl,

, ul. Krupnicza 2-4, II piętro; spotkanie online w formie wideokonferencji - po wcześniejszym umówieniu terminu za pośrednictwem telefonu, e-maila: adwokat@kancelariamhw.pl lub formularza kontaktowego na stronie www.kancelariamhw.pl, 20-26.02.2023 r., w godz. 15-17, adw. Joanna Palko, ul. T. Kościuszki 19/1 w Legnicy , lub telefonicznie pod numerem 600 166 256,

, lub telefonicznie pod numerem 600 166 256, 20-23.02.2023 r., w godz. 12-15, adw. Joanna Chmielowska, ul. Legnicka 17/54, 53-671 Wrocław , porady mogą być również udzielone przez telefon: 570 002 353,

, porady mogą być również udzielone przez telefon: 570 002 353, 22.02.2023 r., w godz. 10-15, adw. Paulina Karmelita, Wrocław, ul. Krupnicza 2-4, lok. 25 - po uprzednim umówieniu się bądź telefonicznie pod numerem: 693 501 951,

20-26.02.2023 r., adw. Katarzyna Łobodziec - 604 443 962 - teleporady,

20.02.2023 r. i 22.02.2023 r., w godz. 9-11, adw. Michał Załuski, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym - Kancelaria Adwokacka adw. Michalina Załuska, Rynek 23 lok. 5, 59-400 Jawor , nr tel. 512 806 417,

, nr tel. 512 806 417, 20-26.02.2023 r., w godz. 10-16 - adw. Michał Kutrowski, 607 209 716 - teleporady,

20-22.02.2023 r., w godz. 11-15 - adw. Katarzyna Śniegowska-Storc, 792 271 177 - teleporady,

20-24.02.2023 r., w godz. 16-18 - adw. Daniel Sroka, Kancelaria Adwokacka w Oleśnicy, ul. Mickiewicza 4b, pok. 9, nr tel. kom. 508 45 33 77.

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw - porady w sądach

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać też z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez asystentów sędziów Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz asystentów sędziów i kuratorów sądowych wrocławskich sądów rejonowych w dni robocze od poniedziałku 20 lutego 2023 r. do piątku 24 lutego 2023 r. w godzinach 10-14 w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1, w sali nr 7 (parter).

Z bezpłatnych porad można również skorzystać, dzwoniąc pod nr tel. 71 748-20-04 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: pomoc@wroclaw.so.gov.pl.