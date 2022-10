Walka o uratowanie szczeniaka Leo. Właściciel chciał go uspić z powodu utraty wzroku

Na leczenie schorzeń oczu zdaniem lekarza, do którego Leo trafił w Opolu, było za późno. Jedyną szansą na przeżycie szczeniaka była w jego opinii amputacja gałek ocznych. Weterynarz nie uśpił psa i bezpłatnie wykonał zabieg usunięcia gałek ocznych.

W połowie października Leo trafił do Wrocławia. Zajęła się nim Grupa Ratuj, z którą skontaktował się opolski weterynarz, prosząc o zajęcie się psem, który nie mógł dłużej u niego zostać.

- Piesek jest nadal pod naszą opieką. Jest bardzo schorowany i co chwilę wychodzą nowe problemy, które wskazują na to, że nad psem się znęcano - mówi Patrycja Starosta z Grupy Ratuj.

Pies Leo stracił oczy. Potrzebuje pomocy

Leo ma dopiero pięć miesięcy. - Trafił do nas w głębokiej anemii, w stanie ogromnego zaniedbania - opowiada Starosta. Choć diagnostyka jeszcze trwa, lista schorzeń, na które cierpi szczeniak, już jest długa.

REKLAMA

- Robią się przetoki, ropa wylatuje mu nosem, prawdopodobnie trzeba będzie go reoperować. Ma problem z biodrami - to najprawdopodobniej duża dysplazja. Był ogromnie zarobaczony. Co dziwne, nie ma moszny. Albo ktoś go wykastrował, co jest karygodne w przypadku tak młodego psa, albo tak się urodził w pseudohodowli, która się go pozbyła, bo nie jest zdolny do rozrodu - wylicza Starosta.

CZYTAJ TAKŻE: Wrocław. Pies, który zachorował po kąpieli w Odrze, dochodzi do siebie. Wrócił mu apetyt

Historia Leosia, opisana przez Grupę Ratuj na Facebooku, doczekała się 1,6 tys. udostępnień i blisko dwóch tysięcy reakcji. Skomentowało ją ponad 300 osób. Wiele z nich zapewniało, że ich niewidome zwierzaki, mimo utraty wzroku, są radosne i szczęśliwe.

REKLAMA

"Teraz przyszła kolej na nas. Musimy zapewnić mu warunki do rozwoju i nauki życia w wiecznej ciemności. Serca nam pękają, że przez znieczulicę i okrucieństwo, ta bezbronna istota już nigdy nie spojrzy na zieloną trawkę, już nigdy nie zobaczy kolorowej piłeczki i nigdy nie zobaczy, jak biały jest śnieg" - napisali wolontariusze na Facebooku.

I dodali: "Ale to nie koniec świata. Leo żyje, czuje i kocha dlatego zrobimy wszystko, by życie wynagrodziło mu to, co stracił".

Niewidomy pies Leo. "Nie ma wskazań do skracania życia temu psu"

Leo bał się ręki i siedział w jednym miejscu. Zachowywał się jak pies senior. Obecnie przebywa w domu tymczasowym, w którym pomaga mu dojść do siebie inny, zdrowy pies.

REKLAMA

- Szczeniak uczy się świata. Gdyby stracił wzrok jako dorosły, który już wiele rzeczy zna i umie, byłoby inaczej. Każdy brak zmysłu jest niepełnosprawnością, ale wzrok nie jest dominującym zmysłem u psa. Psy niewidome potrzebują drugiego psa - przewodnika lub znanego im terenu. Tak funkcjonują bez problemu, używając zmysłów węchu i słuchu - podkreśla Starosta.

Nie jest jeszcze poszukiwany stały dom dla Leo, ale można mu pomóc na wiele sposobów. - Czeka go reoperacja gałek ocznych, szereg operacji ortopedycznych i musi przyjmować wiele preparatów. Docelowo potrzebuje bardzo odpowiedzialnego domu - mówi Starosta.

CZYTAJ TAKŻE: Co trzeci pies choruje na AZS. Naukowcy z Wrocławia pracują nad nową terapią

Grupa Ratuj tworzy zbiórkę dla Leo, a o szczegółach wkrótce poinformuje w mediach społecznościowych. Dla Leosia można przekazywać monoproteinowe karmy. Na pewno ucieszą go też zabawki.

- Nie ma wskazań do skracania życia temu psu. Wręcz przeciwnie. Trzeba zrobić wszystko, by mu pozwolić żyć. Wiele problemów, które ma, można wyleczyć - przekonuje Starosta.

Grupa Ratuj nie ma informacji o byłym właścicielu Leo ani kontaktu z lekarzem weterynarii, który przekazał jej psa. Po tym, gdy pies znalazł się we Wrocławiu, kontakt się urwał.

Lekarze weterynarii, współpracujący z Grupą Ratuj mają wątpliwości co do tego, czy amputacja gałek ocznych była konieczna. - Albo pies nie był leczony w żaden sposób i to doprowadziło do konieczności amputacji, albo psu można było jednak ratować oczy, ale tego już się pewnie nie dowiemy - mówi nasza rozmówczyni.