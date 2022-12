Z ozdobami choinkowymi radzono sobie na różne sposoby. Nieodłącznym elementem drzewka była matowa lameta, nazywana anielskim włosem. W szkołach dzieci robiły Mikołaje z wydmuszek. Kogo było stać, kupował bombki. I właśnie na nie zwraca uwagę prof. Nowosielska-Sobel. - Świecka władza na różne sposoby walczyła z praktykami religijnymi. Widać to w bombkach lat 50. Można to było odczytać tak: "Dobrze, macie święta, ale my dostarczamy towar, więc te wasze święta zrobimy bardziej świeckimi" - mówi pani historyk i podaje przykłady: bombka z gołąbkiem pokoju, bombka z czerwoną sztandarówką. - Pamiętam bombkę z kielnią i fragmentem muru - wspomina. Dopiero później bombki zaczną nawiązywać do symboliki świąt. Zniknie odniesienie do propagandy na rzecz odbudowującego się kraju.

Poza tym, na kartach pocztowych nie pisano "Wesołych świąt Bożego Narodzenia", pisano po prostu "Wesołych świąt". - I tak można było wysłać kartki przedstawiające dom wielorodzinny w budowie i idącą przed nim kobietę - robotnicę, która na jednym ramieniu niesie ogromną choinkę, a w drugiej ręce trzyma świąteczne paczki. I pod tym podpis: "Wesołych świąt" - wspomina profesor.

Na zdjęciu sklep spożywczy na rogu ulic Kościuszki i Kołłątaja z pełnymi półkami przed Bożym Narodzeniem w 1973 r.