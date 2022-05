Hotel Herbal przy ul. Włodkowica we Wrocławiu. Niesamowita metamorfoza starego klasztoru [ZOBACZ, JAK TERAZ WYGLĄDA]

MAG

Drugiego takiego hotelu nie ma we Wrocławiu. Goście nocują tam, gdzie kiedyś mieszkali mnisi. W klasztorze zachowały się oryginalne cele. Były tak małe, że na każdy pokój składają się aż trzy - cela dzienna, sypialna i kąpielowa. To tłumaczy, dlaczego aż jedną trzecią powierzchni niektórych apartamentów w Hotelu Herbal stanowi łazienka. Takie rozwiązanie w hotelach jest rzadko spotykane, bo zwykle urządza się je tak, by wcisnąć jak najwięcej pokoi. W klasztorze przy Włodkowica inwestor uparł się jednak, by jak najwięcej zachować z pierwotnego układu pomieszczeń. Zabytek przeszedł niesamowitą metamorfozę. Jeszcze kilka lat temu jego stan groził katastrofą budowlaną. Teraz został wyremontowany i jest tam więcej takich wyjątkowych wnętrz. - Na drugim piętrze lewego skrzydła można zobaczyć nietypowy pokój, który jest trzykrotnie większy od standardowej celi mnisiej. Zdobi go prosta sztukateria. Uznaliśmy, że to musiało być pomieszczenie mieszkalne kogoś najważniejszego w tym klasztorze. Pokój hotelowy, który teraz się tam znajduje, nazywamy pokojem przeora - mówi Wiesław Kleszcz, wiceprezes firmy Castellum, która jest operatorem Hotelu Herbal w Dzielnicy Czterech Świątyń. W Hotelu Herbal jest 66 klimatycznych pokoi. W piwnicy dawnego klasztoru powstała natomiast winiarnia, gdzie można degustować wyselekcjonowane wina regionalne i te ze znanych winnic klasztornych. Z pokoi jest widok na ogród przed hotelem, który nawiązuje do barokowych ogrodów formalnych, przyklasztornych ogrodów aptecznych oraz do istniejącego wcześniej na tym terenie historycznego sadu.